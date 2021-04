Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Készülhetnek a nyitásra a vendéglátóhelyek teraszai – közölte a kormány a honlapján.

Orbán Viktor szerda délután bejelentette, hogy amint 3,5 millió embert beoltanak az országban, megnyithatnak a vendéglátóhelyek teraszai. Ennek bekövetkeztét jövő hét szerdára vagy csütörtökre jósolta a miniszterelnök. Emellett azt is elmondta, hogy a teraszdíjat eltörlik.

A védelmi intézkedések feloldásának második fokozatáról a Magyar Közlönyben most ismertetett jogszabály szerint a teraszok, kerthelyiségek reggel 5 óra és este fél 10 között lehetnek nyitva. Az ott tartózkodó vendégeknek nem kell maszkot viselni, de a felszolgálóknak igen.

A kormányrendelet szerint a védelmi intézkedések betartásáról az üzemeltető köteles gondoskodni. A szabályok be nem tartása esetén a vendéglátó üzlettel szemben 100 ezer forinttól 1 millió forintig terjedő bírság szabható ki, de akár a vendéglátóhely bezáratása is elrendelhető. A szabályokat be nem tartó vendéggel szemben pedig szabálysértés esetén 5 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedő pénzbírság is kiszabható.

Új információ, hogy a mellékhelyiségeket a vendégek is használhatják, azonban a rendeletben leszögezik, hogy a vendéglátó üzleten belül a megrendelt étel, illetve ital fogyasztása tilos.

Annak viszont nem találtuk nyomát a rendeletben, hogy szükséges-e védettségi igazolvány a teraszok használatához. A hvg.hu megkereste a Kormányzati Tájékoztatási Központot, de ők válaszul csupán a linket küldték el, a kormany.hu-s cikkhez.

Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón azt mondta, hogy a jövő héten nyitó vendéglátóhelyeken sehol nem teszik kötelezővé a védőoltást a dolgozóknak sem.

"A védettségi igazolvány most is érvényes, csak egyelőre nem társulnak hozzá olyan értékek, hogy sok haszna legyen" – mondta, hozzátéve, hogy szerinte négymillió beoltott után lesz jelentősége annak, hogy rendelkezik-e valaki ezzel az igazolvánnyal.

Az oktatással kapcsolatos döntések is megjelentekl a közlönyben. Nagy újdonság nincs: április 19-én, hétfőn az óvodák újranyithatnak, az általános iskolák alsó tagozatai (1-4. évfolyamokon) pedig visszatérnek a jelenléti oktatásra. A rendeletbe azt is beleírták, hogy a felső tagozatok és a középiskolák május 10-től térnek vissza a tantermi oktatáshoz.

A rendelet szerint a felnőttképzésben szintén április 19-től ismét lehetségessé válik a jelenléti oktatás, valamint a vizsgák megtartása.

A kormány.hu-n azt is közölték, hogy meghosszabbítják a jelenleg is érvényben lévő védelmi intézkedéseket, tehát április 19. után is kötelező lesz a közterületeken a maszkviselés, a távolságtartás, valamint érvényben marad az este 10 órakor életbe lépő esti kijárási tilalom is.