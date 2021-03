Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"926f1947-43ab-40a2-a98f-7cd3f19c6892","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerződésben vállalt határidő előtt érkezett meg az újabb kínai vakcinaszállítmány.","shortLead":"A szerződésben vállalt határidő előtt érkezett meg az újabb kínai vakcinaszállítmány.","id":"20210317_kinai_vakcina_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=926f1947-43ab-40a2-a98f-7cd3f19c6892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"778a7761-b1ce-44eb-a447-eea79812a00d","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_kinai_vakcina_jarvany","timestamp":"2021. március. 17. 13:01","title":"Újabb százezer kínai vakcina érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78fc53b5-fd13-49c3-9f02-3bf6e14ddecb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Március 31-én jelentik be, hogy pontosan hol várja majd a látogatókat a népszerű szórakozóhely.","shortLead":"Március 31-én jelentik be, hogy pontosan hol várja majd a látogatókat a népszerű szórakozóhely.","id":"20210316_Budan_nyit_ki_az_uj_Durer_Kert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78fc53b5-fd13-49c3-9f02-3bf6e14ddecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fb35dce-e646-4fe7-b1bf-39d65300598e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210316_Budan_nyit_ki_az_uj_Durer_Kert","timestamp":"2021. március. 16. 16:59","title":"Budán lesz az új Dürer Kert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f842ab0f-209a-4bfe-93c1-b969a4e7a283","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei és a ZTE mellett a Xiaomi is szóba került, mint olyan cég, amelyik veszélyes az amerikai nemzetbiztonságra. Azonban egy előzetes bírói végzés más megvilágításba helyezte ez utóbbi kínai vállalat helyzetét.","shortLead":"A Huawei és a ZTE mellett a Xiaomi is szóba került, mint olyan cég, amelyik veszélyes az amerikai nemzetbiztonságra...","id":"20210317_xiaomi_befektetesi_korlatozas_amerikai_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f842ab0f-209a-4bfe-93c1-b969a4e7a283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5054383c-dff0-4472-b3de-40820784c231","keywords":null,"link":"/tudomany/20210317_xiaomi_befektetesi_korlatozas_amerikai_birosag","timestamp":"2021. március. 17. 10:03","title":"Levegőhöz jut a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két régi ügyre tett pontot a testület.","shortLead":"Két régi ügyre tett pontot a testület.","id":"20210316_Europai_Birosag_nem_serti_az_unios_jogot_a_reklamado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4f6011-5ba5-40e6-9700-32dcccd7eb4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210316_Europai_Birosag_nem_serti_az_unios_jogot_a_reklamado","timestamp":"2021. március. 16. 11:27","title":"Európai Bíróság: Nem sérti az uniós jogot a reklámadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f8561d-b3d4-4beb-bcc3-4b3347972124","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Szabad Demokrata Néppárt 35 helyet szerezhetett a holland parlamentben.","shortLead":"A Szabad Demokrata Néppárt 35 helyet szerezhetett a holland parlamentben.","id":"20210317_Exit_poll_Mark_Rutte_holland_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64f8561d-b3d4-4beb-bcc3-4b3347972124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cea763d5-e990-4308-afd1-c337453d766b","keywords":null,"link":"/vilag/20210317_Exit_poll_Mark_Rutte_holland_valasztas","timestamp":"2021. március. 17. 21:56","title":"Exit poll: Mark Rutte pártja szerezte a legtöbb szavazatot a holland választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8322cf9e-8a39-4894-90a7-5a44753a69cf","c_author":"HBO GO","category":"brandcontent","description":"Videónkban szülőkkel és egy pszichológussal beszélgettünk arról, hogy mire fontos figyelmünk gyermekünk tartalomfogyasztásával összefüggésben? Szabad-e órákon át hagynunk mesét nézni őket? Mi van, ha csak így hajlandó enni? Hogyan szűrjük a tartalmakat? Mit jelent, ha gyermekünk ugyanazt a rajzfilmet követeli újra és újra? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kerestük a választ.","shortLead":"Videónkban szülőkkel és egy pszichológussal beszélgettünk arról, hogy mire fontos figyelmünk gyermekünk...","id":"20210317_Gyerekek_a_teve_elott_HBO","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8322cf9e-8a39-4894-90a7-5a44753a69cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135f7b2f-a812-4fa8-b657-5752b6fed0f7","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210317_Gyerekek_a_teve_elott_HBO","timestamp":"2021. március. 17. 07:30","title":"Gyerekek a tévé előtt – tanulságos útravaló vagy szükséges rossz a mesenézés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2008 óta nem tettek annyi pénzt az életbiztosításokba a magyarok, mint 2020-ban.","shortLead":"2008 óta nem tettek annyi pénzt az életbiztosításokba a magyarok, mint 2020-ban.","id":"20210317_eletbiztositas_biztositas_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd45d6e2-be9a-4729-b54b-2784666b6479","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210317_eletbiztositas_biztositas_jarvany","timestamp":"2021. március. 17. 14:45","title":"Évtizedes rekordot döntöttek az életbiztosítások a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e4317d1-d098-4658-bf91-13224c3597aa","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bretagne-ban több olyan, a koronavírus jellegzetes tüneteit mutató beteget találtak, akiknek negatív lett a PCR-tesztjük. Csak komolyabb vizsgálatokkal tudták megállapítani, hogy egy újabb vírusváltozattal fertőződtek meg. Az új variáns azonban nem fertőzőbb és nem okoz súlyosabb tüneteket, mint a többi.","shortLead":"Bretagne-ban több olyan, a koronavírus jellegzetes tüneteit mutató beteget találtak, akiknek negatív lett...","id":"20210316_Kijatssza_a_PCRtesztet_egy_uj_francia_koronavirusvarians","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e4317d1-d098-4658-bf91-13224c3597aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6739abdf-5269-43ee-8b27-9e8fac8c6b2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_Kijatssza_a_PCRtesztet_egy_uj_francia_koronavirusvarians","timestamp":"2021. március. 16. 19:49","title":"Kijátssza a PCR-tesztet egy új francia koronavírus-variáns","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]