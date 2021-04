A DIGI megvásárlása csak a kezdő lépés, a 4iG további akvizíciókat hajtana végre, pozícióit nemcsak a távközlésben, de az IT-ban, az űriparban és a kapcsolódó védelmi területeken is erősítené a vállalat – mondta a portfolio.hu-nak Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója és nagytulajdonosa.

A portálon hétfőn megjelent interjúban a vezérigazgató a DIGI-akvizíció finanszírozásáról azt mondta: arról határozott elképzeléseik vannak, de tőzsdei szabályok miatt ma erről még keveset mondhat.

Hozzátette: olyan egészséges finanszírozási struktúrában gondolkoznak, amelyben jelentős szerepük lehet a kötvényeknek, emellett különböző tőkebevonásban és a jelenlegi alacsony hazai és nemzetközi kamatkörnyezetben hitellel is számolnak. Ezekből az elemekből állítanak össze egy olyan finanszírozási struktúrát, amely mellett hosszú távú stratégiai céljaiknak megfelelően a csoport organikus növekedését is fenntarthatják, további akvizíciókat is megvalósíthatnak és osztalékot is tudnak fizetni a részvényeseiknek.

A vezetékesek után a vezeték nélküli hálózatok is Fidesz-közelben kötnek ki A megszerzett ágazatokkal, a bekebelezett közművekkel és a szerda éjjelenként alapítványokba kitalicskázott vagyonnal választási ciklusoktól függetlenül is Orbán Viktor ellenőrzése alatt maradhat az ország gazdaságának tekintélyes része.

A csoport jövőbeni működéséről elmondta, hogy a folyamatban lévő és az előkészítés alatt álló akvizícióik felvetnek stratégiai kérdéseket, amelyek a „holdingosodás" irányába viszik a gondolkodásukat. Ebben a konstrukcióban tőzsdei cégként a 4iG egy olyan technológiai holding vállalat, amelynek működése három stratégiai pilléren nyugszik: IT, távközlés és távközlési infrastruktúra, valamint az űripar és védelmi iparág. „Tehát a fej továbbra is a 4iG, amely a stratégiai irányokat szabja meg, az egyes üzletágainkat pedig szolgáltatások szerinti vállalatcsoportokba szervezzük majd” – fogalmazott a portálnak a vezérigazgató.

A holding mindegyik eleme kapcsolódik az informatikához, és ezekben a tevékenységekben az összefüggés az adat, ami Jászai szerint a következő évtizedek legértékesebb eleme lesz. "Ha ebben a három iparágban erős pozíciókat tudunk kiépíteni, akkor azt lehet mondani, hogy az adatértéklánc egészét kontrolláljuk. Szerintünk ez a jövő, a három területben a közös pedig az adat, az informatika és a technológia” – mondta.

Az elmúlt hónapok lezárt akvizíciói közül a rövid távon is bevételt, profitot termelők közé sorolta a DTSM, az INNOByte, és az R&C vállalatvásárlásokat.

A külföldi terjeszkedési tervekről elmondta: az Antenna Hungariával nemzeti távközlési vállalatot építenek, amelyben nemzeti a tulajdon, a projekt pedig a magántőke és az állam együttműködésében valósulhat meg. Az elképzeléseik szerint a működési területük nem csak Magyarországra korlátozódik majd, hanem nemzetközi piacra is terveznek lépni. Elsősorban a Balkán, illetve a Nyugat-Balkán a fő célterületük. A távközlés mellett az IT terület további növekedésében is benne van a régiós kilépési lehetőség.

Kitért arra is, hogy várhatóan az idén is fizet majd osztalékot a társaság, az erről szóló végleges döntést a 4iG április végi közgyűlésének kell meghoznia.

Jászai Gellért szerint a 4iG részvények árfolyama alulértékelt. „Úgy gondolom, hogy a járványhelyzet enyhülésével a likviditás is visszatér majd a feltörekvő piacokra. Ezzel pedig meg fog jelenni az az érték az árfolyamban, amit az eddig bejelentett akvizíciók alapján mi is reálisnak gondolunk” – mondta.