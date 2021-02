Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a45a7a2-b8f0-40e2-9bf7-6fb5c5650205","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kevés a túléléshez az eddig felajánlott kormányzati segítség az ágazat szereplői szerint.","shortLead":"Kevés a túléléshez az eddig felajánlott kormányzati segítség az ágazat szereplői szerint.","id":"20210206_Vendeglato_Iparkamara_Adossagspiralba_kerulhetnek_a_vallalkozasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a45a7a2-b8f0-40e2-9bf7-6fb5c5650205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0d3753-4311-4f8a-9d5e-67257209ebc5","keywords":null,"link":"/kkv/20210206_Vendeglato_Iparkamara_Adossagspiralba_kerulhetnek_a_vallalkozasok","timestamp":"2021. február. 06. 20:36","title":"Vendéglátó Iparkamara: Adósságspirálba kerülhetnek a vállalkozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6fe74f0-637b-4672-9611-9399277b836e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP azt sem érti, miért van szükség nemzeti konzultációra.","shortLead":"Az MSZP azt sem érti, miért van szükség nemzeti konzultációra.","id":"20210205_mszp_egyetem_koltsegterites_tandij_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6fe74f0-637b-4672-9611-9399277b836e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d55207-d907-47c1-9768-1e59a944dda8","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_mszp_egyetem_koltsegterites_tandij_jarvany","timestamp":"2021. február. 05. 16:02","title":"Az MSZP azt javasolja, hogy az egyetemisták csak a tandíjuk felét fizessék a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acfb7900-0a8e-4d28-bfda-280b99cb8767","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Az Oscar-, BAFTA-, Emmy- és Golden Globe-díjas színész 91 éves volt.","shortLead":"Az Oscar-, BAFTA-, Emmy- és Golden Globe-díjas színész 91 éves volt.","id":"20210205_christopher_plummer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acfb7900-0a8e-4d28-bfda-280b99cb8767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bfaa1aa-e7bb-4230-a116-ae3ba7dcb7d8","keywords":null,"link":"/kultura/20210205_christopher_plummer","timestamp":"2021. február. 05. 19:39","title":"Meghalt Christopher Plummer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45923402-9c34-4655-9dc3-4b701c9cfd3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Felújítják Budapesten az Operaházzal szemközti, egykoron a balettintézetnek is otthont adó Drechsler-palotát - írja a Népszava.","shortLead":"Felújítják Budapesten az Operaházzal szemközti, egykoron a balettintézetnek is otthont adó Drechsler-palotát - írja...","id":"20210206_Felujitjak_az_Andrassy_ut_egyik_legszebb_palotajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45923402-9c34-4655-9dc3-4b701c9cfd3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06a9320-4e5e-439a-815a-89442f138ecd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210206_Felujitjak_az_Andrassy_ut_egyik_legszebb_palotajat","timestamp":"2021. február. 06. 09:32","title":"Felújítják az Andrássy út egyik legszebb palotáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69632b18-8748-4a17-a757-9c70484cea0a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Cinikusan járulékos veszteségnek szokták hívni a háborúk civil áldozatait. Vannak hasonló következményeik a járványügyi korlátozásoknak is, de mivel a lelki problémákról nem szokás beszélni, a pszichés károk sokszor rejtve maradnak. Pedig lassan önmagában az emberek kimerültsége is egy járvány méreteit ölti.","shortLead":"Cinikusan járulékos veszteségnek szokták hívni a háborúk civil áldozatait. Vannak hasonló következményeik a járványügyi...","id":"202105_egy_ev_magany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69632b18-8748-4a17-a757-9c70484cea0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b9864a-292a-40c7-91f7-6bfe85c30abb","keywords":null,"link":"/360/202105_egy_ev_magany","timestamp":"2021. február. 06. 11:00","title":"Az egy év magány már világosan mutatja a bezártság lelki hatásait ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2021-től az új építésű lakások vásárlásának és építésének is visszaigényelhető az áfája. Már sok dolgot tudni lehet erről a támogatásról, ám van néhány olyan feltétel, ami sokakat meglephet. Éppen ezért a Bankmonitor szakértői összegyűjtöttek 5 buktatót, amire mindenkinek figyelnie kell, ha áfa-visszatérítést szeretne igényelni.","shortLead":"2021-től az új építésű lakások vásárlásának és építésének is visszaigényelhető az áfája. Már sok dolgot tudni lehet...","id":"20210205_laksfa_visszaterites_bankmonitor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f00ee4-5e9b-4d8f-8704-92dd0b8a2077","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210205_laksfa_visszaterites_bankmonitor","timestamp":"2021. február. 05. 16:25","title":"Öt buktató, amire figyelni kell a lakásáfa visszatérítésénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815f1f32-07b2-438a-9e93-8a3d14f23bfd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy-Britanniában mozik, templomok, klubok, versenypályák és stadionok is oltópontok lesznek. ","shortLead":"Nagy-Britanniában mozik, templomok, klubok, versenypályák és stadionok is oltópontok lesznek. ","id":"20210206_Melegbarban_is_lehet_koronavirustesztet_csinalni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=815f1f32-07b2-438a-9e93-8a3d14f23bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f577f48-594a-4d22-9740-f28f0bd6b81f","keywords":null,"link":"/vilag/20210206_Melegbarban_is_lehet_koronavirustesztet_csinalni","timestamp":"2021. február. 06. 17:26","title":"Melegbárban is lehet koronavírustesztet csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"888cf946-d677-4663-9837-46f48b42734d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Feleségével alapítottak közösen céget, de ez nem jelenti, hogy felhagyna jelenlegi munkájával. ","shortLead":"Feleségével alapítottak közösen céget, de ez nem jelenti, hogy felhagyna jelenlegi munkájával. ","id":"202105_panda_consulting_vallalkozik_aszovivo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=888cf946-d677-4663-9837-46f48b42734d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c43d1f-6077-496d-bad9-5174a56edde1","keywords":null,"link":"/360/202105_panda_consulting_vallalkozik_aszovivo","timestamp":"2021. február. 07. 11:15","title":"Családi vállalkozást indított Győrfi Pál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]