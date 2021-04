Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9fe96677-8281-4f52-86bc-e6b92fbf29c2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Május 2-i nyitást tart reálisnak a püpöki tanács. Az istentiszteletek online közvetítése azonban utána is menni fog.","shortLead":"Május 2-i nyitást tart reálisnak a püpöki tanács. Az istentiszteletek online közvetítése azonban utána is menni fog.","id":"20210415_evangelikus_reformatus_templom_nyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fe96677-8281-4f52-86bc-e6b92fbf29c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39728ac9-d1a7-4ee8-b40f-dc011616e559","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_evangelikus_reformatus_templom_nyitas","timestamp":"2021. április. 15. 18:32","title":"Május elején nyitnak az evangélikus templomok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c2175e3-c41b-4374-aa96-86503f1fa422","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook szerint a felhasználók nyomon követésének tiltása nehéz helyzetbe hozza a kisebb vállalkozásokat, ezért egy új megoldással tenné őket láthatóvá a közösségi oldal.","shortLead":"A Facebook szerint a felhasználók nyomon követésének tiltása nehéz helyzetbe hozza a kisebb vállalkozásokat, ezért...","id":"20210416_facebook_hirfolyam_uzlet_vallalkozas_ajanlott_oldal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c2175e3-c41b-4374-aa96-86503f1fa422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f216ce3-1406-47cc-b7af-df5feeb77c0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_facebook_hirfolyam_uzlet_vallalkozas_ajanlott_oldal","timestamp":"2021. április. 16. 16:03","title":"Ügyes trükkel kerülné ki a Facebook az Apple tiltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71fbcede-b6c7-4c24-82ef-7437353ce563","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint „szerények voltak” a kéréssel.","shortLead":"A miniszter szerint „szerények voltak” a kéréssel.","id":"20210416_gulyas_papok_lelkeszek_oltasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71fbcede-b6c7-4c24-82ef-7437353ce563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d94e731-19e2-49b3-8417-7666aa137853","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_gulyas_papok_lelkeszek_oltasa","timestamp":"2021. április. 16. 21:41","title":"Gulyás: Következőnek a papok és lelkészek kapnak oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b3b5b31-b1ce-479a-909e-84b0e4633b2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyszerre nyitnának meg mindent, Sebastian Kurz kancellár a jövő hétre ígérte az ehhez szükséges biztonsági terv kidolgozását.","shortLead":"Egyszerre nyitnának meg mindent, Sebastian Kurz kancellár a jövő hétre ígérte az ehhez szükséges biztonsági terv...","id":"20210416_majus_nyitasa_ausztria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b3b5b31-b1ce-479a-909e-84b0e4633b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c6e0cb-479d-4377-a7f9-057110f7e6fa","keywords":null,"link":"/vilag/20210416_majus_nyitasa_ausztria","timestamp":"2021. április. 16. 21:27","title":"Májusra teljes nyitást tervez Ausztria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő családja szerint mostanra felülkerekedett a víruson, ám továbbra is gépi lélegeztetésre szorul.","shortLead":"A képviselő családja szerint mostanra felülkerekedett a víruson, ám továbbra is gépi lélegeztetésre szorul.","id":"20210415_lelegeztetogep_banyai_gabor_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6673e50c-a996-4fee-8373-2f04143ed1cb","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_lelegeztetogep_banyai_gabor_koronavirus","timestamp":"2021. április. 15. 18:08","title":"Ötven napja van lélegeztetőgépen Bányai Gábor fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e3f2900-ad86-45d2-82fd-fac66e7e91ad","c_author":"HVG","category":"360","description":"Alighanem Alex Winter lakonikus tömörséggel egyszerűen csak Zappa címet viselő dokumentumfilmje került legközelebb a korszakos művészhez.","shortLead":"Alighanem Alex Winter lakonikus tömörséggel egyszerűen csak Zappa címet viselő dokumentumfilmje került legközelebb...","id":"202115_film_es_zene__az_oroszlan_barlangjaban_zappa_original_soundtrack","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e3f2900-ad86-45d2-82fd-fac66e7e91ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd1abc49-ba52-4300-b553-13a67c71120e","keywords":null,"link":"/360/202115_film_es_zene__az_oroszlan_barlangjaban_zappa_original_soundtrack","timestamp":"2021. április. 17. 11:10","title":"Frank Zappa világa, avagy üdv a felfoghatatlan zenék birodalmában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0ac137c-bfc4-489a-8bc1-89f61fccd20d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tér vissza a tavasz.","shortLead":"Egyelőre nem tér vissza a tavasz.","id":"20210415_idojaras_fagy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0ac137c-bfc4-489a-8bc1-89f61fccd20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56f59548-6bd8-411a-b192-95bd663b1da5","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_idojaras_fagy","timestamp":"2021. április. 15. 18:58","title":"Még a hétvégén is fagyni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Nem stimmel a 2021-es költségvetés módosítási tervezetében a kétféleképpen megfogalmazott új hiánycél – a kormány ugyanis jelentős biankó csekket ad magának a menet közbeni módosításokra. A teljes év végi hiány 3990 milliárd forintra várható. A hiány részletes levezetését a kormány a Költségvetési Tanácsnak megmutatta, de a beterjesztendő (nyilvános) javaslatból kihagyta. A kormány rengeteg pénzt vár Brüsszeltől.","shortLead":"Nem stimmel a 2021-es költségvetés módosítási tervezetében a kétféleképpen megfogalmazott új hiánycél – a kormány...","id":"20210416_koltsegvetes_modositas_allamhaztartas_penzugyminiszterium_koltsegvetesi_tanacs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae23864-9dad-4a17-97dd-edb2b421d7ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210416_koltsegvetes_modositas_allamhaztartas_penzugyminiszterium_koltsegvetesi_tanacs","timestamp":"2021. április. 16. 12:45","title":"A kormány titkolná, mire ad magának 1700 milliárd forintos játékteret a módosított büdzsében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]