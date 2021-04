Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"81278746-3def-4aa0-8ef0-6d96709fe316","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött.","shortLead":"Két autó ütközött.","id":"20210418_Baleset_miatt_lezartak_a_ferihegyi_repuloterre_vezeto_gyorsforgalmi_utat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81278746-3def-4aa0-8ef0-6d96709fe316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b423747e-c1cf-46e0-95c2-eafef5248930","keywords":null,"link":"/cegauto/20210418_Baleset_miatt_lezartak_a_ferihegyi_repuloterre_vezeto_gyorsforgalmi_utat","timestamp":"2021. április. 18. 12:11","title":"Baleset miatt lezárták a ferihegyi repülőtérre vezető gyorsforgalmi utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1efcbe-e768-4115-806a-95c502e9acfa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tihanyi apátság is ezt szeretné.","shortLead":"A tihanyi apátság is ezt szeretné.","id":"20210418_Egyhazi_fenntartasba_kerulhet_a_szantodpusztai_majorsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e1efcbe-e768-4115-806a-95c502e9acfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3808b85c-5c14-425c-8944-8a7b2d0fb906","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210418_Egyhazi_fenntartasba_kerulhet_a_szantodpusztai_majorsag","timestamp":"2021. április. 18. 08:44","title":"Egyházi fenntartásba kerülhet a szántódpusztai majorság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4b1473-5810-4bc2-b232-56460bebba62","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Egy olyan területen, ahol az orvosok évtizedek óta keresik a választ a kérdésre: miért válik az egyik abnormális mintázat veszélyesebbé, mint a másik, egy friss szemmel érkező algoritmus sokat segíthet - véli Hannah Fry matematikus. Részlet az Emberek és gépek című könyvből.","shortLead":"Egy olyan területen, ahol az orvosok évtizedek óta keresik a választ a kérdésre: miért válik az egyik abnormális...","id":"20210418_Hogyan_segithet_a_mellrak_felismereseben_egy_algoritmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb4b1473-5810-4bc2-b232-56460bebba62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf15648-5482-4ad9-b938-05f682e1654e","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210418_Hogyan_segithet_a_mellrak_felismereseben_egy_algoritmus","timestamp":"2021. április. 18. 19:15","title":"Hogyan segíthet a mellrák felismerésében egy algoritmus?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e53b857f-899d-461e-8e72-d758199c7cfc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Afrikai elefántokat és más veszélyeztettet állatokat védő lövésdetektort fejlesztettek ki a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) kutatói, az eszközöket Kenyában próbálják ki.","shortLead":"Afrikai elefántokat és más veszélyeztettet állatokat védő lövésdetektort fejlesztettek ki a Szegedi Tudományegyetem...","id":"20210417_veszelyeztetett_allatokat_vedo_lovesdetektor_szte_kenya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e53b857f-899d-461e-8e72-d758199c7cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eee3288-5e31-40f1-9a8b-19c8f3c0eb5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210417_veszelyeztetett_allatokat_vedo_lovesdetektor_szte_kenya","timestamp":"2021. április. 17. 16:03","title":"Szegedi találmányt akasztanak a kenyai elefántok nyakába: jelez, ha valaki lő a közelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b71819-bbc3-4d8a-acc6-15588aa96a98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szag és egy bejelentés buktatta le a társasházi kertészetet.","shortLead":"A szag és egy bejelentés buktatta le a társasházi kertészetet.","id":"20210419_marihuana_etele_ut_lakas_ultetveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70b71819-bbc3-4d8a-acc6-15588aa96a98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f331051e-3570-481b-90a7-b571c4495f16","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_marihuana_etele_ut_lakas_ultetveny","timestamp":"2021. április. 19. 09:41","title":"Egy 3. emeleti lakásban találtak marihuánaültetvényt a rendőrök az Etele úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6377de2-6fba-4bf9-9f85-e8ed4bd4e74b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már 162 lengyel városban jelentek meg az elfogadásra buzdító plakátok.","shortLead":"Már 162 lengyel városban jelentek meg az elfogadásra buzdító plakátok.","id":"20210418_Kiforditott_abortuszplakatokkal_uzennek_az_LMBTQgyerekeiket_el_nem_fogado_szuloknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6377de2-6fba-4bf9-9f85-e8ed4bd4e74b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edfa27a0-3726-4b57-a54c-255e2f40cec5","keywords":null,"link":"/elet/20210418_Kiforditott_abortuszplakatokkal_uzennek_az_LMBTQgyerekeiket_el_nem_fogado_szuloknek","timestamp":"2021. április. 18. 16:03","title":"Kifordított abortuszplakátokkal üzennek az LMBTQ-gyerekeiket el nem fogadó szülőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321a8e46-c8e7-4a80-8354-2bf009e7e2b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendkívüli szünettel az a probléma, hogy az így elmaradt órákat elvileg a nyáron pótolni kellene. ","shortLead":"A rendkívüli szünettel az a probléma, hogy az így elmaradt órákat elvileg a nyáron pótolni kellene. ","id":"20210417_A_szulok_attol_tartanak_hogy_rendkivuli_szunetet_rendelnek_el_az_osztalyokban_amennyiben_nem_jar_be_eleg_tanulo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=321a8e46-c8e7-4a80-8354-2bf009e7e2b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6837a6b4-1fca-4d17-abfe-6433b62a51ac","keywords":null,"link":"/itthon/20210417_A_szulok_attol_tartanak_hogy_rendkivuli_szunetet_rendelnek_el_az_osztalyokban_amennyiben_nem_jar_be_eleg_tanulo","timestamp":"2021. április. 17. 16:19","title":"A szülők attól tartanak, hogy rendkívüli szünetet rendelnek el az osztályokban, amennyiben nem jár be elég tanuló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efaa8030-982f-4f1b-b39c-724283b3b77b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság nem meglepő módon nem foglalkozott túl sokat a szükséges licencek beszerzésével.","shortLead":"A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság nem meglepő módon nem foglalkozott túl sokat a szükséges licencek beszerzésével.","id":"20210418_latta_mar_az_eszakkorea_altal_lemasolt_mercedest_mutatjuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efaa8030-982f-4f1b-b39c-724283b3b77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbb34e5d-ff8e-4a07-a927-ed3df72e569e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210418_latta_mar_az_eszakkorea_altal_lemasolt_mercedest_mutatjuk","timestamp":"2021. április. 18. 07:59","title":"Látta már az Észak-Korea által egyszerűen lemásolt Mercedest? Mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]