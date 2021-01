Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar kutatók szerint nagyon kicsi annak a valószínűsége, hogy a koronavírus közvetlenül a tüdőbe jusson, még akkor is, ha egy fertőzött köhögését lélegzi be valaki. A belélegzett vírusok nagy része ugyanis az orrüregben, a szájüregben és a torokban tapad meg.","shortLead":"Magyar kutatók szerint nagyon kicsi annak a valószínűsége, hogy a koronavírus közvetlenül a tüdőbe jusson, még akkor...","id":"20210127_koronavirus_tudo_legut_tudogyulladas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4dfde4f-d00b-4b4e-94d4-a8e76c2e47dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_koronavirus_tudo_legut_tudogyulladas","timestamp":"2021. január. 27. 08:33","title":"Új dolgot fedeztek fel a koronavírusról magyar kutatók, ez is segítheti a védekezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ceb709-dc4b-4d2f-bf96-c21cf06a4212","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt fideszes miniszter püspökszentelése csak húsvétkor lesz. Addig látogatni fogja a gyülekezeteit.","shortLead":"A volt fideszes miniszter püspökszentelése csak húsvétkor lesz. Addig látogatni fogja a gyülekezeteit.","id":"20210125_balog_zoltant_puspok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5ceb709-dc4b-4d2f-bf96-c21cf06a4212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f266ab-a236-4917-bf69-eeee25e22184","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_balog_zoltant_puspok","timestamp":"2021. január. 25. 18:53","title":"Beiktatták Balog Zoltánt a püspöki hivatalába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8391879-f991-4414-9b39-8b9cf0a4849b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság még a gyengének abszolút nem mondható M5 Competitionnél is nagyobb teljesítményű.","shortLead":"Az újdonság még a gyengének abszolút nem mondható M5 Competitionnél is nagyobb teljesítményű.","id":"20210127_itt_a_bmw_m5_cs_a_gyarto_eddigi_legerosebb_kozuti_modellje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8391879-f991-4414-9b39-8b9cf0a4849b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94934602-dc53-4934-a83d-99dda14a604c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210127_itt_a_bmw_m5_cs_a_gyarto_eddigi_legerosebb_kozuti_modellje","timestamp":"2021. január. 27. 07:23","title":"Itt a méregdrága BMW M5 CS, a gyártó eddigi legerősebb közúti modellje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832112c2-801d-4897-ba93-4c1fadfb6f5e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A korábbi sajtóhíreknek megfelelően Thomas Tuchelt nevezték ki vezetőedzőnek a Chelsea-nél, magyar szakember segíti a munkáját.","shortLead":"A korábbi sajtóhíreknek megfelelően Thomas Tuchelt nevezték ki vezetőedzőnek a Chelsea-nél, magyar szakember segíti...","id":"20210127_thomas_tuchel_low_zsolt_chelsea_frank_lampard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=832112c2-801d-4897-ba93-4c1fadfb6f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ad5449-5510-4371-ad62-06cfdda5fe11","keywords":null,"link":"/sport/20210127_thomas_tuchel_low_zsolt_chelsea_frank_lampard","timestamp":"2021. január. 27. 08:28","title":"Már Tuchel irányítja a Chelsea-t, Lőw Zsolt segíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"453fd863-4a1e-4f72-a94e-4c282afe9927","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az uniós GDP 4,4 százalékát tette ki a kulturális és kreatív ágazat a koronavírus-válság előtt, ám kevés szektort érintett annyira súlyosan a pandemia, mint a kultúrát - állapítja meg egy új jelentés.","shortLead":"Az uniós GDP 4,4 százalékát tette ki a kulturális és kreatív ágazat a koronavírus-válság előtt, ám kevés szektort...","id":"20210127_Szazmilliard_eurokat_bukott_az_EU_kulturalis_szektora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=453fd863-4a1e-4f72-a94e-4c282afe9927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ca8e3e-188e-4bb5-a3e2-f8e7ad398009","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210127_Szazmilliard_eurokat_bukott_az_EU_kulturalis_szektora","timestamp":"2021. január. 27. 16:59","title":"Százmilliárd eurókat bukott az EU kulturális szektora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51606810-5d24-4764-8f8f-bb1f6c81c54f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sára Balázs, az SZFE Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézetének újonnan kinevezett igazgatója az egyetemi filmes képzés terveiről beszélt egy interjúban. ","shortLead":"Sára Balázs, az SZFE Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézetének újonnan kinevezett igazgatója az egyetemi filmes...","id":"20210127_Sara_Balazs_SZFE","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51606810-5d24-4764-8f8f-bb1f6c81c54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36453b3d-d25e-4b9c-964e-bb6a47e69531","keywords":null,"link":"/kultura/20210127_Sara_Balazs_SZFE","timestamp":"2021. január. 27. 16:39","title":"Sára Balázs az SZFE filmes képzéséről: Nagyobb hangsúlyt kap majd a nemzeti jelleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyre több gyerekvállalást tervező nő kérdi azt, hogy várjon-e az oltásig, a Szülész-Nőgyászati Prevenciós Társaság elnöke pedig azt javasolja, hogy aki teheti, az várjon egy kicsit.","shortLead":"Egyre több gyerekvállalást tervező nő kérdi azt, hogy várjon-e az oltásig, a Szülész-Nőgyászati Prevenciós Társaság...","id":"20210126_koronavirus_terhesseg_orvos_rtl","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24dc23cf-22e4-47d9-ab59-753dad4ae529","keywords":null,"link":"/elet/20210126_koronavirus_terhesseg_orvos_rtl","timestamp":"2021. január. 26. 19:32","title":"Érdemes lehet kivárni a teherbe eséssel a koronavírus-oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85475313-fa44-4654-8ce0-2e2dcfa98814","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az 1977-ben felavatott épületre felújítás vár, 2027-ben nyílik meg újra. ","shortLead":"Az 1977-ben felavatott épületre felújítás vár, 2027-ben nyílik meg újra. ","id":"20210126_Tobb_mint_harom_evre_bezar_a_parizsi_Pompidou_Kozpont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85475313-fa44-4654-8ce0-2e2dcfa98814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d136c9c6-1613-4a93-b9f3-3db2ac46ef65","keywords":null,"link":"/kultura/20210126_Tobb_mint_harom_evre_bezar_a_parizsi_Pompidou_Kozpont","timestamp":"2021. január. 26. 10:52","title":"Több mint három évre bezár a párizsi Pompidou Központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]