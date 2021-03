Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"854d4a9f-9fb6-4498-9c49-816d3811aa88","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A nemrég a Momentummal szövetkező független parlamenti képviselő várja az ellenzéki pártok megegyezését, és bármiben is állapodnak meg, ő – mint fogalmaz – be fog állni a sorba. 2018-ban, LMP-s színekben volt már miniszterelnök-jelölt, most nem gondolkodik ezen, azt mondja, vannak nála esélyesebb jelöltek az ellenzéki térfélen. Szerinte bármelyik ellenzéki aspiráns alkalmasabb lenne az ország helyzetének kezelésére, mint Orbán Viktor. ","shortLead":"A nemrég a Momentummal szövetkező független parlamenti képviselő várja az ellenzéki pártok megegyezését, és bármiben is...","id":"20210319_Elesben_Szel_Bernadett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=854d4a9f-9fb6-4498-9c49-816d3811aa88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f43280f-3792-4951-a042-3f91b8082fa2","keywords":null,"link":"/360/20210319_Elesben_Szel_Bernadett","timestamp":"2021. március. 19. 15:25","title":"Élesben Szél Bernadett-tel: Amellé fogok állni, akiről a választók azt mondják, hogy az ő emberük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37e041ac-dba5-4b29-82c7-a032ed33f2bb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csaknem 95 százalékos pontossággal szimatolják ki a koronavírussal való fertőzöttséget az emberi izzadságból Thaiföldön betanított labrador retrieverek. Az állatok bevethetők lehetnek forgalmas közlekedési csomópontokban, ahol másodpercek alatt azonosíthatják a vírus jelenlétét – mondta a projekt vezetője.","shortLead":"Csaknem 95 százalékos pontossággal szimatolják ki a koronavírussal való fertőzöttséget az emberi izzadságból Thaiföldön...","id":"20210320_thaifold_labrador_retriever_koronavirus_szimatolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37e041ac-dba5-4b29-82c7-a032ed33f2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10de1a19-becd-40a2-be86-d5b882863fdf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210320_thaifold_labrador_retriever_koronavirus_szimatolas","timestamp":"2021. március. 20. 08:03","title":"1-2 mp alatt 95%-os pontossággal kiszagolják a Covidot a labradorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8ec7a0-02dc-4fa3-8903-27ed747979dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagy lezárás nyáron lesz, de már hétfőtől megváltozik a forgalmi rend a hídon.","shortLead":"A nagy lezárás nyáron lesz, de már hétfőtől megváltozik a forgalmi rend a hídon.","id":"20210319_Megint_le_kell_majd_zarni_a_harosi_M0s_Dunahid_egyegy_savjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d8ec7a0-02dc-4fa3-8903-27ed747979dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512ec0ec-4d03-48a1-b11b-3c442d4d92ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20210319_Megint_le_kell_majd_zarni_a_harosi_M0s_Dunahid_egyegy_savjat","timestamp":"2021. március. 19. 09:23","title":"Két és fél hónapra lezárják megint a hárosi M0-s híd egyik oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc978b15-f7df-44b5-8957-80c8ee1c5c7c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tervek szerint egész évben látogatható lesz a 65 milliárd forintért épülő pálya.","shortLead":"A tervek szerint egész évben látogatható lesz a 65 milliárd forintért épülő pálya.","id":"20210319_hajdunanas_motogp_tervezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc978b15-f7df-44b5-8957-80c8ee1c5c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab19716-9883-4636-a0cc-6691b28e1d27","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210319_hajdunanas_motogp_tervezes","timestamp":"2021. március. 19. 16:45","title":"A debreceni és az MTK-stadiont tervező cég felel a hajdúnánási MotoGP-pályáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1721ce0e-f70b-4562-b4ff-44bf7a48816a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Van-e valami kapaszkodó, ami miatt hitelesebb a nyugati, mint a keleti vakcina? Lehet-e hinni egy a keleti és nyugati oltóanyagokat egyszerre kritizáló oknyomozó portálnak, ha azt Bill Gates alapítványa is támogatja?","shortLead":"Van-e valami kapaszkodó, ami miatt hitelesebb a nyugati, mint a keleti vakcina? Lehet-e hinni egy a keleti és nyugati...","id":"202111_amerikaiorosz_zurhaboru","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1721ce0e-f70b-4562-b4ff-44bf7a48816a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4038e8cb-5265-4888-bcde-8b7901c5daa9","keywords":null,"link":"/360/202111_amerikaiorosz_zurhaboru","timestamp":"2021. március. 20. 08:15","title":"Tényleg jól jár Bill Gates a vakcinabiznisszel, vagy ezt is csak az oroszok találták ki?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2875b68b-8cec-4463-afae-a99e609e66d8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy új japán kutatás tovább árnyalja a képet a kutyák és a macskák közötti különbségről.","shortLead":"Egy új japán kutatás tovább árnyalja a képet a kutyák és a macskák közötti különbségről.","id":"202111_kutya_macska_baratsag_maganyos_vadaszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2875b68b-8cec-4463-afae-a99e609e66d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ac3d52-ecb9-42cb-a2ad-879e6d500bb9","keywords":null,"link":"/360/202111_kutya_macska_baratsag_maganyos_vadaszok","timestamp":"2021. március. 20. 13:45","title":"Miért kedvesek a macskák azokkal is, akik bántják a gazdájukat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393d5f08-787a-4644-b9f4-2f4f82c0cc20","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kanyarójárvány törhet ki Szerbiában, mivel a koronavírus-járvány miatt csökkent a kötelező védőoltások beadásának aránya - közölte a szerbiai gyermekgyógyászok egyesülete szombaton.","shortLead":"Kanyarójárvány törhet ki Szerbiában, mivel a koronavírus-járvány miatt csökkent a kötelező védőoltások beadásának...","id":"20210320_Kanyarojarvany_torhet_ki_Szerbiaban_az_elmaradt_oltasok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=393d5f08-787a-4644-b9f4-2f4f82c0cc20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55f4d55f-0164-44e4-ace4-dde730e778bc","keywords":null,"link":"/vilag/20210320_Kanyarojarvany_torhet_ki_Szerbiaban_az_elmaradt_oltasok_miatt","timestamp":"2021. március. 20. 09:19","title":"Kanyarójárvány törhet ki Szerbiában az elmaradt oltások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8454579b-83ac-4344-b87a-c6fbd4e5cb5f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Először tavaly májusban - erről a humorista beszélt a Borsnak.","shortLead":"Először tavaly májusban - erről a humorista beszélt a Borsnak.","id":"20210320_Badar_Sandor_tobbszor_is_elkapta_a_koronavirust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8454579b-83ac-4344-b87a-c6fbd4e5cb5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d8bf85-c29e-4d22-ac71-15b2b9ba2cd1","keywords":null,"link":"/elet/20210320_Badar_Sandor_tobbszor_is_elkapta_a_koronavirust","timestamp":"2021. március. 20. 10:30","title":"Badár Sándor többször is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]