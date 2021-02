Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0280d19-bb92-45a5-9ce9-2b8722233db5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nyirő József Uz Bence című regényének részletéből készülő kisjátékfilmet kezdtek el forgatni pénteken Székelyföldön. A rendező szerint akár oktatási segédanyag is lehet az irodalomórákon, hiszen Nyirő József bekerült a nemzeti alaptantervbe.\r

\r

","shortLead":"Nyirő József Uz Bence című regényének részletéből készülő kisjátékfilmet kezdtek el forgatni pénteken Székelyföldön...","id":"20210226_Mar_keszul_a_Nyiro_Jozseffilm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0280d19-bb92-45a5-9ce9-2b8722233db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d81ab2b-cb83-40fe-a6e9-54f1cabef9e5","keywords":null,"link":"/kultura/20210226_Mar_keszul_a_Nyiro_Jozseffilm","timestamp":"2021. február. 26. 15:58","title":"Már készül a Nyirő József-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6fb57e2-a05c-4982-820e-75073c9fef12","c_author":"Bihari Ádám - Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Tanulhatunk mások hibáiból, sőt még a sajátjainkból sem késő. Kérdés például, hogyan fogja elmagyarázni az állam a magyaroknak, hogy a leghatékonyabb megoldás az lenne, ha a tömeges oltás alatt mindenki bezárkózna. Ez nehezen fog menni, ha továbbra sem indul be a tisztességes, tudományos adatokra támaszkodó, széles körű tájékoztatás.","shortLead":"Tanulhatunk mások hibáiból, sőt még a sajátjainkból sem késő. Kérdés például, hogyan fogja elmagyarázni az állam...","id":"20210226_harmadik_hullam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6fb57e2-a05c-4982-820e-75073c9fef12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5e3b3f0-0beb-4dd7-a857-65dee0c6f382","keywords":null,"link":"/itthon/20210226_harmadik_hullam","timestamp":"2021. február. 26. 16:40","title":"Elkerülhettük volna a harmadik hullámot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a68737e-5f63-40c7-a1fc-973e058518d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA azt javasolja, hogy a kuratóriumok ne szólhassanak bele oktatási kérdésekbe.\r

\r

","shortLead":"Az MTA azt javasolja, hogy a kuratóriumok ne szólhassanak bele oktatási kérdésekbe.\r

\r

","id":"20210226_Harom_ujabb_egyetem_kerulhet_alapitvanyi_fenntartasba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a68737e-5f63-40c7-a1fc-973e058518d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520db049-1dee-4202-9368-7b684280d720","keywords":null,"link":"/itthon/20210226_Harom_ujabb_egyetem_kerulhet_alapitvanyi_fenntartasba","timestamp":"2021. február. 26. 21:54","title":"Három újabb egyetem kerülhet alapítványi fenntartásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e97d2421-d7da-42c7-a927-19eef45e4185","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Európa nagyvárosainak ékszerüzleteit rámolta ki falbontással, a lopott szajrét pedig saját bécsi ékszerüzletében értékesítette az osztrák elitnek Moránszky Gyula, akit valójában nem is így hívtak. Költekező sógorának és egy szemfüles osztrák detektívnek köszönhette lebukását. Dezső András magyar szélhámosokról, svindlerekről szóló cikksorozatának második részében a múlt század húszas éveinek egyik nemzetközi szinten is nagypályás bűnözőjével ismerkedhetünk meg.","shortLead":"Európa nagyvárosainak ékszerüzleteit rámolta ki falbontással, a lopott szajrét pedig saját bécsi ékszerüzletében...","id":"20210226_Az_alneven_elo_magyar_betorokiraly_ekszereit_vasarolta_a_becsi_elit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e97d2421-d7da-42c7-a927-19eef45e4185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c8cfa9-8244-4336-a8fc-f5d5986dcb75","keywords":null,"link":"/360/20210226_Az_alneven_elo_magyar_betorokiraly_ekszereit_vasarolta_a_becsi_elit","timestamp":"2021. február. 26. 19:30","title":"Az álnéven élő magyar betörőkirály ékszereit vásárolta a bécsi elit – Magyar svindlerek, 2. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a45a7a2-b8f0-40e2-9bf7-6fb5c5650205","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Schanda Tamás szerint, aki kritizálja a rendszert, az álhíreket terjeszt.","shortLead":"Schanda Tamás szerint, aki kritizálja a rendszert, az álhíreket terjeszt.","id":"20210226_Meghosszabbitja_a_kormany_a_bertamogatas_hataridejet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a45a7a2-b8f0-40e2-9bf7-6fb5c5650205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07638f08-4787-4d1b-b098-ec52a5dde24e","keywords":null,"link":"/kkv/20210226_Meghosszabbitja_a_kormany_a_bertamogatas_hataridejet","timestamp":"2021. február. 26. 10:30","title":"Meghosszabbítja a kormány a bértámogatás határidejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74851ac8-2115-4b55-bdeb-26667e7afe24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházban 5282 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 482-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Kórházban 5282 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 482-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20210227_koronavirus_szamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74851ac8-2115-4b55-bdeb-26667e7afe24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b54e583e-7064-4329-8911-1c04d5dd83cf","keywords":null,"link":"/itthon/20210227_koronavirus_szamok","timestamp":"2021. február. 27. 09:07","title":"4948 új fertőzöttet találtak, meghalt 107 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c7908c-734e-4b56-8aa5-2f3060e1e83f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tárgyakat, alkalmazást, szolgáltatás is tervezhetnek a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem pályázatán.","shortLead":"Tárgyakat, alkalmazást, szolgáltatás is tervezhetnek a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem pályázatán.","id":"20210226_Most_a_gyerekek_mutathatjak_meg_hogyan_kepzelik_a_jovot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72c7908c-734e-4b56-8aa5-2f3060e1e83f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e38955ab-e112-42a4-8360-7fd7cd457655","keywords":null,"link":"/elet/20210226_Most_a_gyerekek_mutathatjak_meg_hogyan_kepzelik_a_jovot","timestamp":"2021. február. 26. 17:05","title":"Most a gyerekek mutathatják meg, hogyan képzelik a jövőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af6eccf8-7e5b-41f1-8fae-44d8ebbe04a5","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Erős az ellenérzés a kínai Sinopharm vakcinával szemben, amellyel a héten oltanak be több mint 200 ezer embert Magyarországon. Nincsenek például arra vonatkozó tömeges eredmények, hogy a 60 évesnél idősebbeknél mennyire hatásos, itthon mégis őket oltják vele. Mennyire biztonságos ez így számukra? Hogyan viselkedjen az, akit már beoltottak? Mennyire hiányzik az OGYÉI vizsgálat, illetve mire elég az NNK-é? Erről kérdeztük Falus András Széchenyi-díjas immunológust, egyetemi tanárt, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját. ","shortLead":"Erős az ellenérzés a kínai Sinopharm vakcinával szemben, amellyel a héten oltanak be több mint 200 ezer embert...","id":"20210226_Falus_Andras_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af6eccf8-7e5b-41f1-8fae-44d8ebbe04a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a72c867c-5cc4-461d-b2b8-b7332d0c6626","keywords":null,"link":"/360/20210226_Falus_Andras_interju","timestamp":"2021. február. 26. 06:30","title":"\"Nincs az a kínai vakcina, ami nagyobb rizikót jelentene, mint a vírus okozta betegség\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]