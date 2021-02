Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ad0a979-28fe-4611-bc42-b0521007d3ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak az az örömteli a legújabb NASA-videóban, hogy jó minőségű, hanem az is, hogy 360 fokban készült.","shortLead":"Nemcsak az az örömteli a legújabb NASA-videóban, hogy jó minőségű, hanem az is, hogy 360 fokban készült.","id":"20210223_marsjaro_perseverance_360_fokos_video_nasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ad0a979-28fe-4611-bc42-b0521007d3ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8760d5ee-619e-406f-a4e6-831b7ee97a63","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_marsjaro_perseverance_360_fokos_video_nasa","timestamp":"2021. február. 23. 14:03","title":"4K-ban nézhet körül a Marsnak azon a részén, ahol a Perseverance landolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4921b403-7db6-4ff4-a480-4175228cdc36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 67 éves szerb férfi egy zuglói lakásban tárolta és onnan árulta a kábítószert 2019-es elfogásáig. Az ügyészség letöltendő fegyházbüntetést kért rá és két magyar bűntársára.","shortLead":"A 67 éves szerb férfi egy zuglói lakásban tárolta és onnan árulta a kábítószert 2019-es elfogásáig. Az ügyészség...","id":"20210224_vademeles_drogkereskedelem_heroin_szerb_diler","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4921b403-7db6-4ff4-a480-4175228cdc36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc3fe5bd-75de-478a-81c8-f42b0ccdf817","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_vademeles_drogkereskedelem_heroin_szerb_diler","timestamp":"2021. február. 24. 10:19","title":"Vádat emeltek egy nyugdíjas korú heroin-nagykereskedő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dbe8243-ca24-44c8-81e5-985e7972f641","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Orbán már mondta, hogy egyszer kell nyerni, de nagyon – most, így szerzőnk, valami mást állít, ami azonban mégis csak hasonlít mára már klasszikussá vált bon mot-jához. Vélemény.","shortLead":"Orbán már mondta, hogy egyszer kell nyerni, de nagyon – most, így szerzőnk, valami mást állít, ami azonban mégis csak...","id":"20210221_Revesz_Sandor_Orban_vesziteni_akar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dbe8243-ca24-44c8-81e5-985e7972f641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe18938-e5d9-4dfe-9b22-7202c0b764f0","keywords":null,"link":"/360/20210221_Revesz_Sandor_Orban_vesziteni_akar","timestamp":"2021. február. 23. 14:00","title":"Révész Sándor: Orbán veszíteni akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Bár csütörtök hajnalban mínusz 3 és plusz 4 fok között alakul a hőmérséklet, komolyabb lehűlésre nem kell számítani a következő napokban.","shortLead":"Bár csütörtök hajnalban mínusz 3 és plusz 4 fok között alakul a hőmérséklet, komolyabb lehűlésre nem kell számítani...","id":"20210224_20_fok_homerseklet_Magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34adb1ff-824a-4510-84dc-fcf1e66f8b47","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_20_fok_homerseklet_Magyarorszag","timestamp":"2021. február. 24. 18:11","title":"Több magyar településen is 20 foknál melegebb volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012a8d0f-3998-44ad-9d21-478648259562","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Gordon Murray Automotive T.50s Niki Laudát tonnánként 835 lóerő mozgatja, hátulján pedig egy méretes ventilátor található.","shortLead":"A Gordon Murray Automotive T.50s Niki Laudát tonnánként 835 lóerő mozgatja, hátulján pedig egy méretes ventilátor...","id":"20210223_niki_lauda_nevet_viseli_a_legujabb_hiperauto_gordon_murray","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=012a8d0f-3998-44ad-9d21-478648259562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48002f26-be89-4b10-a222-a3b7c915450a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210223_niki_lauda_nevet_viseli_a_legujabb_hiperauto_gordon_murray","timestamp":"2021. február. 23. 11:21","title":"Niki Lauda nevét viseli a legújabb hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78a9320d-8eeb-4af6-804c-4873d8f50143","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Még novemberben csapódott be Enköping közelében, két geológus most megtalálhatta a fő darabját.","shortLead":"Még novemberben csapódott be Enköping közelében, két geológus most megtalálhatta a fő darabját.","id":"20210223_meteorit_svedorszag_enkoping","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78a9320d-8eeb-4af6-804c-4873d8f50143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf283f9-dc92-48e5-aff8-c172cf3c9c8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_meteorit_svedorszag_enkoping","timestamp":"2021. február. 23. 17:03","title":"Tizennégy kilós meteoritot találtak Svédországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8885aabd-d33a-4120-8bec-ca25a454eb21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A traumatológiai, az általános sebészeti, a szülészet-nőgyógyászat és az urológia szakorvosai jelezték, hogy nem írják alá az új szerződést. Debrecenben viszont sikerült rendezni a vitás kérdéseket.","shortLead":"A traumatológiai, az általános sebészeti, a szülészet-nőgyógyászat és az urológia szakorvosai jelezték, hogy nem írják...","id":"20210223_Traumatologiai_ellatas_Nyiregyhaza_egeszsegugyi_uj_szolgalati_jogviszony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8885aabd-d33a-4120-8bec-ca25a454eb21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7806bbce-449b-414b-83f7-e46758df539f","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_Traumatologiai_ellatas_Nyiregyhaza_egeszsegugyi_uj_szolgalati_jogviszony","timestamp":"2021. február. 23. 18:25","title":"Nemet mondtak a szerződésre, több osztályon is megszűnhet az ellátás a nyíregyházi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5341800d-d96c-4f85-aa94-55c44a5d3a22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felzaklató videó került ki a Facebookra kedden, amelyen egy vadász üvöltözve, a levegőbe lőve próbál elzavarni egy kutyasétáltatót, akiről azt feltételezi, hogy a kutyáját vadak hajtására használja. A felvételt készítő férfi feljelentést tett, a vadász fegyvertartási engedélyét bevonták.","shortLead":"Felzaklató videó került ki a Facebookra kedden, amelyen egy vadász üvöltözve, a levegőbe lőve próbál elzavarni...","id":"20210224_Video_vador_levegobe_loutyasetaltato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5341800d-d96c-4f85-aa94-55c44a5d3a22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc765d3-a57e-4816-8010-5e8b300a340f","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_Video_vador_levegobe_loutyasetaltato","timestamp":"2021. február. 24. 10:45","title":"Előállították a vadászt, aki a levegőbe lőve próbált elzavarni egy kutyasétáltatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]