[{"available":true,"c_guid":"16d14036-f902-45af-8bd0-1aa5bcd59dcb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"50 év kihagyás után, 1991 tavaszán éledt újjá a személyautó-gyártás Magyarországon.","shortLead":"50 év kihagyás után, 1991 tavaszán éledt újjá a személyautó-gyártás Magyarországon.","id":"20210427_30_eves_az_esztergomi_suzuki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16d14036-f902-45af-8bd0-1aa5bcd59dcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"014a3496-fc68-4af7-a583-e6a39dbb8f5c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210427_30_eves_az_esztergomi_suzuki","timestamp":"2021. április. 27. 07:11","title":"30 éves az esztergomi Suzuki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0406249-0e44-4097-9c4d-fa694535cccc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Virtuálisan elkészült a Polo R változata, amely kemény utcai ragadozó lehetne.","shortLead":"Virtuálisan elkészült a Polo R változata, amely kemény utcai ragadozó lehetne.","id":"20210427_Alig_par_napos_a_Volkwagen_Polo_de_egy_magyar_dizajner_maris_tovabbfejlesztette","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0406249-0e44-4097-9c4d-fa694535cccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ac65ed9-d427-424f-b3a3-79007bcb5c21","keywords":null,"link":"/cegauto/20210427_Alig_par_napos_a_Volkwagen_Polo_de_egy_magyar_dizajner_maris_tovabbfejlesztette","timestamp":"2021. április. 27. 15:38","title":"Alig pár napos a Volkswagen Polo, de egy magyar dizájner máris továbbfejlesztette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Soros vendégelőadást tartott a Fudanon 2009-ben, Barack Obama pedig egyszer részt vett egy diákfórumon, ahova a sanghaji egyetemről is érkeztek hallgatók – mutatta be a Magyar Nemzet.","shortLead":"Soros vendégelőadást tartott a Fudanon 2009-ben, Barack Obama pedig egyszer részt vett egy diákfórumon, ahova...","id":"20210427_Magyar_Nemzet_Soros_Obama_Fudan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2de32fc-b4bc-438a-b62e-7d8ddb926102","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_Magyar_Nemzet_Soros_Obama_Fudan","timestamp":"2021. április. 27. 08:55","title":"A Magyar Nemzet leleplezte, Soros György 12 éve elment a Fudan Egyetemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelenleg legfeljebb 7 napos határidőt állíthatnak be az üzenetek törlésére a WhatsApp-felhasználók, ez azonban a jövőben változhat.","shortLead":"Jelenleg legfeljebb 7 napos határidőt állíthatnak be az üzenetek törlésére a WhatsApp-felhasználók, ez azonban...","id":"20210426_whatsapp_feltuno_uzenetek_onmegsemmisito_uzenetek_torlese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dce33bb-6684-4888-a8df-5541e8955d97","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_whatsapp_feltuno_uzenetek_onmegsemmisito_uzenetek_torlese","timestamp":"2021. április. 26. 17:03","title":"Jöhetnek a 24 óra után eltűnő üzenetek a WhatsApp-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35b92a5a-90be-44f7-8dc8-f0550a97be89","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bejegyzéseknél a Magyar Turisztikai Ügynökséghez köthető Csodás Magyarország-oldalt is megemlítették. ","shortLead":"A bejegyzéseknél a Magyar Turisztikai Ügynökséghez köthető Csodás Magyarország-oldalt is megemlítették. ","id":"20210426_Orban_Rahel_terasznyitas_hiressegek_poszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35b92a5a-90be-44f7-8dc8-f0550a97be89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9bbf43-a2d9-4db4-8a13-70d6cc59f42b","keywords":null,"link":"/kkv/20210426_Orban_Rahel_terasznyitas_hiressegek_poszt","timestamp":"2021. április. 26. 16:57","title":"Kormánycég fizette a terasznyitást ünneplő hírességek posztjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be5d715-bb7f-4a34-ac81-299275b574b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új formátum kipróbálását az összes csapat támogatta.","shortLead":"Az új formátum kipróbálását az összes csapat támogatta.","id":"20210426_f1_sprintfutam_idomero_edzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4be5d715-bb7f-4a34-ac81-299275b574b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e4123e2-c159-408a-9146-26ef8a9b74a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210426_f1_sprintfutam_idomero_edzes","timestamp":"2021. április. 26. 21:22","title":"Már az idén kipróbálják a sprintfutamokat az F1-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95106cac-dfc0-485c-b3dc-b055543ad30e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kiderült, hogy van rá kereslet.","shortLead":"Kiderült, hogy van rá kereslet.","id":"20210427_Meggyujtana_otthon_egy_irodaszagu_gyertyat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95106cac-dfc0-485c-b3dc-b055543ad30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d865ef64-b7fe-4835-aca0-929fcf70c47e","keywords":null,"link":"/elet/20210427_Meggyujtana_otthon_egy_irodaszagu_gyertyat","timestamp":"2021. április. 27. 10:32","title":"Meggyújtana otthon egy irodaszagú gyertyát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e6e6f1-b4d1-4374-b5b4-8b589c1a7237","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A beruházást már az OLAF is vizsgálja.","shortLead":"A beruházást már az OLAF is vizsgálja.","id":"20210426_keszthely_sorhaz_szerzodesbontas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80e6e6f1-b4d1-4374-b5b4-8b589c1a7237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a46fdaf-1bad-4efc-b616-18a0a6926714","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210426_keszthely_sorhaz_szerzodesbontas","timestamp":"2021. április. 26. 20:49","title":"Szerződést bont egy milliárdos beruházás kivitelezőjével Keszthely, feljelentést tett a polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]