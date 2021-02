Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77737a80-a55a-42ab-9a12-6bf68d4d0b9b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A királynőt még az előző hónapban oltották be, most egy Zoom-beszélgetésben osztotta meg tapasztalatait a vakcináról. ","shortLead":"A királynőt még az előző hónapban oltották be, most egy Zoom-beszélgetésben osztotta meg tapasztalatait a vakcináról. ","id":"20210226_II_Erzsebet_kiralyno_Zoomon_keresztul_uzent_azoknak_akik_felnek_a_vakcinatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77737a80-a55a-42ab-9a12-6bf68d4d0b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3411a5b1-f83c-44b8-bc4b-a7cc0b58dade","keywords":null,"link":"/elet/20210226_II_Erzsebet_kiralyno_Zoomon_keresztul_uzent_azoknak_akik_felnek_a_vakcinatol","timestamp":"2021. február. 26. 10:41","title":"II. Erzsébet királynő Zoomon keresztül üzent azoknak, akik félnek a vakcinától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1594dc49-a7f2-451c-9561-2b480a4b5946","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az NNK főosztályvezetője szerint az iskolákat is teljesen online oktatásra kellene átállítani, hogy hatékonyabban lehessen megakadályozni a járvány terjedését.","shortLead":"Az NNK főosztályvezetője szerint az iskolákat is teljesen online oktatásra kellene átállítani, hogy hatékonyabban...","id":"20210227_Galgoczi_Agnes_Indokolt_lenne_rovid_idore_lezarni_a_plazakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1594dc49-a7f2-451c-9561-2b480a4b5946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b51c1e-61f8-4a3d-be2e-712d71b6ec7d","keywords":null,"link":"/kkv/20210227_Galgoczi_Agnes_Indokolt_lenne_rovid_idore_lezarni_a_plazakat","timestamp":"2021. február. 27. 08:45","title":"Galgóczi Ágnes: Indokolt lenne rövid időre lezárni a plázákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"535a04ad-c63b-433b-88f4-d94bc0f391bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felmondások, irodalmi viták és a régi falvédőkről ismerős szövegek adták meg az elmúlt hónap alaphangulatát. Februári visszatekintés a hvg.hu Élet + Stílus és Kult rovatának a cikkeire.

","shortLead":"Felmondások, irodalmi viták és a régi falvédőkről ismerős szövegek adták meg az elmúlt hónap alaphangulatát. Februári...","id":"20210227_Februar_kulturalis_osszefoglalo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=535a04ad-c63b-433b-88f4-d94bc0f391bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0bd6b1f-ea78-4872-8cfb-e90a20e694ad","keywords":null,"link":"/elet/20210227_Februar_kulturalis_osszefoglalo","timestamp":"2021. február. 27. 18:00","title":"Az SZFE mézesmadzagjától Jókai Mór kultuszáig – ez volt a február a kultúrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15036e5-ff5f-4295-9c2a-742bce4d5e19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több állat járt szerencsétlenül a Pest megyei településen.","shortLead":"Több állat járt szerencsétlenül a Pest megyei településen.","id":"20210227_Kolbaszba_rejtett_mereggel_csavarral_gyufaval_kinozza_egy_ismeretlen_a_kutyakat_Pecelen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a15036e5-ff5f-4295-9c2a-742bce4d5e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c4bfae-8521-4c0c-9052-766b7a8f2380","keywords":null,"link":"/elet/20210227_Kolbaszba_rejtett_mereggel_csavarral_gyufaval_kinozza_egy_ismeretlen_a_kutyakat_Pecelen","timestamp":"2021. február. 27. 17:31","title":"Kolbászba rejtett méreggel, csavarral, gyufával kínozza egy ismeretlen a kutyákat Pécelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"665d37d7-52fd-419f-a197-f9fc8384348a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nyolcvanegy éves korában egy észak-karolinai börtönkórházban elhunyt Peter Gotti, az egykor nagy hatalmú New York-i maffiacsalád, a Gambinók főnöke.","shortLead":"Nyolcvanegy éves korában egy észak-karolinai börtönkórházban elhunyt Peter Gotti, az egykor nagy hatalmú New York-i...","id":"20210227_A_bortonben_elhunyt_Peter_Gotti_egykori_New_Yorki_maffiafonok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=665d37d7-52fd-419f-a197-f9fc8384348a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b46002-da65-4a42-8791-fc3fe5cf4846","keywords":null,"link":"/elet/20210227_A_bortonben_elhunyt_Peter_Gotti_egykori_New_Yorki_maffiafonok","timestamp":"2021. február. 27. 14:13","title":"A börtönben elhunyt Peter Gotti egykori New York-i maffiafőnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e11fd58b-ac35-4b4d-ab54-fad63e1d4156","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Hárommilliárd forintos károkozással vádolták meg a Sikér Zrt. egykori ügyvezetőit. A patinás malomipari cég csődjén sokat veszítettek a kisebb beszállítók, a felcsúti milliárdos viszont olcsón jutott egy értékes vagyontárgyhoz.","shortLead":"Hárommilliárd forintos károkozással vádolták meg a Sikér Zrt. egykori ügyvezetőit. A patinás malomipari cég csődjén...","id":"202108__malomipari_csod__buntetoper__meszaros_haszna__teljes_kiorles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e11fd58b-ac35-4b4d-ab54-fad63e1d4156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda31616-9004-4813-9d3f-9e7e66343f34","keywords":null,"link":"/360/202108__malomipari_csod__buntetoper__meszaros_haszna__teljes_kiorles","timestamp":"2021. február. 26. 11:00","title":"Mészáros jól járt, a gazdák nagyot buktak a malomcsődön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35059d77-8641-432d-a99e-a88b13c57758","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Ha a politikai üzenetek eladása a cél, a kormányközeli sajtó nem finnyás. A keresztényitől távol álló életvitelt is megtűrik a Fideszben, amíg a politikai érdek mást nem diktál.","shortLead":"Ha a politikai üzenetek eladása a cél, a kormányközeli sajtó nem finnyás. A keresztényitől távol álló életvitelt is...","id":"202108__kormanyzati_alszentseg__ertekzavar__erdekalap__szex_es_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35059d77-8641-432d-a99e-a88b13c57758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5a01dc-e8e6-45a2-ade2-8a3c5d6ecd5a","keywords":null,"link":"/360/202108__kormanyzati_alszentseg__ertekzavar__erdekalap__szex_es_budapest","timestamp":"2021. február. 27. 08:15","title":"Szex és Budapest: alap lett az álszentség a NER-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"567d3e53-0aac-40f4-8712-ce19955a9d3a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Balaton Soundra a helyszínt június végére kérték, míg a Strand Fesztivált augusztus közepére tervezik.","shortLead":"A Balaton Soundra a helyszínt június végére kérték, míg a Strand Fesztivált augusztus közepére tervezik.","id":"20210226_balaton_sound_fesztival_zamardi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=567d3e53-0aac-40f4-8712-ce19955a9d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7532772d-174d-4190-a38c-f9047b40aa05","keywords":null,"link":"/kultura/20210226_balaton_sound_fesztival_zamardi","timestamp":"2021. február. 26. 13:29","title":"Lefoglalták a helyszínt június végére a Balaton Soundra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]