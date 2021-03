Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7544c4a1-a245-4de3-a50f-c44be212ecf0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Kedden akarja magát beoltatni koronavírus ellen Vlagyimir Putyin orosz elnök.","shortLead":"Kedden akarja magát beoltatni koronavírus ellen Vlagyimir Putyin orosz elnök.","id":"20210322_Putyin_oltas_kamera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7544c4a1-a245-4de3-a50f-c44be212ecf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655e1e84-f1c8-4796-a6c2-14aa0769260e","keywords":null,"link":"/vilag/20210322_Putyin_oltas_kamera","timestamp":"2021. március. 22. 16:16","title":"Putyin beoltatja magát, de nem akar kamerák előtt \"majomkodni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbfe462-3722-48d2-b21d-834e3e168390","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 444.hu arról írt, hogy az Auchan külön kérdőíves regisztrációt biztosít a munkavállalóknak. Később cáfolt az Operatív Törzs.","shortLead":"A 444.hu arról írt, hogy az Auchan külön kérdőíves regisztrációt biztosít a munkavállalóknak. Később cáfolt az Operatív...","id":"20210322_auchan_magyarorszag_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbbfe462-3722-48d2-b21d-834e3e168390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4925d05-ff40-47c0-b1b2-2f373f003f61","keywords":null,"link":"/kkv/20210322_auchan_magyarorszag_oltas","timestamp":"2021. március. 22. 06:45","title":"Ismét elterjedt, hogy soron kívül beoltják egy áruházlánc dolgozóit, de hamar cáfolt az Operatív Törzs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f41f18-0ef9-4474-b029-ce1fa92b3ac8","c_author":"Balla István","category":"360","description":"A most érettségizők úgy szaladnak neki a közoktatási tanulmányokat lezáró vizsgáknak, hogy az elmúlt másfél évben szinte nem ültek iskolapadban. A karanténoktatás korántsem olyan hatékony, mint a jelenléti, ráadásul a maturálókat a felnőtté válás szertartásaitól is megfosztotta a járvány.","shortLead":"A most érettségizők úgy szaladnak neki a közoktatási tanulmányokat lezáró vizsgáknak, hogy az elmúlt másfél évben...","id":"202111__erettsegi_covid_idejen__felnotte_valas_maskent__bizonytalansag__zoombi_generacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6f41f18-0ef9-4474-b029-ce1fa92b3ac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9170fc4-59f7-48ec-b1ca-b3be1a803ad3","keywords":null,"link":"/360/202111__erettsegi_covid_idejen__felnotte_valas_maskent__bizonytalansag__zoombi_generacio","timestamp":"2021. március. 22. 07:00","title":"Zoombi generációt csinálhat a tizenévesekből a járványidőszak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8193bf21-935c-4f35-91c8-455dd34cc48b","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"Mike Winkelmann, művésznevén Beeple digitális kollázsa új fejezetet nyitott a kortárs képzőművészetben és a műkereskedelemben. A Christie'snél most először kriptovalutában is lehetett fizetni. \r

","shortLead":"Mike Winkelmann, művésznevén Beeple digitális kollázsa új fejezetet nyitott a kortárs képzőművészetben és...","id":"202111__beeple__digitalis_bennszulottek__nem_helyettesitheto_token__merfoldko_pixelekbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8193bf21-935c-4f35-91c8-455dd34cc48b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c411d61-c482-48e0-b76a-288aff36478b","keywords":null,"link":"/360/202111__beeple__digitalis_bennszulottek__nem_helyettesitheto_token__merfoldko_pixelekbol","timestamp":"2021. március. 21. 13:30","title":"Az induló ár hétszázezerszereséért ütötték le a digitális művészet csúcsalkotását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53879dd8-5612-4701-855b-08a4700d9b10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kazahsztánból két magyar műhold is útnak indult hétfő reggel, köztük az első magyar asztrofizikai műhold.","shortLead":"Kazahsztánból két magyar műhold is útnak indult hétfő reggel, köztük az első magyar asztrofizikai műhold.","id":"20210322_asztrofizika_magyar_muhold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53879dd8-5612-4701-855b-08a4700d9b10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc6df69-170b-4ecd-ae79-83a1d6a8bfa9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_asztrofizika_magyar_muhold","timestamp":"2021. március. 22. 10:03","title":"Elindult az űrbe az első magyar asztrofizikai kisműhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e848bfa-e799-4e0c-b24b-76767779bfa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs szerint a lakosság 16,4 százalékát már beoltották, és még a németek is átvennék a magyar oltóprogram egyes elemeit.","shortLead":"Az operatív törzs szerint a lakosság 16,4 százalékát már beoltották, és még a németek is átvennék a magyar oltóprogram...","id":"20210323_muller_cecilia_koronavirus_jarvany_operativ_torzs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e848bfa-e799-4e0c-b24b-76767779bfa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a9c1234-6492-48b2-a0fe-373cd970e571","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_muller_cecilia_koronavirus_jarvany_operativ_torzs","timestamp":"2021. március. 23. 12:56","title":"Müller Cecília: Csaknem 100 százalékos a brit mutáns jelenléte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412c5a9d-16e0-4d89-85e2-dedf30763d34","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvánnyal a házhozszállítás és így az étel- és italtárolók piaca is felpörgött, miközben hamarosan eljön a határideje az egyszer használatos csomagolóanyagok betiltásának. Az alternatívák azonban, ahogy a példákon is látjuk, nem feltétlenül jelentenek minden szempontból jobb, olcsóbb, és zöldebb lehetőséget.","shortLead":"A koronavírus-járvánnyal a házhozszállítás és így az étel- és italtárolók piaca is felpörgött, miközben hamarosan eljön...","id":"20210321_etelcsomagolas_ujrahasznositas_muanyag_zhvg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=412c5a9d-16e0-4d89-85e2-dedf30763d34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab825ab-bcb0-40f6-a0f5-25e73f3f6254","keywords":null,"link":"/zhvg/20210321_etelcsomagolas_ujrahasznositas_muanyag_zhvg","timestamp":"2021. március. 21. 17:00","title":"Jobb lesz a környezetnek, ha betiltják az egyszer használatos műanyag ételdobozokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a070fab-38bf-4b5e-97f3-561a2c5db9cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyre nagyobb a botrány az ausztrál parlament körül.","shortLead":"Egyre nagyobb a botrány az ausztrál parlament körül.","id":"20210323_ausztralia_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a070fab-38bf-4b5e-97f3-561a2c5db9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b738540d-9689-458d-911f-bb414ac40ffb","keywords":null,"link":"/elet/20210323_ausztralia_parlament","timestamp":"2021. március. 23. 08:14","title":"A miniszterelnök asztalán szexelő parlamenti dolgozókról került ki videó Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]