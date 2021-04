Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1a2a0f1e-5192-48e9-a5b5-2519194bd906","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Vakcinabeszerzésre, raktározásra vagy az infrastruktúra megteremtésére fordíthatják a pénzt.","shortLead":"Vakcinabeszerzésre, raktározásra vagy az infrastruktúra megteremtésére fordíthatják a pénzt.","id":"20210423_A_Vilagbank_2_milliard_dollarral_tamogatja_az_oltasi_kampanyt_a_fejlodo_vilagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a2a0f1e-5192-48e9-a5b5-2519194bd906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbedcad-eed6-4589-9c68-c53db60d73d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210423_A_Vilagbank_2_milliard_dollarral_tamogatja_az_oltasi_kampanyt_a_fejlodo_vilagban","timestamp":"2021. április. 23. 15:10","title":"A Világbank 2 milliárd dollárral támogatja az oltási kampányt a fejlődő világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08c85a0a-b244-454c-85ea-81a6bd02a153","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Szerencsejáték Zrt. korábban is Balásy Gyula cégeit választotta hasonló munkákra, de az akkori szerződés még jóval kevesebbről szólt.","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt. korábban is Balásy Gyula cégeit választotta hasonló munkákra, de az akkori szerződés még jóval...","id":"20210422_szerencsejatek_zrt_lounge_design_new_land_media","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08c85a0a-b244-454c-85ea-81a6bd02a153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df330924-f4db-4e6a-91e4-102d93018e36","keywords":null,"link":"/kkv/20210422_szerencsejatek_zrt_lounge_design_new_land_media","timestamp":"2021. április. 22. 08:59","title":"Az állami lottócég 34,6 milliárdos szerződést kötött a kormánykedvenc reklámosokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9903e4a-78d8-4b61-a6b1-5b0ddce9debd","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Világszinten egyedülálló összefogást valósított meg hazánkban a Samsung, a Telekom és a Microsoft. ","shortLead":"Világszinten egyedülálló összefogást valósított meg hazánkban a Samsung, a Telekom és a Microsoft. ","id":"samsungbch_20210416_Az_irodai_munkavegzeshez_szinte_mar_csak_egy_telefon_kell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9903e4a-78d8-4b61-a6b1-5b0ddce9debd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dfbae5b-5eaa-4b92-b45c-bf9bbec78fbe","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20210416_Az_irodai_munkavegzeshez_szinte_mar_csak_egy_telefon_kell","timestamp":"2021. április. 22. 07:30","title":"Az irodai munkavégzéshez szinte már csak egy telefon kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"471dc708-3488-4334-9064-1eaaaa166f7a","c_author":"HVG","category":"360","description":"A családoknak az alsótagozatok és óvodák megnyitása után is vigyázniuk kell a közös programokkal, de hogy miért és miképp, ahhoz nehéz hiteles információt szerezniük. Segítünk.","shortLead":"A családoknak az alsótagozatok és óvodák megnyitása után is vigyázniuk kell a közös programokkal, de hogy miért és...","id":"202116_aprosagok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=471dc708-3488-4334-9064-1eaaaa166f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14005d73-9ac0-48e8-a7ac-6462b16f0310","keywords":null,"link":"/360/202116_aprosagok","timestamp":"2021. április. 23. 11:00","title":"Oltatlan gyerek oltott szülővel: még nem ajánlott úgy élni, mint az \"utolsó békeévben\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a23984f-f004-4f97-9c5f-15715fc8711f","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"14 oldalas közleményben hívta fel az európai országok figyelmét az Európa Tanács egyik szervezete arra, hogy a járvány utáni válságkezelés során milyen szociális szempontokat kell érvényesíteni.","shortLead":"14 oldalas közleményben hívta fel az európai országok figyelmét az Európa Tanács egyik szervezete arra, hogy a járvány...","id":"20210422_A_szocialis_jogok_fokozott_vedelmere_figyelmeztetnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a23984f-f004-4f97-9c5f-15715fc8711f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3a3d1d-47a1-48c3-814c-01f7fa735416","keywords":null,"link":"/eurologus/20210422_A_szocialis_jogok_fokozott_vedelmere_figyelmeztetnek","timestamp":"2021. április. 22. 19:42","title":"A szociális jogok fokozott védelmét érné el az ET","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4768eed0-af10-4efd-8898-44a4a5a11958","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Citadellán új kilátóteraszok épülnek, az ágyútoronyban kiállítás lesz, a keleti oldalon pedig egy lépcsősort alakítanak ki. Most megnézheti a kiadott látványterveket is.","shortLead":"A Citadellán új kilátóteraszok épülnek, az ágyútoronyban kiállítás lesz, a keleti oldalon pedig egy lépcsősort...","id":"20210422_citadella_megujitas_latvanytervek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4768eed0-af10-4efd-8898-44a4a5a11958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63bef0f4-fa8d-4df9-8866-033429e66533","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210422_citadella_megujitas_latvanytervek","timestamp":"2021. április. 22. 16:15","title":"Fotók: Ilyen lesz a megújult Citadella","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfba42b9-037a-4e7e-92ee-789f34df8094","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kecskeméti portál úgy tudja, május elejéig leállították a termelést a Mercedes-gyárban. A gyár egyelőre nem kommentálta az értesülést.","shortLead":"A kecskeméti portál úgy tudja, május elejéig leállították a termelést a Mercedes-gyárban. A gyár egyelőre nem...","id":"20210422_kecskemet_mercedes_gyar_leallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfba42b9-037a-4e7e-92ee-789f34df8094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b76ecbc9-05cd-4464-ab20-0752badccde4","keywords":null,"link":"/kkv/20210422_kecskemet_mercedes_gyar_leallas","timestamp":"2021. április. 22. 15:41","title":"Hiros.hu: Leállt a kecskeméti Mercedes-gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2a0f1e-5192-48e9-a5b5-2519194bd906","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vannak eltérések az oltóanyagok között, de igazából csak az derült ki, mi működött legjobban.","shortLead":"Vannak eltérések az oltóanyagok között, de igazából csak az derült ki, mi működött legjobban.","id":"20210422_Szerbiaban_megmertek_a_vakcinak_hatasossagat_a_nagy_vesztes_az_akit_nem_oltottak_be","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a2a0f1e-5192-48e9-a5b5-2519194bd906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041b6cf7-dbdf-4ef9-91c0-e7652879ed18","keywords":null,"link":"/vilag/20210422_Szerbiaban_megmertek_a_vakcinak_hatasossagat_a_nagy_vesztes_az_akit_nem_oltottak_be","timestamp":"2021. április. 22. 18:21","title":"Szerbiában megmérték a vakcinák hatásosságát: a nagy vesztes az, akit nem oltottak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]