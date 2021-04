Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"available":true,"c_guid":"4408bd78-c1e4-4bf3-be4b-43d5c54c1631","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A webshopoknak meg kell tudni felelniük az átalakuló felhasználói igényeknek ahhoz, hogy talpon tudjanak maradni a globális nagyágyúk mellett. Költséghatékonyság, rugalmasság, fenntarthatóság – csak néhány olyan tényező, amely biztosíthatja a sikert, és könnyedén megvalósítható az Amazon, vagy éppen az eBay és az AliExpress által is használt módszer, az ún. microservice architektúra segítségével. Ezt állítja elemzésében a vállalati informatikai megoldásokat szállító Stylers Group, és egyúttal el is magyarázza, mit takar pontosan ez a titokzatosnak tűnő fogalom és vajon hogyan profitálhat ebből egy magyar webshop.","shortLead":"A webshopoknak meg kell tudni felelniük az átalakuló felhasználói igényeknek ahhoz, hogy talpon tudjanak maradni...","id":"20210331_microservice_architektura_webshopok_amazon","timestamp":"2021. március. 31. 06:03","title":"Mi az Amazon sikerének titka? Hogyan vehetik át a magyar webshopok?"},{"available":true,"c_guid":"1e745f31-44d9-4f97-a4d7-5bbca06ff62b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pestszentlőrincen pedig csak csökkentett óraszámban fogadják a betegeket.

","shortLead":"Pestszentlőrincen pedig csak csökkentett óraszámban fogadják a betegeket. \r

","shortLead":"Pestszentlőrincen pedig csak csökkentett óraszámban fogadják a betegeket.","id":"20210401_Kardiologia_urologia_Pestszentimre","timestamp":"2021. április. 01. 12:25","title":"Megszűnik a kardiológiai és urológiai rendelés Pestszentimrén az orvosok átvezénylése miatt"},{"available":true,"c_guid":"6e8096dc-db47-4546-bdfc-5e7bb7783687","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hőváltozás miatt a maszkokban lévő apró szálak mozogni kezdenek, de szó sincs róla, hogy azok valamilyen élőlények lennének.","shortLead":"A hőváltozás miatt a maszkokban lévő apró szálak mozogni kezdenek, de szó sincs róla, hogy azok valamilyen élőlények...","id":"20210331_arcmaszk_fereg","timestamp":"2021. március. 31. 08:42","title":"Most épp az terjed az arcmaszkokról, hogy férgek vannak bennük – de ez sem igaz"},{"available":true,"c_guid":"254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány áldozatai között az első két helyen a dializált és a vesetranszplantált betegek állnak, így a szervátültetetteket világszerte az extrém veszélyeztetettek csoportjába sorolják.","shortLead":"A koronavírus-járvány áldozatai között az első két helyen a dializált és a vesetranszplantált betegek állnak...","id":"20210331_szervatultetes_vakcina_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. március. 31. 10:33","title":"A szervátültetettek 45 százaléka még mindig nem kapott oltást, holott nagy szükségük lenne rá"},{"available":true,"c_guid":"1ec751c1-cbc0-4407-87e6-28ba1d96f7ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óriási volt a fellendülés a televíziók világában a pandémia első esztendeje alatt, és az egyik piackutató cég legalább ilyen diadalmas menetelést jósol erre az évre is.","shortLead":"Óriási volt a fellendülés a televíziók világában a pandémia első esztendeje alatt, és az egyik piackutató cég legalább...","id":"20210401_trendforce_felmeres_mekkora_tv_merete","timestamp":"2021. április. 01. 12:03","title":"A méret a lényeg: egyre nagyobb tévéket akarunk otthonra"},{"available":true,"c_guid":"0a0fd19c-a529-49de-a876-a27bdd30610a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Meglehetősen elégedetlenek a vezető amerikai lapok azzal, amire az Egészségügyi Világszervezet szakértői jutottak egy hónapos helyszíni vizsgálat után Kínában a világjárvány eredetét illetően.



","shortLead":"Meglehetősen elégedetlenek a vezető amerikai lapok azzal, amire az Egészségügyi Világszervezet szakértői jutottak...","id":"20210331_Amerikai_lapok_Valami_nincs_rendben_a_WHOjelentessel","timestamp":"2021. március. 31. 07:34","title":"Amerikai lapok: Valami nincs rendben a WHO-jelentéssel"},{"available":true,"c_guid":"a062f333-71b7-495b-83f7-8a3f2f065af4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi kedden mutatta be új csúcskészüléket, a Mi Mix Foldot, amely a vállalat első, hajlítható kijelzős telefonja lett. Az innovációt nem csak a kijelzőben, a hátoldalon is érdemes keresni.","shortLead":"A Xiaomi kedden mutatta be új csúcskészüléket, a Mi Mix Foldot, amely a vállalat első, hajlítható kijelzős telefonja...","id":"20210330_xiaomi_mi_mix_fold_osszecsukhato_okostelefon_hajlithato_okostelefon","timestamp":"2021. március. 30. 17:50","title":"16 GB RAM, folyékony optika: itt a Xiaomi hajlítható kijelzős mobilja, a Mi Mix Fold"},{"available":true,"c_guid":"7e08fb3b-6582-4b32-b0b6-d60a9a6e9fca","c_author":"TriGranit","category":"brandcontent","description":"Korai lenne temetni az irodai létet, mert bár a koronavírus-járvány miatt robbanásszerűen elterjedt a home office és a távmunka, a normalitás visszatértével vélhetően a munkavállalók zöme újra belevetné magát az irodai életbe. A munkahelyek azonban infrastruktúrában és szemléletben is átalakulva várják a dolgozóikat.","shortLead":"Korai lenne temetni az irodai létet, mert bár a koronavírus-járvány miatt robbanásszerűen elterjedt a home office és...","id":"20210330_Nem_vesz_el_csak_atalakul__mi_lesz_az_irodakkal_a_jarvany_utan","timestamp":"2021. március. 31. 11:30","title":"Nem vész el, csak átalakul – mi lesz az irodákkal a járvány után?"}