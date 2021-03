Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5f12e89-4a7c-4d64-bcaf-05dfe2f8ed9e","c_author":"Fülöp Norbert","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Amikor saját megtakarításból vásárol valaki nyaralót vagy hétvégi házat, akkor nemigen foglalkozik azzal, hogy mi szerepel – nyaraló, üdülő, hétvégi ház stb. – fő rendeltetési jellegként a tulajdoni lapon. Pedig a dolog ebben az esetben is lényeges, ám ha hitelből finanszíroznánk a vásárlást, akkor akár ezen állhat vagy bukhat a dolog. A Bankmonitor.hu szakértői ezért pontokba szedték, hogy mire kell mindenképp felkészülni.","shortLead":"Amikor saját megtakarításból vásárol valaki nyaralót vagy hétvégi házat, akkor nemigen foglalkozik azzal, hogy mi...","id":"20210318_hitel_nyaralo_ingatlanvasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5f12e89-4a7c-4d64-bcaf-05dfe2f8ed9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09cbed79-b697-4108-b0d3-d9bdd27aece7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210318_hitel_nyaralo_ingatlanvasarlas","timestamp":"2021. március. 18. 07:10","title":"Hét dolog, amit tudnia kell, ha hitelből venne nyaralót vagy hétvégi házat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926f1947-43ab-40a2-a98f-7cd3f19c6892","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerződésben vállalt határidő előtt érkezett meg az újabb kínai vakcinaszállítmány.","shortLead":"A szerződésben vállalt határidő előtt érkezett meg az újabb kínai vakcinaszállítmány.","id":"20210317_kinai_vakcina_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=926f1947-43ab-40a2-a98f-7cd3f19c6892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"778a7761-b1ce-44eb-a447-eea79812a00d","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_kinai_vakcina_jarvany","timestamp":"2021. március. 17. 13:01","title":"Újabb százezer kínai vakcina érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bf76916-8324-4f6e-b7a0-bd71dac561ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyitva tartó általános iskolákba is csak a gyerekek fél százaléka jár be. ","shortLead":"A nyitva tartó általános iskolákba is csak a gyerekek fél százaléka jár be. ","id":"20210317_Ovoda_altalanos_iskola_ugyelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bf76916-8324-4f6e-b7a0-bd71dac561ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d718c896-676a-4357-8945-8dd516e5aac3","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_Ovoda_altalanos_iskola_ugyelet","timestamp":"2021. március. 17. 09:15","title":"Kevés gyereket vittek be szüleik az ügyeletes óvodákba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc172221-3f08-42c1-9040-dadf5f4f366c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 41 éves nő, valamint egy 22 éves férfi szexuális kapcsolatot akart létesíteni a gyermekkorú lánnyal.

","shortLead":"Egy 41 éves nő, valamint egy 22 éves férfi szexuális kapcsolatot akart létesíteni a gyermekkorú lánnyal.

","id":"20210317_Berettyoujfalu_penz_lany_emberkereskedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc172221-3f08-42c1-9040-dadf5f4f366c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c925fd50-beb1-4677-bf25-876d6b8b1811","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_Berettyoujfalu_penz_lany_emberkereskedelem","timestamp":"2021. március. 17. 10:39","title":"Pénzért kínálták fel rokonai a 13 éves lányt két berettyóújfalui férfinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adbaa1f6-2e09-4276-94be-ac393a27ee0d","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Mi lenne, ha a szódában is lenne alkohol? Hát a világ egyik legnagyobb sikere. Az alkoholos, enyhén gyümölcsös ásványvíz, a hard seltzer néhány év alatt minden várakozásnál nagyobb piacot hódított meg, és most Magyarországra is megérkezett. Megkóstoltuk.","shortLead":"Mi lenne, ha a szódában is lenne alkohol? Hát a világ egyik legnagyobb sikere. Az alkoholos, enyhén gyümölcsös...","id":"20210317_hard_seltzer_magyarorszagon_dreher_viper_alkoholos_szoda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adbaa1f6-2e09-4276-94be-ac393a27ee0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12076c5-441c-4e73-941f-9253b52f61db","keywords":null,"link":"/elet/20210317_hard_seltzer_magyarorszagon_dreher_viper_alkoholos_szoda","timestamp":"2021. március. 17. 20:00","title":"Itt az új siker: már a víztől is be lehet rúgni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef30e4b7-601a-4090-a96a-aae5a3c00a96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsit a lezuhanástól csak néhány biztonsági lánc tartotta vissza, amellyel a 9 méteres lakókocsit vontatta.","shortLead":"A kocsit a lezuhanástól csak néhány biztonsági lánc tartotta vissza, amellyel a 9 méteres lakókocsit vontatta.","id":"20210318_Szakadek_folott_hidrol_lelogo_autobol_mentettek_ki_ket_embert_Idahoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef30e4b7-601a-4090-a96a-aae5a3c00a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2e2cf2-d48d-415d-be18-31a25af5e700","keywords":null,"link":"/cegauto/20210318_Szakadek_folott_hidrol_lelogo_autobol_mentettek_ki_ket_embert_Idahoban","timestamp":"2021. március. 18. 08:03","title":"Egy szakadékba félig lelógó autóból mentettek ki két embert – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32205aea-fe8a-493e-8528-42d4ae5f61c7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány tavalyi kitörése óta már háromszor váltotta le egészségügyi miniszterét Bolsonaro.","shortLead":"A koronavírus-járvány tavalyi kitörése óta már háromszor váltotta le egészségügyi miniszterét Bolsonaro.","id":"20210317_Koronavirus_halalozas_Brazilia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32205aea-fe8a-493e-8528-42d4ae5f61c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd3f8b3-d498-4186-a34a-52657384e853","keywords":null,"link":"/vilag/20210317_Koronavirus_halalozas_Brazilia","timestamp":"2021. március. 17. 05:59","title":"Újabb csúcson a koronavírus miatti halálozások száma Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f351ccb-9456-4f63-8816-14e7c6415e92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék által kezdeményezett ülésre a Fidesz–KDNP képviselői nem mentek el.","shortLead":"Az ellenzék által kezdeményezett ülésre a Fidesz–KDNP képviselői nem mentek el.","id":"20210317_rendkivuli_parlamenti_ules_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f351ccb-9456-4f63-8816-14e7c6415e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"225be449-f1ec-465b-b71c-238f8199ea05","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_rendkivuli_parlamenti_ules_ellenzek","timestamp":"2021. március. 17. 19:30","title":"Határozatképtelen lett a rendkívüli parlamenti ülés, így fél óra alatt véget ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]