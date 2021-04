Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c150dafb-cf52-4bc6-b08b-5db41c68fc9a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, Latorcai János aggódik az MSZP-s képviselő külsejéért.","shortLead":"Úgy tűnik, Latorcai János aggódik az MSZP-s képviselő külsejéért.","id":"20210426_latorcai_janos_kunhalmi_agnes_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c150dafb-cf52-4bc6-b08b-5db41c68fc9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32649850-9a5e-482c-8b20-790b86cb4c9b","keywords":null,"link":"/elet/20210426_latorcai_janos_kunhalmi_agnes_parlament","timestamp":"2021. április. 26. 17:45","title":"Az Országgyűlés alelnöke azzal intette helyre Kunhalmi Ágnest, hogy a kiabálás árnyalja a szépségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter Bejrútba utazott, ahol a keresztény közösség vezetőivel is találkozik.","shortLead":"Szijjártó Péter Bejrútba utazott, ahol a keresztény közösség vezetőivel is találkozik.","id":"20210426_Magyarorszag_lelegeztetogep_maszk_Libanon_Szijjarto_Peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5573750-baae-4fc3-9e9b-2d67c27c65cf","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_Magyarorszag_lelegeztetogep_maszk_Libanon_Szijjarto_Peter","timestamp":"2021. április. 26. 10:53","title":"Magyarország lélegeztetőgépeket és maszkokat adományoz Libanonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe64aa2d-6168-46af-980d-e273085340a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kamera persze azonnal megtalálta a nézőtéren a színész édesanyját. ","shortLead":"A kamera persze azonnal megtalálta a nézőtéren a színész édesanyját. ","id":"20210426_Megkoszonte_a_szuleinek_hogy_szexeltek__Daniel_Kaluuya_sok_embert_hozott_zavarba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe64aa2d-6168-46af-980d-e273085340a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"924b08b9-a5ab-4ef3-8fa1-97f9faf306b4","keywords":null,"link":"/elet/20210426_Megkoszonte_a_szuleinek_hogy_szexeltek__Daniel_Kaluuya_sok_embert_hozott_zavarba","timestamp":"2021. április. 26. 11:23","title":"Megköszönte a szüleinek, hogy szexeltek – Daniel Kaluuya sok embert hozott zavarba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73f9b437-c038-482e-95ab-f6480d7de468","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sorra gyűjti újabb marsi küldetésének első pillanatait a NASA. Ezúttal az Ingenuity drón második repülése közben készült egy olyan felvétel, amilyen korábban még nem.","shortLead":"Sorra gyűjti újabb marsi küldetésének első pillanatait a NASA. Ezúttal az Ingenuity drón második repülése közben...","id":"20210426_ingenuity_dron_helikopter_foto_mars_nasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73f9b437-c038-482e-95ab-f6480d7de468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945c1be2-afd4-49d1-8a0d-32f4de6a3b67","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_ingenuity_dron_helikopter_foto_mars_nasa","timestamp":"2021. április. 26. 11:03","title":"Színes légi felvétel jött a Marsról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b86362fc-ac7b-4f36-bfad-6fe3afeeed6c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Több mint nézőinek felét elvesztette a Los Angeles-i Oscar-díjátadó gála a tavalyihoz képest: a helyi idő szerint vasárnap este élőben közvetített műsort alig tízmillióan nézték az Amerikai Egyesült Államokban.","shortLead":"Több mint nézőinek felét elvesztette a Los Angeles-i Oscar-díjátadó gála a tavalyihoz képest: a helyi idő szerint...","id":"20210427_Oscar_gala_nezettseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b86362fc-ac7b-4f36-bfad-6fe3afeeed6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"071000da-12aa-440f-8160-c4897e9176ac","keywords":null,"link":"/elet/20210427_Oscar_gala_nezettseg","timestamp":"2021. április. 27. 12:40","title":"Rekordmélység: rettentően kevesen voltak kíváncsiak az idei Oscar-gálára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6690ce6c-bf86-427d-906d-85fbf75f329c","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Lapunk két olyan beteget is talált, akik alig pár nappal az AstraZeneca koronavírus-vakcinájának beadása után trombózist kaptak. Az általunk megkérdezett szakértők azt mondták, fertőzés következtében sokkal nagyobb az esély a trombózisra, mint oltás után, a tüneteket pedig fontos időben felismerni, a betegség akár meg is előzhető. ","shortLead":"Lapunk két olyan beteget is talált, akik alig pár nappal az AstraZeneca koronavírus-vakcinájának beadása után...","id":"20210427_astra_zeneca_verrog_oltas_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6690ce6c-bf86-427d-906d-85fbf75f329c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e01de95-f3e8-4131-b094-3ac722f1c382","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_astra_zeneca_verrog_oltas_magyarorszag","timestamp":"2021. április. 27. 15:25","title":"\"Ha felmerül, hogy trombózis, ne gondolkozzanak azon, hogy ciki lemenni a dokihoz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b99d857-4e78-42d8-a30e-eeb41cca8b9a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányzati oldalon hozták nyilvánosságra a következő lépéseket. A felnőtteknek védettségi igazolvánnyal lehet rendezvényre vagy akár edzőterembe járni, a családi eseményekre vonatkozó létszámkorlátot viszont nem oldották fel számukra sem. Orbán Viktor miniszterelnök abban bízott, a hét közepére meglesz a 4 millió beoltott, ahhoz azonban az eddiginél jóval nagyobb oltási tempóra van szükség. ","shortLead":"A kormányzati oldalon hozták nyilvánosságra a következő lépéseket. A felnőtteknek védettségi igazolvánnyal lehet...","id":"20210426_Negymillio_beoltott_utan_ejfelkor_kezdodik_a_kijarasi_tilalom_11ig_lesznek_nyitva_a_boltok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b99d857-4e78-42d8-a30e-eeb41cca8b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d38aa74c-80b4-486a-9417-a6d93647d371","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210426_Negymillio_beoltott_utan_ejfelkor_kezdodik_a_kijarasi_tilalom_11ig_lesznek_nyitva_a_boltok","timestamp":"2021. április. 26. 07:24","title":"Négymillió beoltott után éjfélkor kezdődik a kijárási tilalom, az oltottak maszk nélkül mehetnek rendezvényre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0406249-0e44-4097-9c4d-fa694535cccc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Virtuálisan elkészült a Polo R változata, amely kemény utcai ragadozó lehetne.","shortLead":"Virtuálisan elkészült a Polo R változata, amely kemény utcai ragadozó lehetne.","id":"20210427_Alig_par_napos_a_Volkwagen_Polo_de_egy_magyar_dizajner_maris_tovabbfejlesztette","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0406249-0e44-4097-9c4d-fa694535cccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ac65ed9-d427-424f-b3a3-79007bcb5c21","keywords":null,"link":"/cegauto/20210427_Alig_par_napos_a_Volkwagen_Polo_de_egy_magyar_dizajner_maris_tovabbfejlesztette","timestamp":"2021. április. 27. 15:38","title":"Alig pár napos a Volkswagen Polo, de egy magyar dizájner máris továbbfejlesztette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]