[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség keresi az elkövetőt.","shortLead":"A rendőrség keresi az elkövetőt.","id":"20210325_kessel_raboltak_ki_egy_pecsi_trafikot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"768a1f77-106e-444d-9ae0-04c0834bf33f","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_kessel_raboltak_ki_egy_pecsi_trafikot","timestamp":"2021. március. 25. 06:12","title":"Késsel raboltak ki egy pécsi trafikot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca4638a9-0bac-46a4-bc67-649f830add38","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"Az egyik legfontosabb meccsel kezdődtek el a magyar válogatott selejtezői a 2022-es világbajnokságra. Egy órányi okos játékot sikerült lenullázni, amikor 54 másodperc alatt 2-0-ról 2-2-re változott az állás, és onnan hiába szerezte meg Magyarország újra a vezetést, kevéssel a vége előtt a lengyelek ismét kiegyenlítettek.","shortLead":"Az egyik legfontosabb meccsel kezdődtek el a magyar válogatott selejtezői a 2022-es világbajnokságra. Egy órányi okos...","id":"20210325_Magyarorszag_Lengyelorszag_vb_selejtezo_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca4638a9-0bac-46a4-bc67-649f830add38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9dea7c-80e7-4a92-916b-b4ee888f0bd4","keywords":null,"link":"/sport/20210325_Magyarorszag_Lengyelorszag_vb_selejtezo_foci","timestamp":"2021. március. 25. 20:40","title":"Magyarország-Lengyelország 3-3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60e5d5f-19d2-4f53-9db5-20833c672659","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Semmelweis Egyetem két hallgatója PCR-mintavételezésre érkezett ki egy házhoz a Nógrád megyei Rimócon, ám tesztelés helyett újra kellett éleszteniük a beteget.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem két hallgatója PCR-mintavételezésre érkezett ki egy házhoz a Nógrád megyei Rimócon, ám tesztelés...","id":"20210326_PCRteszteles_kozben_elesztett_ujra_a_Semmelweis_Egyetem_ket_hallgatoja_egy_beteget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c60e5d5f-19d2-4f53-9db5-20833c672659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b4b4ae-eb5a-4e12-9fdc-d2d9cc1ffa1e","keywords":null,"link":"/elet/20210326_PCRteszteles_kozben_elesztett_ujra_a_Semmelweis_Egyetem_ket_hallgatoja_egy_beteget","timestamp":"2021. március. 26. 11:49","title":"Önkéntes munkájuk során, PCR-teszteléskor mentettek életet a Semmelweis Egyetem hallgatói ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Még három hétig nem használják, mert jobban ki akarják vizsgálni a trombózisos eseteket.","shortLead":"Még három hétig nem használják, mert jobban ki akarják vizsgálni a trombózisos eseteket.","id":"20210326_norvegia_astrazeneca_felfuggesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891b88c5-2cd1-4fcd-ac72-e631cd60affe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210326_norvegia_astrazeneca_felfuggesztes","timestamp":"2021. március. 26. 14:56","title":"Meghosszabbítja Norvégia az AstraZeneca-vakcina használatának felfüggesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d963da64-e34d-43d9-8b7e-96c0dff501d0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kezdeményező bizottság jogi és procedurális hiányosságok miatt kéri az EB-határozat megsemmisítését.","shortLead":"A kezdeményező bizottság jogi és procedurális hiányosságok miatt kéri az EB-határozat megsemmisítését.","id":"20210324_Birosag_eljaras_Europai_Bizottsag_Minority_SafePack","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d963da64-e34d-43d9-8b7e-96c0dff501d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a6e8c3-e524-418b-ab5a-6daf19aa7c5b","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_Birosag_eljaras_Europai_Bizottsag_Minority_SafePack","timestamp":"2021. március. 24. 21:52","title":"Bírósági eljárást indítottak a Minority SafePack kezdeményezői az Európai Bizottság döntése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d3ae2f-4a6d-493a-8221-abe93a692195","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Több mint 300 millió eurót keres rajtuk az adóhivatal.","shortLead":"Több mint 300 millió eurót keres rajtuk az adóhivatal.","id":"20210325_A_McDonalds_harom_volt_vezetoje_kerult_elozetesbe_Franciaorszagban_adocsalas_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07d3ae2f-4a6d-493a-8221-abe93a692195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0fe876f-c441-4928-a934-dc3c20b6c6e2","keywords":null,"link":"/kkv/20210325_A_McDonalds_harom_volt_vezetoje_kerult_elozetesbe_Franciaorszagban_adocsalas_miatt","timestamp":"2021. március. 25. 15:55","title":"A McDonald's három volt vezetője került előzetesbe Franciaországban adócsalás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80034325-bc5d-4648-a71d-e0a030a8453c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A Mészáros Lőrinchez és Vida Józsefhez is köthető Magyar Bankholding hivatalosan is elindította az összeolvadás folyamatát.","shortLead":"A Mészáros Lőrinchez és Vida Józsefhez is köthető Magyar Bankholding hivatalosan is elindította az összeolvadás...","id":"20210324_2023ban_indulhat_az_uj_magyar_gigabank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80034325-bc5d-4648-a71d-e0a030a8453c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94993716-696d-4083-8f56-199008fae1a6","keywords":null,"link":"/kkv/20210324_2023ban_indulhat_az_uj_magyar_gigabank","timestamp":"2021. március. 24. 19:08","title":"2023-ban indulhat az új magyar gigabank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e37b8b-d671-492b-a07a-d1b3adfc1bea","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak mert nem volt engedélyük a közterület használatára az egyébként zöldet alig látó Erzsébetvárosban.","shortLead":"Csak mert nem volt engedélyük a közterület használatára az egyébként zöldet alig látó Erzsébetvárosban.","id":"20210324_szimpla_kert_buntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14e37b8b-d671-492b-a07a-d1b3adfc1bea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a692f9-eb80-4f79-8ad8-8ae7983761b7","keywords":null,"link":"/kkv/20210324_szimpla_kert_buntetes","timestamp":"2021. március. 24. 18:17","title":"15 ezer forintra büntették a Szimpla Kertet a tíz éve előttük lévő növényekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]