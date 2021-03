Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c208c1b1-ba41-4be4-a3f2-e7c3a6672d0e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A gép legénységéből hárman meghaltak.","shortLead":"A gép legénységéből hárman meghaltak.","id":"20210323_baleset_tu22m3_kaluga_oroszorszag_bombazo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c208c1b1-ba41-4be4-a3f2-e7c3a6672d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59dc28cf-fc26-47f5-883d-c9ccc640b08d","keywords":null,"link":"/vilag/20210323_baleset_tu22m3_kaluga_oroszorszag_bombazo","timestamp":"2021. március. 23. 13:42","title":"Balesetet szenvedett egy orosz szuperszonikus bombázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Magánnyomozók és rendőrök közreműködésével gyűjtöttek információkat a náluk dolgozókról és a hozzájuk jelentkezőkről. ","shortLead":"Magánnyomozók és rendőrök közreműködésével gyűjtöttek információkat a náluk dolgozókról és a hozzájuk jelentkezőkről. ","id":"20210322_ikea_franciaorszag_versailles_kemkedes_dolgozo_jelentkezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1281ccb0-8c3f-4c11-92d7-713479f29133","keywords":null,"link":"/kkv/20210322_ikea_franciaorszag_versailles_kemkedes_dolgozo_jelentkezo","timestamp":"2021. március. 22. 15:45","title":"Azzal gyanúsítják az IKEA-t Franciaországban, hogy évekig kémkedtek a dolgozóik után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58675e51-9c23-4c22-92a0-353472d1e580","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az MNB árgus szemekkel figyeli az inflációt, amely átmeneti hatások miatt 2021-ben közel 5 százalékig ugorhat ki. Éves szinten közel 4 százalékos inflációra számítanak. Hiába a járvány harmadik hulláma, a jegybank nem rontott GDP-növekedési előrejelzésén, 4–6 százalékot vár, ami Matolcsy György szerint „kanyarban előzés”.","shortLead":"Az MNB árgus szemekkel figyeli az inflációt, amely átmeneti hatások miatt 2021-ben közel 5 százalékig ugorhat ki. Éves...","id":"20210323_monetaris_tanacs_kamatdontes_matolcsy_inflacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58675e51-9c23-4c22-92a0-353472d1e580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b869fdf-16ad-49b3-9378-9dfdf0ce8b47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_monetaris_tanacs_kamatdontes_matolcsy_inflacio","timestamp":"2021. március. 23. 16:35","title":"A jegybank rég nem látott áremelkedésre és „kanyarban előző” gazdasági növekedésre számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0816f6d8-f01f-4a87-a9d0-9629f563a140","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgató-helyettese szerint több megyében \"csúcson van\" a kórházban ápoltak száma.

","shortLead":"Az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgató-helyettese szerint több megyében \"csúcson van\" a kórházban ápoltak száma.

","id":"20210324_onkentes_koronavirus_beteg_covid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0816f6d8-f01f-4a87-a9d0-9629f563a140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f5b62eb-ba0e-41e1-8f75-c299aa9a9157","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_onkentes_koronavirus_beteg_covid","timestamp":"2021. március. 24. 11:29","title":"Ötszáz önkéntes jelentkezett eddig Covid-betegek kezelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube az Egyesült Államokban kezdte el tesztelni azt az új algoritmust, amely kideríti, milyen termékek láthatóak egy adott videóban.","shortLead":"A YouTube az Egyesült Államokban kezdte el tesztelni azt az új algoritmust, amely kideríti, milyen termékek láthatóak...","id":"20210323_youtube_bevasarlos_funkcio_algoritmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09f21cc-2063-48fb-9312-5fcb4fe7e753","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_youtube_bevasarlos_funkcio_algoritmus","timestamp":"2021. március. 23. 19:03","title":"Hamarosan bevásárlólistát is láthatunk a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40c7753-9b5f-46a6-a042-00a93c8f951b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz külügyminiszter szerint Moszkvának már nincsenek kapcsolatai az Európai Unióval, csak egyes országokkal.","shortLead":"Az orosz külügyminiszter szerint Moszkvának már nincsenek kapcsolatai az Európai Unióval, csak egyes országokkal.","id":"20210323_Lavrov_Brusszel_Europai_Unio_oroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b40c7753-9b5f-46a6-a042-00a93c8f951b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0bef98-c912-486e-85b4-46698eec80b1","keywords":null,"link":"/vilag/20210323_Lavrov_Brusszel_Europai_Unio_oroszorszag","timestamp":"2021. március. 23. 10:35","title":"Lavrov most Kínában hibáztatja az Európai Uniót a kapcsolatok megromlásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b969fb44-6988-4593-b441-c08f2f761d97","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kompromisszumok révén végül az Összefogás is beszállt az új tömörülés megalapításába.","shortLead":"Kompromisszumok révén végül az Összefogás is beszállt az új tömörülés megalapításába.","id":"20210323_szlovakia_magyar_partok_szovetseg_megallapodas_uj_part","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b969fb44-6988-4593-b441-c08f2f761d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e62a5b1-2225-48de-8052-72d32ba7373c","keywords":null,"link":"/vilag/20210323_szlovakia_magyar_partok_szovetseg_megallapodas_uj_part","timestamp":"2021. március. 23. 18:06","title":"Szövetség néven alakul egységes magyar párt Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d12a01d-6e6a-45d8-ad2f-df630c82ffcf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jakub Zulczyk író a sajtóból tudta meg, hogy vádat emeltek ellene.","shortLead":"Jakub Zulczyk író a sajtóból tudta meg, hogy vádat emeltek ellene.","id":"20210323_Idiotanak_nevezte_a_lengyel_elnokot_most_harom_ev_borton_varhat_ra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d12a01d-6e6a-45d8-ad2f-df630c82ffcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c814f333-af8c-4a27-bc6e-d857f3528334","keywords":null,"link":"/elet/20210323_Idiotanak_nevezte_a_lengyel_elnokot_most_harom_ev_borton_varhat_ra","timestamp":"2021. március. 23. 12:11","title":"Idiótának nevezte a lengyel elnököt, most három év börtön várhat rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]