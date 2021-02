Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Mivel ezen a héten sem volt hatos, jövő héten már 330 millió a tét. ","shortLead":"Mivel ezen a héten sem volt hatos, jövő héten már 330 millió a tét. ","id":"20210131_hatos_lotto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c3356c4-10f9-4411-9f71-3fc4441684af","keywords":null,"link":"/kkv/20210131_hatos_lotto","timestamp":"2021. január. 31. 17:07","title":"Kihúzták a hatos lottó számait, de nincs telitalálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81069b52-1f5b-49aa-8411-7379ed0bf94c","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Az első világháborús Afrikáig vezeti vissza a történetet egy kanadai kutató, és könyve friss kiadásában módosított hipotézissel áll elő: európai katona lehetett az első beteg.","shortLead":"Az első világháborús Afrikáig vezeti vissza a történetet egy kanadai kutató, és könyve friss kiadásában módosított...","id":"20210202_aids_eredete_konyv_jacques_pepin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81069b52-1f5b-49aa-8411-7379ed0bf94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b53efb-1ee7-4d90-9cf2-ee395b1ac206","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_aids_eredete_konyv_jacques_pepin","timestamp":"2021. február. 02. 12:03","title":"Ki vadászta le magának először az AIDS-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d920fea2-a1d3-4961-951b-1b16df0d98ae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Pokorni Zoltán egy részletes leírást képzelt el a szobor mellé, hogy minek a szimbóluma is a turul.","shortLead":"Pokorni Zoltán egy részletes leírást képzelt el a szobor mellé, hogy minek a szimbóluma is a turul.","id":"20210201_XII_kerulet_Turul_szobor_pokorni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d920fea2-a1d3-4961-951b-1b16df0d98ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de7ea4f-d63c-488f-8201-0093c4a1f9fb","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_XII_kerulet_Turul_szobor_pokorni","timestamp":"2021. február. 01. 19:12","title":"Mégsem I. világháborús emlékmű lehet a XII. kerületi Turul-szobor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e6307d9-a23c-4e75-8865-62868a256c83","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A képzeletbeli dobogó három foka közül kettőre már két tisztán elektromos meghajtású autó gurulhat fel.","shortLead":"A képzeletbeli dobogó három foka közül kettőre már két tisztán elektromos meghajtású autó gurulhat fel.","id":"20210201_a_vw_golf_utan_mar_egy_villanyauto_europa_masodik_legnepszerubb_modellje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e6307d9-a23c-4e75-8865-62868a256c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad47284c-e3f8-401d-be3d-8103256e3210","keywords":null,"link":"/cegauto/20210201_a_vw_golf_utan_mar_egy_villanyauto_europa_masodik_legnepszerubb_modellje","timestamp":"2021. február. 01. 06:41","title":"A VW Golf után már egy villanyautó Európa második legnépszerűbb modellje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A tagállamok is a zsebükbe nyúltak, hogy beszálljanak a vakcinabeszerzések költségeibe. Az uniós főtárgyaló szerint fel fog gyorsulni az oltások leszállítása, később azonban gond lehet az oltások beadásának tempójával.","shortLead":"A tagállamok is a zsebükbe nyúltak, hogy beszálljanak a vakcinabeszerzések költségeibe. Az uniós főtárgyaló szerint fel...","id":"20210201_Unios_fotargyalo_nem_lesz_gond_az_oltasok_szallitasaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370da2bd-1f05-4089-b850-39db63a317f3","keywords":null,"link":"/eurologus/20210201_Unios_fotargyalo_nem_lesz_gond_az_oltasok_szallitasaval","timestamp":"2021. február. 01. 19:20","title":"Uniós főtárgyaló: nem az oltások szállításával, hanem az oltási kapacitással lehet gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f42ec35-fa3c-44fa-93ab-d656deebc4fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1532 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a kijárási tilalom megszegése miatt a hétvégén. Müller Cecília szerint a brazil és dél-afrikai mutánst nem azonosították a szakemberek, de ez nem zárja ki, hogy nincsenek jelen. Ez volt az operatív törzs hétfői tájékoztatója.","shortLead":"1532 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a kijárási tilalom megszegése miatt a hétvégén. Müller Cecília szerint...","id":"20210201_operativ_torzs_februar_1_koronavirus_vakcina_jarvany_hosok_tere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f42ec35-fa3c-44fa-93ab-d656deebc4fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75e1ca2-6e3a-4e83-962b-4c328406c7f7","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_operativ_torzs_februar_1_koronavirus_vakcina_jarvany_hosok_tere","timestamp":"2021. február. 01. 12:20","title":"Müller Cecília: Át kell ütemezni az oltási tervet, mert kevesebb Moderna-vakcina jött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"766905a4-9500-434c-b8e1-64524290709d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már csak egy hónap, és online válogathatunk a BIDF, vagyis a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál idei programjából.



","shortLead":"Már csak egy hónap, és online válogathatunk a BIDF, vagyis a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál idei...","id":"20210201_Ha_lemaradt_a_Born_in_Auschwitzrol_a_Budapesti_Nemzetkozi_Dokumentumfilm_Fesztivalon_bepotolhatja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=766905a4-9500-434c-b8e1-64524290709d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c733cb-8eee-4b25-965d-2a0c9916a294","keywords":null,"link":"/kultura/20210201_Ha_lemaradt_a_Born_in_Auschwitzrol_a_Budapesti_Nemzetkozi_Dokumentumfilm_Fesztivalon_bepotolhatja","timestamp":"2021. február. 01. 10:47","title":"Ha lemaradt az On the Spot Auschwitz-filmjéről, a BIDF-en bepótolhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd74df8-c3e2-40bd-9cb5-2367fdb57cf9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nébihnél kell áprilistól bejelentkezniük azoknak, akik kisállat-kereskedelmet vagy szaporítást végeznek. Azzal magyarázzák az új szabályt, hogy túl sok törzskönyv nélküli, gyakran állatkínzásnak számító körülmények között tartott kölyökkutyát adnak el Magyarországról külföldre.","shortLead":"A Nébihnél kell áprilistól bejelentkezniük azoknak, akik kisállat-kereskedelmet vagy szaporítást végeznek. Azzal...","id":"20210202_allat_allatkereskedes_szaporitas_nebih","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dd74df8-c3e2-40bd-9cb5-2367fdb57cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c804a8b-d025-48a9-8e40-2b3d8ba660f6","keywords":null,"link":"/kkv/20210202_allat_allatkereskedes_szaporitas_nebih","timestamp":"2021. február. 02. 10:28","title":"Szigorúbban szabályozzák az állatkereskedőket, hogy kevesebb legyen az állatkínzó szaporítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]