Mészáros Lőrinc Magyarország leggazdagabb milliárdosa – derül ki a Forbes szerdán megjelenő számából. A volt felcsúti polgármester szárnyalása talán nem meglepő már, az annál inkább, hogy az üzleti magazin számítása szerint vagyona már az 500 milliárd forintot súrolja, egészen pontosan 479,4 milliárd forint, több mint 70 milliárddal több az egy évvel korábbinál. Méghozzá úgy, hogy a vagyon gerincét adó tőzsdei cég, az Opus Global árfolyama megsínylette a koronavírus járvány első hullámát, később azonban az érték újra nőtt – idézi fel a lap, amely azt is megjegyzi: azzal is jól járt Mészáros, hogy az Opus csoport megszabadult az egyre nagyobb költséget jelentő Mátrai Erőműtől, közben pedig növelte befolyását a bankpiacon és az agráriumban is. Nem ártott Mészárosnak (és az Opus árfolyamának) az sem, hogy Mészáros Lőrinc elvált feleségétől – emelik ki. A lap egy listát is közöl azokról a listán szereplő üzletemberekről, akik valamilyen módon üzleti kapcsolatba kerültek (akár cég adás-vételen keresztül) Mészárossal, az ő számuk 18. Köztük van Simicska Lajos, a NER korábbi vezető oligarchája is, aki mára a lista 37. helyére szorult vissza, jelenleg 39,2 milliárdos vagyonnal.

De térjünk vissza a jelenbe: a lista második helyén Magyarország másik euró- vagy dollármilliárdosa, Csányi Sándor szerepel, az OTP elnök-vezérigazgatójának vagyonát 393,4 milliárd forintra teszi a Forbes. Csányi portfóliójába a legnagyobb hazai bankcsoport mellett komoly agrárérdekeltségek is tartoznak, elsősorban a Bonafarmon keresztül.

A képzeletbeli dobogó harmadik fokára Veres Tibor, a Wing és Wallis tulajdonosa került, a legnagyobb hazai ingatlanbefektető – jelenleg 258,6 milliárd forintra becsült – vagyonát jelentősen növelte, hogy többségi tulajdonába került a lengyel Echo Investment.

A Forbes feltette a listára Megdet Rahimkulov orosz millárdos két fiát, Timur 257 milliárddal a negyedik, Ruszlán 240 milliárddal a hetedik helyre került. Ötödik a gépipari érdekeltségei révén vagyont szerzett Felcsuti Zsolt (246,1 milliárd forint), őt követi Gattyán György (245,6 milliárd), aki Jasmin nevű internetes oldalával szerzett vagyont, ez lett az alapja cégének, a Doclernek. A milliárdos – jegyzi meg a lap – egymilliárd forintott ajánlott fel jótékony célra a járvány kezdete óta. Érdekesség, hogy miközben vagyona gyakorlatilag nem változott egy év alatt, tavaly az még a harmadik helyre volt elég, most csak a hatodikra.

A 2018 tavaszán elhunyt Demján Sándor családjának vagyonát 214,3 milliárd forintra teszi a Forbes, ez a lista nyolcadik helyére volt elegendő. Őket Szíjj László követi (184,4 milliárd), a milliárdos alapvetően közbeszerzések sorát elnyerő építőcégeiről ismert, ám az elmúlt évben leginkább azzal került be a hírekbe, hogy az ő jachtján fotózták le Szijjártó Péter külügyminisztert. A tizedik pedig Széles Gábor, a Videoton és az Ikarus révén ismert üzletember, az ő vagyona 146 milliárd forint a Forbes összesítése alapján.

Érdekesség, hogy az ötvenes listán csak 49-en szerepelnek – az utolsó helyet elfoglaló Bojár Gábor vagyonát 28,6 milliárdra teszik. A hiányzó egy személy azonban könnyen beazonosítható: a Hell tulajdonosa, aki a tavalyi lista (amelyen a 26. helyet foglalta el) megjelenése után bíróságon támadta meg - sikerrel - a magazint személyiségi jogaira hivatkozva. Az ideiglenes intézkedés még egy évvel később is hatályban van, így nemhogy az ő nevét, de a cégét sem írhatja le a listában a Forbes.