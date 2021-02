Saját órarend-alkalmazást írtak a diákok, de letöröltették

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3132e2f5-05d4-48bd-9c01-36ad6a96cab9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A beszámolók szerint annyi embert vettek már őrizetbe, hogy sokan fűtetlen furgonokban töltötték az éjszakát az orosz télben.","shortLead":"A beszámolók szerint annyi embert vettek már őrizetbe, hogy sokan fűtetlen furgonokban töltötték az éjszakát az orosz...","id":"20210207_navalnij_tuntetesek_oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3132e2f5-05d4-48bd-9c01-36ad6a96cab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b3aab8-acde-4edf-8788-0dd5d43ecd07","keywords":null,"link":"/vilag/20210207_navalnij_tuntetesek_oroszorszag","timestamp":"2021. február. 07. 18:30","title":"Zacskót húztak egy Navalnij-párti tüntető fejére kihallgatáskor, de a Kreml szerint nincs elnyomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7f1d19-1092-46be-b794-e00195eec106","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A német csatorna weboldalán azt írja, szimptomatikus, hogy a magyar foci első számú sztárja, Szoboszlai Dominik nem a hatalom beavatkozása folytán, hanem éppen annak ellenére vitte sokra.","shortLead":"A német csatorna weboldalán azt írja, szimptomatikus, hogy a magyar foci első számú sztárja, Szoboszlai Dominik nem...","id":"20210206_Deutsche_Welle_A_magyar_futballban_csak_az_szamit_ki_kit_ismer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe7f1d19-1092-46be-b794-e00195eec106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9603d176-457e-4bef-90eb-5046629512ae","keywords":null,"link":"/360/20210206_Deutsche_Welle_A_magyar_futballban_csak_az_szamit_ki_kit_ismer","timestamp":"2021. február. 06. 09:00","title":"Deutsche Welle: A magyar futballban csak az számít, ki kit ismer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dc7d576-fda2-4cb2-8fe5-78fc64954595","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az emberek sokszor nagy ötleteket dobnak sutba, ha azok nem szerepelnek egyetlen forgatókönyvben sem, vagy nincsenek megfelelően tálalva - mutat rá Robert J. Shiller Narratív közgazdaságtan című könyvében. Részlet.","shortLead":"Az emberek sokszor nagy ötleteket dobnak sutba, ha azok nem szerepelnek egyetlen forgatókönyvben sem, vagy nincsenek...","id":"20210206_Miert_nem_kellett_az_embereknek_sokaig_a_gurulos_borond","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dc7d576-fda2-4cb2-8fe5-78fc64954595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b38a4ebd-c071-4697-839c-e4d9ba0d8183","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210206_Miert_nem_kellett_az_embereknek_sokaig_a_gurulos_borond","timestamp":"2021. február. 06. 19:13","title":"Miért nem kellett az embereknek sokáig a gurulós bőrönd?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88149683-f81c-41d6-a118-99912977c968","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Soha annyi pénzt nem szedett be a rendőrség, mint 2020-ban. ","shortLead":"Soha annyi pénzt nem szedett be a rendőrség, mint 2020-ban. ","id":"20210207_13_milliard_birsag_szabalyszeges_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88149683-f81c-41d6-a118-99912977c968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9ccc8b2-31b1-4659-a0c3-ace7d5911792","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_13_milliard_birsag_szabalyszeges_rendorseg","timestamp":"2021. február. 07. 17:49","title":"1,3 milliárd forint bírságot szabtak ki tavaly a járványvédelmi szabályokat megszegőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"478a6c17-823a-445f-bb6b-6585ae7d04a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az őrizetbe vett férfiak Budapesten és Kecskeméten terítették a kokaint.","shortLead":"Az őrizetbe vett férfiak Budapesten és Kecskeméten terítették a kokaint.","id":"20210206_Kokainkereskedoket_fogtak_a_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=478a6c17-823a-445f-bb6b-6585ae7d04a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e422763-0cfb-496f-ba8b-5662a578caaa","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Kokainkereskedoket_fogtak_a_rendorok","timestamp":"2021. február. 06. 10:05","title":"Kokainkereskedőket fogtak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319e909b-3443-4adc-8418-9908ffc501a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több orvos is azt mondta, hogy a rendező nem élt vissza a személyes adataikkal. ","shortLead":"Több orvos is azt mondta, hogy a rendező nem élt vissza a személyes adataikkal. ","id":"20210207_szasz_janos_hazkutatas_csokay_andras_mutet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=319e909b-3443-4adc-8418-9908ffc501a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a71740c-ea85-43db-80bb-f4def81ed21a","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_szasz_janos_hazkutatas_csokay_andras_mutet","timestamp":"2021. február. 07. 10:55","title":"Nem értik a sziámi ikreket szétválasztó orvosok, miért volt házkutatás Szász Jánosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38d456d-4037-4663-b419-388c553c6c6d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hűtés nélkül tárolt inzulin is megőrzi hatásosságát egy új kutatás szerint.","shortLead":"A hűtés nélkül tárolt inzulin is megőrzi hatásosságát egy új kutatás szerint.","id":"20210207_inzulin_hatasossaga_hutes_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e38d456d-4037-4663-b419-388c553c6c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd2e0d3a-14e9-41b8-aa3a-97b0632ffcb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_inzulin_hatasossaga_hutes_nelkul","timestamp":"2021. február. 07. 10:03","title":"Változás: nem kell hűteni az inzulint – közölték orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a05cefd-e9d1-4570-9ace-bc8e059a70a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A VAZ-2101 típusjelzésű Lada rögtön az első versenyévadban komoly sikert aratott. ","shortLead":"A VAZ-2101 típusjelzésű Lada rögtön az első versenyévadban komoly sikert aratott. ","id":"20210206_50_eves_az_elso_zsiguli_versenyauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a05cefd-e9d1-4570-9ace-bc8e059a70a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1273c4e5-1d60-408c-abde-3b98c0aa1272","keywords":null,"link":"/cegauto/20210206_50_eves_az_elso_zsiguli_versenyauto","timestamp":"2021. február. 06. 06:41","title":"50 éves az első Zsiguli versenyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]