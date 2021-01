Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e416e27-0f79-4100-92a2-3c9c22d1049f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hófúvás miatt nem kell annyira aggódni, jó eséllyel tapadós hó esik majd.","shortLead":"Hófúvás miatt nem kell annyira aggódni, jó eséllyel tapadós hó esik majd.","id":"20210125_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e416e27-0f79-4100-92a2-3c9c22d1049f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa67f1e9-2e97-465d-99ac-27d521305192","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_idojaras","timestamp":"2021. január. 25. 05:47","title":"Van, ahol 20 centis hó is eshet hétfőn, viharos szélre is figyelmeztetnek a meteorológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a836e073-6bd7-4d45-bbda-881f9518b3ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A városban jelenleg sincs profi elsőosztályú teremsport, ahogy azt sem tudni, mennyibe fog kerülni az aréna üzemeltetése az önkormányzatnak.","shortLead":"A városban jelenleg sincs profi elsőosztályú teremsport, ahogy azt sem tudni, mennyibe fog kerülni az aréna...","id":"20210125_nagykanizsa_sportarena","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a836e073-6bd7-4d45-bbda-881f9518b3ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa3b6fd3-5229-47ad-88a6-4a601202a2e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210125_nagykanizsa_sportarena","timestamp":"2021. január. 25. 08:51","title":"Azt sem tudni, ki használja majd a 15 milliárdos sportcsarnokot Nagykanizsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19bbb819-92ec-4fba-8532-64350f093e63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bőrpír, egy-két napig tartó láz, levertség – a második oltás ilyen reakciót válthat ki az országos tiszti főorvos szerint. Ezek ugyanakkor természetes jelenségek, amelyek az oltások hatásosságát bizonyítják szerinte. „Mindegyik oltás működik” – mondta. Ez volt az operatív törzs hétfői tájékoztatója.","shortLead":"Bőrpír, egy-két napig tartó láz, levertség – a második oltás ilyen reakciót válthat ki az országos tiszti főorvos...","id":"20210125_muller_cecilia_koronavirus_oltas_vakcina_operativ_torzs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19bbb819-92ec-4fba-8532-64350f093e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf79ce7-477c-462d-8edc-d1bc14fa8d18","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_muller_cecilia_koronavirus_oltas_vakcina_operativ_torzs","timestamp":"2021. január. 25. 12:16","title":"Müller Cecília: A második oltás hevesebb reakciót válthat ki, de aggodalomra nincs ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a83714-1567-4971-a144-7e4bf62cdc86","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tel-Aviv mellett egy autóbuszt gyújtottak fel az ultraortodox demonstrálók, Jeruzsálemben egy villamosmegállót zúztak szét. ","shortLead":"Tel-Aviv mellett egy autóbuszt gyújtottak fel az ultraortodox demonstrálók, Jeruzsálemben egy villamosmegállót zúztak...","id":"20210125_izrael_koronavirus_zavargasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36a83714-1567-4971-a144-7e4bf62cdc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c57e52bd-beb5-4e95-b443-bb986b9c7379","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_izrael_koronavirus_zavargasok","timestamp":"2021. január. 25. 10:10","title":"Izraelben is zavargások voltak a járványügyi korlátozások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"388b6b1d-04fa-440a-a100-7a3aaeecacdf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meglepően jól szerepelt a populista szélsőjobb jelöltje is.","shortLead":"Meglepően jól szerepelt a populista szélsőjobb jelöltje is.","id":"20210125_portugalia_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=388b6b1d-04fa-440a-a100-7a3aaeecacdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d359a065-3004-4abe-83c7-900c02c14e2b","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_portugalia_valasztas","timestamp":"2021. január. 25. 05:17","title":"Olyan többséggel választották újra a portugál elnököt, hogy második forduló sem kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Airfinity kutatócég szakértője szerint hiába rendeltek nagyon sok oltóanyagot, a nagy része nem érkezik meg idejében.","shortLead":"Az Airfinity kutatócég szakértője szerint hiába rendeltek nagyon sok oltóanyagot, a nagy része nem érkezik meg idejében.","id":"20210125_tokio_olimpia_nyajimmunitas_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f66cb3-57ad-4b5a-86f8-0efe74cddbb2","keywords":null,"link":"/sport/20210125_tokio_olimpia_nyajimmunitas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. január. 25. 10:47","title":"Két hónappal az olimpia után lehet meg a nyájimmunitás Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feecc417-141b-4537-98b8-69839424a0f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"DrMáriás újabb, Orbán Viktort ábrázoló festményt készített a beszédes „Orbán »Superman« Viktor visszahozza az angol kislánynak a Brexit hűvös szele által elfújt szívlufiját, és csak annyit kér cserébe, hogy szüljön három keresztény gyermeket Banksy műtermében” címmel.","shortLead":"DrMáriás újabb, Orbán Viktort ábrázoló festményt készített a beszédes „Orbán »Superman« Viktor visszahozza az angol...","id":"20210125_Supermant_csinalt_Orban_Viktorbol_drMarias","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=feecc417-141b-4537-98b8-69839424a0f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de02139-8bca-4f81-b1e0-531844736f04","keywords":null,"link":"/elet/20210125_Supermant_csinalt_Orban_Viktorbol_drMarias","timestamp":"2021. január. 25. 11:35","title":"Supermant csinált Orbán Viktorból drMáriás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"320d4dfb-4916-417c-904a-1c9281942542","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A 2020-as év után mindenki jobbat remél 2021-től. Idén már a határkerítés belső oldalát kell majd őrizni, megszűnik a közös valóság vagy arab békefenntartókat küldenek az USA-ba? Litkai Gergely összeszedte a legvalószínűbb forgatókönyveket. ","shortLead":"A 2020-as év után mindenki jobbat remél 2021-től. Idén már a határkerítés belső oldalát kell majd őrizni, megszűnik...","id":"20210125_Duma_Aktual_Elorejelzes_2021","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=320d4dfb-4916-417c-904a-1c9281942542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae3abf3e-f698-49a9-9bc4-1127be3c1684","keywords":null,"link":"/360/20210125_Duma_Aktual_Elorejelzes_2021","timestamp":"2021. január. 25. 19:00","title":"Puccsot hajt végre az operatív törzs? A Duma Aktuál 2021-es előrejelzése ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]