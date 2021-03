Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45947dca-f9e9-41d6-b775-f34ab3d7aa0a","c_author":"HVG","category":"360","description":"A környezetszennyező polietilén változtathatja igazán környezetbaráttá a divatipart – állítják amerikai szakemberek a Nature Sustainability című folyóiratban megjelent tanulmányukban. ","shortLead":"A környezetszennyező polietilén változtathatja igazán környezetbaráttá a divatipart – állítják amerikai szakemberek...","id":"202112_kornyezetszennyezobol_kornyezetbarat_divatzoldites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45947dca-f9e9-41d6-b775-f34ab3d7aa0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8bbf96-b3f3-4533-b85e-f66f8ab154fc","keywords":null,"link":"/360/202112_kornyezetszennyezobol_kornyezetbarat_divatzoldites","timestamp":"2021. március. 26. 12:00","title":"Olcsó és káros ez a műanyag – de környezetbarát ruha készülhet belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da3e5d0c-1b8e-4a70-b633-f8f9009fe70c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Karácsony Gergely főpolgármester szerint Puczi Béla igazi hős volt.","shortLead":"Karácsony Gergely főpolgármester szerint Puczi Béla igazi hős volt.","id":"20210327_Az_erdelyi_magyarok_vedelmere_kelo_ciganyok_vezetojerol_nevezik_el_a_Nyugati_palyaudvar_melletti_teruletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da3e5d0c-1b8e-4a70-b633-f8f9009fe70c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9764a3-957d-4407-80af-7b32a0b31eea","keywords":null,"link":"/elet/20210327_Az_erdelyi_magyarok_vedelmere_kelo_ciganyok_vezetojerol_nevezik_el_a_Nyugati_palyaudvar_melletti_teruletet","timestamp":"2021. március. 27. 12:09","title":"Az erdélyi magyarok védelmére kelő cigányok vezetőjéről nevezik el a Nyugati pályaudvar melletti területet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csúcson van az egy nap alatt regisztrált fertőzöttek és elhunytak, az aktív fertőzöttek, a kórházban ápoltak és a gépi lélegeztetésre szorulók száma is.","shortLead":"Csúcson van az egy nap alatt regisztrált fertőzöttek és elhunytak, az aktív fertőzöttek, a kórházban ápoltak és a gépi...","id":"20210326_11_265_uj_fertozottet_azonositottak_egy_nap_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b7faa4c-98af-4ff8-8f0c-63872bb9fe93","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_11_265_uj_fertozottet_azonositottak_egy_nap_alatt","timestamp":"2021. március. 26. 10:06","title":"Minden eddiginél több, 11 265 új fertőzöttet azonosítottak egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05316e5-1775-447b-a609-677db62e22fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint felmondta az állam a Szabolcs utcai hajléktalankórház épületének bérleti szerződését. A lépés miatt nem csak a hajléktalanok ellátása kerül veszélybe a drámai járványhelyzetben – írta.","shortLead":"A főpolgármester szerint felmondta az állam a Szabolcs utcai hajléktalankórház épületének bérleti szerződését. A lépés...","id":"20210326_karacsony_gergely_hajlektalanok_jarvanyhelyzet_korhaz_szabolcs_utca_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f05316e5-1775-447b-a609-677db62e22fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b03804-e0b6-4404-b65d-ece0e69c68b8","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_karacsony_gergely_hajlektalanok_jarvanyhelyzet_korhaz_szabolcs_utca_budapest","timestamp":"2021. március. 26. 10:41","title":"Karácsony: Tomboló járvány idején akarják bezárni a hajléktalanok kórházát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e5bcc9-988c-4146-bf8e-97223ce77a84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az OKFŐ szerint nincs túlterheltség az ózdi intézményben.","shortLead":"Az OKFŐ szerint nincs túlterheltség az ózdi intézményben.","id":"20210326_Korhazi_foigazgatosag_ozd_olaszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63e5bcc9-988c-4146-bf8e-97223ce77a84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c5611a-7a53-49b8-aa70-d9e96edd81d3","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_Korhazi_foigazgatosag_ozd_olaszorszag","timestamp":"2021. március. 26. 19:17","title":"Kórházi főigazgatóság: hazugság, hogy az ózdi kórházban olaszországi állapotok vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b69a731f-565e-42cd-bd77-0ca22cdcd54a","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Joe Biden amerikai elnök kibővítené a Föld napjára, április 22-ére kormánya által szervezett klímavédelmi csúcstalálkozó résztvevő országainak számát negyvenre: Kínát és Oroszországot is meghívja az online tanácskozásra - jelentette be pénteken a Fehér Ház.","shortLead":"Joe Biden amerikai elnök kibővítené a Föld napjára, április 22-ére kormánya által szervezett klímavédelmi...","id":"20210327_Biden_Oroszorszagot_es_Kinat_is_meghivja_az_aprilisi_klimavedelmi_csucsra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b69a731f-565e-42cd-bd77-0ca22cdcd54a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ce2817-b9c4-4af6-9378-8deff533a926","keywords":null,"link":"/zhvg/20210327_Biden_Oroszorszagot_es_Kinat_is_meghivja_az_aprilisi_klimavedelmi_csucsra","timestamp":"2021. március. 27. 08:52","title":"Biden Oroszországot és Kínát is meghívja az áprilisi klímavédelmi csúcsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f488a3-de21-4aad-8e87-b3a0bf0ed379","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre több az új fertőzött, így szigorítottak a szabályokon.","shortLead":"Egyre több az új fertőzött, így szigorítottak a szabályokon.","id":"20210325_Ausztria_ingazas_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52f488a3-de21-4aad-8e87-b3a0bf0ed379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7035c35f-d355-4836-aaca-425875750990","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210325_Ausztria_ingazas_teszt","timestamp":"2021. március. 25. 21:21","title":"Ausztria: háromnaponta teszteltetniük kell magukat az ingázóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c72404d8-376a-47cc-a870-544e1c47afc1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Momentum programalkotása nem nyomulás, hanem munka – állítja Fekete-Győr András, aki szerint az előválasztásnak is arról kellene szólnia, hogy kiérleljék a közös kormányprogramot. Az ellenzéki párt miniszterelnök-jelöltje 4 napos munkahetet, magyar eurót és finn típusú oktatást szeretne. Az elszámoltatást és a propagandisták megregulázását pedig nem tartja összeegyeztethetetlennek a jogállamisággal. ","shortLead":"A Momentum programalkotása nem nyomulás, hanem munka – állítja Fekete-Győr András, aki szerint az előválasztásnak is...","id":"20210326_Elesben_FeketeGyor_Andras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c72404d8-376a-47cc-a870-544e1c47afc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a074a5e-f5ec-479d-b853-38830e6d5ed0","keywords":null,"link":"/360/20210326_Elesben_FeketeGyor_Andras","timestamp":"2021. március. 26. 13:00","title":"Élesben Fekete-Győr Andrással: Nem tudom, a többi miniszterelnök-jelölt mit képvisel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]