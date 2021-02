Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A WHO felhívása után az országos tiszti főorvos tett feljelentést az 53 éves férfi ellen.","shortLead":"A WHO felhívása után az országos tiszti főorvos tett feljelentést az 53 éves férfi ellen.","id":"20210209_Virusellenes_keszitmeny_borton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c814a1fa-c76e-4626-a379-72324da130c2","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_Virusellenes_keszitmeny_borton","timestamp":"2021. február. 09. 17:24","title":"Elítélték a férfit, aki hipóhoz hasonló szert árult vírusölőként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"791fdbe5-728c-4362-8823-a44f9bd85fd2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egyik ügyvéd az impeachment alkotmányosságáról szóló vitában elismerte, hogy a volt elnök elvesztette a választást Joe Bidennel szemben. Az AP hírügynökség szerint ez feldühítette Trumpot.","shortLead":"Az egyik ügyvéd az impeachment alkotmányosságáról szóló vitában elismerte, hogy a volt elnök elvesztette a választást...","id":"20210210_donald_trump_ugyvedek_impeachment_szenatusi_vita","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=791fdbe5-728c-4362-8823-a44f9bd85fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5cc7dbc-ac1a-4284-a880-291674dddec0","keywords":null,"link":"/vilag/20210210_donald_trump_ugyvedek_impeachment_szenatusi_vita","timestamp":"2021. február. 10. 05:26","title":"Kiborította Trumpot ügyvédei teljesítménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ddf7187-18a1-4c11-8de6-3315afd1a247","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A légikatasztrófa körülményeiről szóló teljes jelentést csak jövőre publikálják, de most ismertettek néhány részletet.","shortLead":"A légikatasztrófa körülményeiről szóló teljes jelentést csak jövőre publikálják, de most ismertettek néhány részletet.","id":"20210210_sriwijaya_air_indonezia_legikatasztrofa_vizsgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ddf7187-18a1-4c11-8de6-3315afd1a247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a87ff19e-94b3-4670-8083-1e07d7b268fa","keywords":null,"link":"/vilag/20210210_sriwijaya_air_indonezia_legikatasztrofa_vizsgalat","timestamp":"2021. február. 10. 13:54","title":"Több meghibásodással is küzdött az indonéz gép, mielőtt a tengerbe veszett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c5f793-382e-446b-b2c4-b565af82f723","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A konzultáció közel három hónapig lesz elérhető az EB honlapján.","shortLead":"A konzultáció közel három hónapig lesz elérhető az EB honlapján.","id":"20210208_europai_bizottsag_konzultacio_nok_elleni_eroszak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72c5f793-382e-446b-b2c4-b565af82f723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a462a6e-be00-4701-8dc2-5824a7fa84e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210208_europai_bizottsag_konzultacio_nok_elleni_eroszak","timestamp":"2021. február. 08. 16:34","title":"Konzultációt indít a nők elleni erőszakról az Európai Bizottság ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8d6a86f-24c1-4204-a6ff-a13d422eb91b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kétezer ember vesz részt a mentésben.","shortLead":"Kétezer ember vesz részt a mentésben.","id":"20210208_india_gleccserszakadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8d6a86f-24c1-4204-a6ff-a13d422eb91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32b2506d-e63b-4e32-b7bc-81e663701b35","keywords":null,"link":"/vilag/20210208_india_gleccserszakadas","timestamp":"2021. február. 08. 14:52","title":"Már 20 halálos áldozata van az indiai gleccserszakadásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f5ee1e-5b2b-4465-bacb-ff7c6c06cd5f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Viccesen kezdődött a texasi bíróság egyik tárgyalása.



","shortLead":"Viccesen kezdődött a texasi bíróság egyik tárgyalása.



","id":"20210210_Macskafilterrel_jelentkezett_be_az_onlinetargyalasra_egy_ugyved","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66f5ee1e-5b2b-4465-bacb-ff7c6c06cd5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd162ce-2306-4bee-91fe-4652c3246026","keywords":null,"link":"/kultura/20210210_Macskafilterrel_jelentkezett_be_az_onlinetargyalasra_egy_ugyved","timestamp":"2021. február. 10. 09:09","title":"Macskaarccal jelentkezett be egy ügyvéd az online tárgyalásra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6267bfee-18d5-4b90-9592-4e53a29a6689","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Jogszabálymódosítások szükségesek a magyar korrupciós kockázat csökkentéséhez, ehhez azonban hiányzik a politikai akarat. Az Európai Bizottság levélben fordult a magyar kormányhoz, amely még nem válaszolt. A tét 6,3 milliárd euró.","shortLead":"Jogszabálymódosítások szükségesek a magyar korrupciós kockázat csökkentéséhez, ehhez azonban hiányzik a politikai...","id":"20210208_kozbeszerzes_europai_bizottsag_jogszabalymodositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6267bfee-18d5-4b90-9592-4e53a29a6689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6027eed-ab19-425e-921d-3b8759c9c183","keywords":null,"link":"/eurologus/20210208_kozbeszerzes_europai_bizottsag_jogszabalymodositas","timestamp":"2021. február. 08. 18:52","title":"A politika legfelsőbb körei akadályozzák a magyar közbeszerzések tisztaságát - állítja az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a108706b-e419-487f-9022-1a6d2159c0b9","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Későn született meg magyar minimálbér-emelés, az uniós, euróalapú összehasonlításban még a januári, vagyis a tavalyi érték szerepelt. A csekély, 4 százalékos emelés miatt azonban ez épp csak annyit jelent, hogy a magyar és a román minimálbér most fej-fej mellett állnak. Amíg a forint árfolyama tovább nem romlik.","shortLead":"Későn született meg magyar minimálbér-emelés, az uniós, euróalapú összehasonlításban még a januári, vagyis a tavalyi...","id":"20210210_minimalber_statisztika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a108706b-e419-487f-9022-1a6d2159c0b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb75d20-285b-4726-bcb7-ab053d72fd23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210210_minimalber_statisztika","timestamp":"2021. február. 10. 05:50","title":"Korai volt temetni a magyar minimálbért, de csak a románnal van versenyben, a visegrádiakkal nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]