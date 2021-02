Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Orbán Viktor személyesen kérte fel a bizottság tagjait. Bekerült Eperjes Károly is. Vidnyánszkynak így már kilenc fontos pozíciója van.","shortLead":"Orbán Viktor személyesen kérte fel a bizottság tagjait. Bekerült Eperjes Károly is. Vidnyánszkynak így már kilenc...","id":"20210216_Vidnyaszky_Attila_bekerult_a_Kossuthdijakrol_donto_bizottsagba_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3076ed18-0162-402a-ae8a-80c933508556","keywords":null,"link":"/kultura/20210216_Vidnyaszky_Attila_bekerult_a_Kossuthdijakrol_donto_bizottsagba_is","timestamp":"2021. február. 16. 08:08","title":"Vidnyánszky Attila bekerült a Kossuth-díjakról döntő bizottságba is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aac04c2-f9f6-4dbf-97d5-66c9ed6fce0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aaron Epstein különös akciója nem várt figyelmet kapott. A szolgáltató pedig meg is oldotta a problémát.","shortLead":"Aaron Epstein különös akciója nem várt figyelmet kapott. A szolgáltató pedig meg is oldotta a problémát.","id":"20210215_aaron_epstein_ujsaghirdetes_lassu_internet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2aac04c2-f9f6-4dbf-97d5-66c9ed6fce0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b36c8769-6ca9-4ea3-b8fc-37575a15270f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_aaron_epstein_ujsaghirdetes_lassu_internet","timestamp":"2021. február. 15. 10:03","title":"Egy 90 éves amerikai férfi 3 millió forintot költött, hogy újsághirdetésekben panaszkodjon a lassú internetre – de megérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az oltóanyagot Dél-Koreában és Indiában gyártják majd.","shortLead":"Az oltóanyagot Dél-Koreában és Indiában gyártják majd.","id":"20210215_A_WHO_jovahagyta_az_AstraZeneca_vakcinajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ce043c-49dd-4926-8b78-75657140ab0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_A_WHO_jovahagyta_az_AstraZeneca_vakcinajat","timestamp":"2021. február. 15. 19:03","title":"A WHO jóváhagyta az AstraZeneca vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779d3f34-972a-41eb-a6b4-35a92f574fd4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhány órával az előtt jelent meg egy ausztrál magazin a házaspár szakításával a címlapján, hogy Harryék bejelentették: a második gyereküket várják. ","shortLead":"Néhány órával az előtt jelent meg egy ausztrál magazin a házaspár szakításával a címlapján, hogy Harryék bejelentették...","id":"20210215_Rosszabbul_nem_is_idozithette_volna_a_Meghan_MarkleHarry_herceg_cimlapjat_ez_a_bulvarlap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=779d3f34-972a-41eb-a6b4-35a92f574fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2ecb5d-eb32-4251-92c0-b39aba77291f","keywords":null,"link":"/elet/20210215_Rosszabbul_nem_is_idozithette_volna_a_Meghan_MarkleHarry_herceg_cimlapjat_ez_a_bulvarlap","timestamp":"2021. február. 15. 11:48","title":"Rosszabbul nem is időzíthette volna a Meghan Markle–Harry herceg címlapját ez a bulvárlap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ffd30e-6051-4889-9faf-45649aac1a98","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Tornyai-múzeum esküvői relikviákat vár, jöhet bármi: fátyol, nyakkendő, esküvői maszk.","shortLead":"A Tornyai-múzeum esküvői relikviákat vár, jöhet bármi: fátyol, nyakkendő, esküvői maszk.","id":"20210216_Csak_utban_van_a_menyasszonyi_ruhaja_Vigye_muzeumba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44ffd30e-6051-4889-9faf-45649aac1a98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b12bc69-02ae-4388-a54f-da28b2f28eaa","keywords":null,"link":"/elet/20210216_Csak_utban_van_a_menyasszonyi_ruhaja_Vigye_muzeumba","timestamp":"2021. február. 16. 09:33","title":"Csak útban van a menyasszonyi ruhája? Vigye múzeumba!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt két hétben tizenöt magyar halálát okozta a hideg.","shortLead":"Az elmúlt két hétben tizenöt magyar halálát okozta a hideg.","id":"20210215_kihules_fagyhalal_magyar_szocialis_forum_megemlekezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2b15ba-0c00-4c1b-8808-4932bb6548d7","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_kihules_fagyhalal_magyar_szocialis_forum_megemlekezes","timestamp":"2021. február. 15. 08:49","title":"Október óta már 104 ember hűlt ki végzetesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9510c5f5-87ef-4728-9225-aa2f1704f674","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Mindössze négy napot töltött kórházban Forma–1-es pilóta, a csapat szerint néhány nap pihenés után tovább folytathatja az edzéseit.","shortLead":"Mindössze négy napot töltött kórházban Forma–1-es pilóta, a csapat szerint néhány nap pihenés után tovább folytathatja...","id":"20210215_korhaz_fernando_alonso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9510c5f5-87ef-4728-9225-aa2f1704f674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e9487b-62c8-4087-b17c-a710911e6192","keywords":null,"link":"/cegauto/20210215_korhaz_fernando_alonso","timestamp":"2021. február. 15. 16:45","title":"Elhagyta a kórházat Fernando Alonso","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a152ed0d-0843-4d2a-85a8-98c491e71c30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szupermasszív fekete lyukak a tudósok számára rendkívül izgalmas képződmények, ám ez nem jelenti azt, hogy a kisebbek ne keltenék fel az érdeklődésüket. Most például egy egész csoport ilyet találtak a Hubble űrteleszkóp segítségével.","shortLead":"A szupermasszív fekete lyukak a tudósok számára rendkívül izgalmas képződmények, ám ez nem jelenti azt, hogy a kisebbek...","id":"20210215_hubble_fekete_lyuk_urteleszkop_ngc_6397","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a152ed0d-0843-4d2a-85a8-98c491e71c30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b73eb4-1e61-4316-8d00-572b940e5e3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_hubble_fekete_lyuk_urteleszkop_ngc_6397","timestamp":"2021. február. 15. 14:03","title":"Egy átlagos fekete lyukat akartak tanulmányozni a tudósok, de sokkal érdekesebb dologra bukkantak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]