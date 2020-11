Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98417a37-3bb1-48e4-a6d7-19f9a3de3f7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A székesfehérvári polgármester nem ért egyet az iparűzési adó eltörlésével, ahogyan a gépjárműadó lenyúlásának sem örült.","shortLead":"A székesfehérvári polgármester nem ért egyet az iparűzési adó eltörlésével, ahogyan a gépjárműadó lenyúlásának sem...","id":"20201130_CserPalkovics_Andrs_Fidesz_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98417a37-3bb1-48e4-a6d7-19f9a3de3f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3881cbb-f890-4d94-bd7b-71c374848bc3","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_CserPalkovics_Andrs_Fidesz_Orban_Viktor","timestamp":"2020. november. 30. 13:24","title":"Cser-Palkovics: Nem a Fideszre és nem Orbán Viktorra tettem esküt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732c23fc-673e-4d5b-a5ea-dc3ccfd28c6e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Borsodra és Szabolcsra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Borsodra és Szabolcsra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.","id":"20201128_Havazasveszelyre_figyelmeztet_az_OMSZ_Borsodban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=732c23fc-673e-4d5b-a5ea-dc3ccfd28c6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c498868-f021-41c6-a638-629b35004a19","keywords":null,"link":"/itthon/20201128_Havazasveszelyre_figyelmeztet_az_OMSZ_Borsodban","timestamp":"2020. november. 28. 18:00","title":"Havazásveszélyre figyelmeztet az OMSZ, 5 centinél is több hó hullhat az északkeleti megyékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e9bd384-d7dc-41ca-a790-d8a0c9891c70","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Tudatos vásárlásra kéri a lakosságot az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Tudatos vásárlásra kéri a lakosságot az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány miatt.","id":"20201129_Muller_Cecilia_Ne_jarkaljunk_celtalanul_felala","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e9bd384-d7dc-41ca-a790-d8a0c9891c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d5368c-10cd-4e90-8ad9-a17bb1343424","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_Muller_Cecilia_Ne_jarkaljunk_celtalanul_felala","timestamp":"2020. november. 29. 16:25","title":"Müller Cecília: Ne járkáljunk céltalanul fel-alá!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"375701a8-2b32-4530-b04e-213c6dc1c743","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit kormány akár napi 100 ezer fontos, vagyis nagyjából 300 millió forintos bírsággal is sújthatja azokat a telekommunikációs cégeket, amelyek Huawei-eszközöket használnak a hálózatukban. A szigorítás egy új törvénytervezet része.","shortLead":"A brit kormány akár napi 100 ezer fontos, vagyis nagyjából 300 millió forintos bírsággal is sújthatja azokat...","id":"20201130_huawei_egyesult_kiralysag_5g_halozat_kina_egyesult_allamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=375701a8-2b32-4530-b04e-213c6dc1c743&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf8718c9-2b2d-4d1b-990f-164c7615c222","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_huawei_egyesult_kiralysag_5g_halozat_kina_egyesult_allamok","timestamp":"2020. november. 30. 16:03","title":"Súlyos büntetés várhat a brit telekommunikációs cégekre, ha Huawei-eszközt használnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f42ef3-bdbc-48c9-87e7-644f7eda30a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a svájci szabályozó áldását adja rá, úgy akár a jövő elején forgalomba kerülhet a Facebook digitális pénze, a Libra. Az újfajta kriptovalutával nem csak a közösségi oldalon lehetne vásárolni.","shortLead":"Ha a svájci szabályozó áldását adja rá, úgy akár a jövő elején forgalomba kerülhet a Facebook digitális pénze, a Libra...","id":"20201130_facebook_libra_megjelenes_digitalis_penz_kriptovaluta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74f42ef3-bdbc-48c9-87e7-644f7eda30a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b448e70-7305-4c67-a620-dd9db3811602","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_facebook_libra_megjelenes_digitalis_penz_kriptovaluta","timestamp":"2020. november. 30. 10:33","title":"Nagy dobásra készül a Facebook 2021-ben: jön a saját pénze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vígszínház igazgatóját dühíti, hogy a Me Too kapcsán a szakmája pellengérre van állítva, valami „sunyi kispolgári attitűdből”. A Színház és Filmművészeti Egyetem átalakításában pedig szerinte az a legnagyobb baj, hogy amikor megmerevednek a frontvonalak, pont az árnyalt beszélgetések szűnnek meg.","shortLead":"A Vígszínház igazgatóját dühíti, hogy a Me Too kapcsán a szakmája pellengérre van állítva, valami „sunyi kispolgári...","id":"20201130_Rudolf_Peter_sz_SZFErol_A_megosztottsag_egyszerusit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b5b9be-a840-46b4-a3e7-30bb653b912c","keywords":null,"link":"/kultura/20201130_Rudolf_Peter_sz_SZFErol_A_megosztottsag_egyszerusit","timestamp":"2020. november. 30. 10:13","title":"Rudolf Péter az SZFE-ről: A megosztottság egyszerűsít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Százpontos skálán méri a járvány kockázatát a cseh kormány. Ez alapján úgy találták, ideje feloldani néhány korlátozó intézkedést.","shortLead":"Százpontos skálán méri a járvány kockázatát a cseh kormány. Ez alapján úgy találták, ideje feloldani néhány korlátozó...","id":"20201129_koronavirus_csehorszag_mar_lazit_a_szabalyokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337692e7-06fc-4596-acf4-03e2a3906ed6","keywords":null,"link":"/vilag/20201129_koronavirus_csehorszag_mar_lazit_a_szabalyokon","timestamp":"2020. november. 29. 12:44","title":"Csehország már lazít a járvány elleni szabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe4097ac-3181-40d7-a3a5-63cce0375ba0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idősekhez kijáró gondozókat nem vették figyelembe a tesztelendők létszámának megállapításakor a szakszervezet szerint.","shortLead":"Az idősekhez kijáró gondozókat nem vették figyelembe a tesztelendők létszámának megállapításakor a szakszervezet...","id":"20201130_szocialis_dolgozok_teszteles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe4097ac-3181-40d7-a3a5-63cce0375ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2907ccc8-60d3-4951-aead-756cfa04b34f","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_szocialis_dolgozok_teszteles","timestamp":"2020. november. 30. 08:13","title":"Népszava: Kimarad a szociális dolgozók egy jelentős része a tesztelésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]