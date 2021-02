Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7edd4938-5df5-4f19-b9fb-97a742f00de0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" 387 462 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma, miközben 13 706-an hunytak el. ","shortLead":" 387 462 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma, miközben 13 706-an hunytak el. ","id":"20210214_Koronavirus_70_beteg_hunyt_el_1707en_fertozodtek_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7edd4938-5df5-4f19-b9fb-97a742f00de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07653ded-a18c-4d2f-b865-86ea04dce6a0","keywords":null,"link":"/itthon/20210214_Koronavirus_70_beteg_hunyt_el_1707en_fertozodtek_meg","timestamp":"2021. február. 14. 08:55","title":"Koronavírus: 70 beteg hunyt el, 1707-en fertőződtek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec30171-42a3-45ac-8c80-9d6f07d83c67","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Karantén meló című film krízisdrámából még idejében átcsap a világ legkihaltabb városában zajló gyémántrablásba. ","shortLead":"A Karantén meló című film krízisdrámából még idejében átcsap a világ legkihaltabb városában zajló gyémántrablásba. ","id":"202106_film__egymas_nyakan_karanten_melo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bec30171-42a3-45ac-8c80-9d6f07d83c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2751abe-6d6c-457a-a4d6-8481e6e8a8ef","keywords":null,"link":"/360/202106_film__egymas_nyakan_karanten_melo","timestamp":"2021. február. 12. 15:00","title":"Home office-ból indul a nagy karantén svindli, amelyhez Ben Stiller Zoomon asszisztál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c28f0e-1b84-4dde-b3e6-032be014881d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus mindenkit arra kér, oltassa be magát, neki pár hónapot biztosan várnia kell.","shortLead":"A politikus mindenkit arra kér, oltassa be magát, neki pár hónapot biztosan várnia kell.","id":"20210213_Lazar_Janos_is_tulesett_a_koronaviruson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65c28f0e-1b84-4dde-b3e6-032be014881d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d70deb-a009-440c-8f8e-d4a10f8bc619","keywords":null,"link":"/itthon/20210213_Lazar_Janos_is_tulesett_a_koronaviruson","timestamp":"2021. február. 13. 16:04","title":"Lázár János is túlesett a koronavíruson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeccde9e-f5c8-459a-928e-6ec193885383","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy nádtetős házban és egy lakatlan épületben is holttestet találtak a tűzoltók.","shortLead":"Egy nádtetős házban és egy lakatlan épületben is holttestet találtak a tűzoltók.","id":"20210213_Rovid_idon_belul_ket_halalos_tuzeset_is_volt_Mezoturon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eeccde9e-f5c8-459a-928e-6ec193885383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a6fe24-7d97-41ec-8a57-80a22653055b","keywords":null,"link":"/itthon/20210213_Rovid_idon_belul_ket_halalos_tuzeset_is_volt_Mezoturon","timestamp":"2021. február. 13. 10:07","title":"Rövid időn belül két halálos tűzeset is volt Mezőtúron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d15047-1bef-4354-91d5-fee2190f93a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átlagosan nagyjából egy százalékkal lett drágább az élet egy hónap alatt. Tavaly januárhoz képest 2,7 százalékkal emelkedtek az árak.","shortLead":"Átlagosan nagyjából egy százalékkal lett drágább az élet egy hónap alatt. Tavaly januárhoz képest 2,7 százalékkal...","id":"20210212_fogyasztoi_arak_nottek_januar_ksh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39d15047-1bef-4354-91d5-fee2190f93a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21cbc95-cd1a-47b6-802b-06ddab31589e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210212_fogyasztoi_arak_nottek_januar_ksh","timestamp":"2021. február. 12. 11:17","title":"Többe kerül enni, mint tavaly decemberben, de olcsóbbak lettek a ruhák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ez a politika nem tiszteli az alapvető etikai normákat, viszont nagymértékben manipulál, írja a francia lap.","shortLead":"Ez a politika nem tiszteli az alapvető etikai normákat, viszont nagymértékben manipulál, írja a francia lap.","id":"20210213_Le_Monde_A_magyar_es_lengyel_kormany_tonkreteszi_a_sajtoszabadsagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e59bf53-3c3f-4e3a-9c4c-e5cdcdd7ae6b","keywords":null,"link":"/360/20210213_Le_Monde_A_magyar_es_lengyel_kormany_tonkreteszi_a_sajtoszabadsagot","timestamp":"2021. február. 13. 09:00","title":"Le Monde: A magyar és lengyel kormány tönkreteszi a sajtószabadságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca9ffc3-a6d6-43eb-abee-c5f29af4a4f4","c_author":"Domány András","category":"kkv","description":"Sok feltételnek kell megfelelnie annak, aki támogatást kér a falusi kisboltra. ","shortLead":"Sok feltételnek kell megfelelnie annak, aki támogatást kér a falusi kisboltra. ","id":"20210213_Akar_70_millio_forint_allami_tamogatast_is_kaphatnak_a_falusi_kisboltok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eca9ffc3-a6d6-43eb-abee-c5f29af4a4f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d428c66-ad26-4fca-b5b8-2064b98a3070","keywords":null,"link":"/kkv/20210213_Akar_70_millio_forint_allami_tamogatast_is_kaphatnak_a_falusi_kisboltok","timestamp":"2021. február. 13. 09:52","title":"Akár 70 millió forint állami támogatást is kaphatnak a falusi kisboltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Sokan nem is tudnak róla, hogy nincs kifizetve a tb-járulékuk, de van, akinek a főnöke egyszerűen megtagadja ezt. Az orvosoknak pont a potyautastörvénynek is nevezett új szabályozás betartásával járó adminisztráció nem hiányzott most. Van, aki már üzent: ő mindenkit el fog látni. ","shortLead":"Sokan nem is tudnak róla, hogy nincs kifizetve a tb-járulékuk, de van, akinek a főnöke egyszerűen megtagadja ezt...","id":"20210213_taj_tb_potyautastorveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5082dcb7-fce6-4c10-a3bc-a34d728d3cac","keywords":null,"link":"/itthon/20210213_taj_tb_potyautastorveny","timestamp":"2021. február. 13. 07:00","title":"Potyautastörvény: “Orvos vagyok, nem végrehajtó!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]