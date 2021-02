Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A járványt uniós szinten kell kezelni, és jól jön az uniós pénzügyi segítség, de az EU-t meg kell reformálni, vélik az európaiak az EP által rendelt felmérés szerint.","shortLead":"A járványt uniós szinten kell kezelni, és jól jön az uniós pénzügyi segítség, de az EU-t meg kell reformálni, vélik...","id":"20210212_A_magyarok_82_szazaleka_szerint_segit_az_unios_helyreallitasi_penz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d018757-0bb5-4212-8ece-13a31efad6c2","keywords":null,"link":"/eurologus/20210212_A_magyarok_82_szazaleka_szerint_segit_az_unios_helyreallitasi_penz","timestamp":"2021. február. 12. 09:45","title":"A magyarok 82 százaléka szerint segít az uniós helyreállítási pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214afaf3-1cc2-4d87-ae8d-8969d09cde6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A republikánus politikus akkor sem használhatja a mikroblogot, ha később esetleg újra elnökjelölt lesz.","shortLead":"A republikánus politikus akkor sem használhatja a mikroblogot, ha később esetleg újra elnökjelölt lesz.","id":"20210210_donald_trump_twitter_tiltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=214afaf3-1cc2-4d87-ae8d-8969d09cde6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8efc32f2-9b01-4a4a-b90f-99315d67f388","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_donald_trump_twitter_tiltas","timestamp":"2021. február. 10. 20:47","title":"Döntöttek, Trump soha többé nem térhet vissza a Twitterre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40aa387-9699-415f-8c61-016c30144454","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Tünde a Facebookon is megmutatta, hogy lányával együtt érkezett a versenyre. A kormány azonban még előtte kitiltotta a szurkolókat a sporteseményekről.","shortLead":"Szabó Tünde a Facebookon is megmutatta, hogy lányával együtt érkezett a versenyre. A kormány azonban még előtte...","id":"20210210_allamtitkar_uszoverseny_szabo_tunde","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b40aa387-9699-415f-8c61-016c30144454&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e5ee391-57f2-4738-89d7-4c92c6d370d6","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_allamtitkar_uszoverseny_szabo_tunde","timestamp":"2021. február. 10. 22:00","title":"A rendőrség szerint nem sértett szabályt az államtitkár, aki zártkapus úszóversenyre vitte a lányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc37750a-7c76-48be-8e0a-ebf15f57860a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Moszkva megszakíthatja a kapcsolatokat az Európai Unióval, ha Brüsszel újabb szankciókkal sújtja Moszkvát a legismertebb orosz ellenzéki, Alekszej Navalnij börtönbe zárása miatt – jelentette be Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Ez az utóbbi évek legsúlyosabb orosz fenyegetése.","shortLead":"Moszkva megszakíthatja a kapcsolatokat az Európai Unióval, ha Brüsszel újabb szankciókkal sújtja Moszkvát...","id":"20210212_Oroszorszag_kesz_megszakitani_a_kapcsolatokat_az_EUval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc37750a-7c76-48be-8e0a-ebf15f57860a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78116c3d-3278-4843-9a10-2c30794586f7","keywords":null,"link":"/vilag/20210212_Oroszorszag_kesz_megszakitani_a_kapcsolatokat_az_EUval","timestamp":"2021. február. 12. 10:44","title":"Oroszország kész megszakítani a kapcsolatokat az EU-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bafac775-68c6-45c6-bc29-2b697fc06ec9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A friss negatív PCR-teszt csak akkor mentesít a karantén alól, ha az utazó 72 órán belül elhagyja az országot.","shortLead":"A friss negatív PCR-teszt csak akkor mentesít a karantén alól, ha az utazó 72 órán belül elhagyja az országot.","id":"20210212_Romania_karanten_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bafac775-68c6-45c6-bc29-2b697fc06ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0f61f0f-d8d4-4ef6-9cec-f3241ca8d367","keywords":null,"link":"/vilag/20210212_Romania_karanten_Magyarorszag","timestamp":"2021. február. 12. 11:00","title":"Romániában hétfőtől ismét karanténba küldik a Magyarországról érkezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b42140-0d3b-4857-9500-4107fc7888b1","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A szülői lét nem munkakör, a célja pedig nem az, hogy egy gyerekből meghatározott jellemű felnőttet faragjon. Szülőnek lenni azt jelenti, hogy részei vagyunk egy mély és egyedi emberi kapcsolatnak, és elköteleződünk erre a sajátos szeretetre - vallja Alison Gopnik, a gyerekek fejlődésével kapcsolatos kutatások szaktekintélye.","shortLead":"A szülői lét nem munkakör, a célja pedig nem az, hogy egy gyerekből meghatározott jellemű felnőttet faragjon. Szülőnek...","id":"20210210_Ha_szeretjuk_a_gyerekeinket_nem_uti_celokat_jelolunk_ki_szamukra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3b42140-0d3b-4857-9500-4107fc7888b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"350ecade-bf82-4bed-bf57-2cfa282e3293","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210210_Ha_szeretjuk_a_gyerekeinket_nem_uti_celokat_jelolunk_ki_szamukra","timestamp":"2021. február. 10. 19:10","title":"Ha szeretjük a gyerekeinket, nem úti célokat jelölünk ki számukra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19799d83-bee6-4727-9f2a-732852abb036","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valaki meghamisította a főváros egyik tájékoztató plakátját, pontosabban az arról készült képet. A manipulált fotó a Facebookon terjed.","shortLead":"Valaki meghamisította a főváros egyik tájékoztató plakátját, pontosabban az arról készült képet. A manipulált fotó...","id":"20210210_fovarosi_onkormanyzat_manipulalt_foto_oltas_karacsony_gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19799d83-bee6-4727-9f2a-732852abb036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742dd102-76d0-4465-8438-504699aad27f","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_fovarosi_onkormanyzat_manipulalt_foto_oltas_karacsony_gergely","timestamp":"2021. február. 10. 19:28","title":"\"Hogy újra megölhessük egymást\" – Manipulált fotó miatt jogi lépéseket tesz a Fővárosi Önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d717d3c-c8d3-47d2-b81b-e88bf0328f4f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyház közleményt adott ki az SZFE Vas utcai épületéről, amelyet az új vezetés visszaadna nekik. Nem tudnak olyan döntésről, amely az egyetemen kívül másnak juttatná az épületet.","shortLead":"Az egyház közleményt adott ki az SZFE Vas utcai épületéről, amelyet az új vezetés visszaadna nekik. Nem tudnak olyan...","id":"20210211_Odry_Szinpad_Az_epuletnek_nem_tulajdonosa_a_Reformatus_Egyhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d717d3c-c8d3-47d2-b81b-e88bf0328f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf392aa0-490e-4521-bb16-690bddd0910d","keywords":null,"link":"/kultura/20210211_Odry_Szinpad_Az_epuletnek_nem_tulajdonosa_a_Reformatus_Egyhaz","timestamp":"2021. február. 11. 08:57","title":"Ódry Színpad: „Az épületnek nem tulajdonosa a Református Egyház”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]