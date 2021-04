Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"72a7685a-3922-4815-96fd-64fc5df7d2bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"27 ezer fölé nőtt a koronavírus magyar áldozatainak száma. A kórházban ápoltak, a lélegeztetőgépen lévők és az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma is csökken, az oltásokkal is jól haladunk, de az elhunytak száma nagyon magas maradt.","shortLead":"27 ezer fölé nőtt a koronavírus magyar áldozatainak száma. A kórházban ápoltak, a lélegeztetőgépen lévők és az újonnan...","id":"20210428_koronavirus_covid_jarvany_szamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72a7685a-3922-4815-96fd-64fc5df7d2bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c7eba0-f50d-47dd-a44c-40ec4a2204ae","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_koronavirus_covid_jarvany_szamok","timestamp":"2021. április. 28. 08:51","title":"188 újabb áldozata van a koronavírusnak, egy nap alatt 95 ezer embert oltottak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa1fd97-f68c-48dc-a2da-83ee185ba9b6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közzétette a Magyar Nemzeti Bank, hogy az elmúlt több mint két évben milyen fogyasztóvédelmi ügyekben kellett a bankoknak pénzt visszafizetniük. Az ügyfelek összesen 246 millió forintot kaptak vissza.","shortLead":"Közzétette a Magyar Nemzeti Bank, hogy az elmúlt több mint két évben milyen fogyasztóvédelmi ügyekben kellett...","id":"20210427_bankok_mnb_visszafizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaa1fd97-f68c-48dc-a2da-83ee185ba9b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65d13061-bc4c-45c5-b14c-125c50adf1c0","keywords":null,"link":"/kkv/20210427_bankok_mnb_visszafizetes","timestamp":"2021. április. 27. 13:55","title":"Rosszul kiszámolt kamat, hibás árfolyamszámítás, részletek helyett egyben beszedett törlesztés miatt is járt vissza pénz a bankoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d724e816-20f3-45e1-a290-0c5a1f3393a6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jogtiszta tartalmakat ma már több forrásból, könnyebben lehet megszerezni, mint azelőtt. A szerzőijog-sértések száma viszont nem csökkent.","shortLead":"A jogtiszta tartalmakat ma már több forrásból, könnyebben lehet megszerezni, mint azelőtt. A szerzőijog-sértések száma...","id":"20210428_cd_dvd_hamisitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d724e816-20f3-45e1-a290-0c5a1f3393a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da4e168c-d098-4050-8603-c0fa6aa62f76","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_cd_dvd_hamisitas","timestamp":"2021. április. 28. 07:51","title":"Gyakorlatilag eltűntek a hamis CD-k és DVD-k","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e14c758-76c5-4e42-9c95-d31a078d98b2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Anti új világba csöppen, mikor felveszik a Snétberger Zenei Tehetség Központba. A roma fiú nem zenész családból jön, csak imád gitározni. Az első órákon kiderül, hogy a kottával meg fog gyűlni a baja. Tititá, első rész. ","shortLead":"Anti új világba csöppen, mikor felveszik a Snétberger Zenei Tehetség Központba. A roma fiú nem zenész családból jön...","id":"20210427_Doku360_Titita_elso_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e14c758-76c5-4e42-9c95-d31a078d98b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad569e1c-98f3-4625-b442-594933f5361b","keywords":null,"link":"/360/20210427_Doku360_Titita_elso_resz","timestamp":"2021. április. 27. 19:00","title":"Doku360: Én is lehetnék olyan jó zenész, ha tanultam volna ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f506a51-585b-44eb-8f6a-da40d5d59e63","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Múlt pénteken Lettország, Litvánia és Észtország is kiutasított összesen négy orosz diplomatát. A litván külügyminiszter szerint kevesebb orosz kém kéne az EU-ba.","shortLead":"Múlt pénteken Lettország, Litvánia és Észtország is kiutasított összesen négy orosz diplomatát. A litván...","id":"20210427_oroszorszag_szlovakia_balti_orszagok_nagykovetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f506a51-585b-44eb-8f6a-da40d5d59e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5273a779-854f-4e74-9b07-b40738fdf359","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_oroszorszag_szlovakia_balti_orszagok_nagykovetek","timestamp":"2021. április. 27. 20:38","title":"Moszkvában bekérették Szlovákia és a három balti állam nagykövetét, de nem mondták meg, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jótékonysági programot menedzselhet a cég, amelyet Várkonyi Andrea nemrég alapított.","shortLead":"Jótékonysági programot menedzselhet a cég, amelyet Várkonyi Andrea nemrég alapított.","id":"20210428_Varkonyi_Andrea_Meszaros_Lorinc_jotekonykodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17170ec6-2cfa-4130-b0dc-8ed4b9b61000","keywords":null,"link":"/kkv/20210428_Varkonyi_Andrea_Meszaros_Lorinc_jotekonykodas","timestamp":"2021. április. 28. 13:06","title":"Várkonyi Andrea feladata lett megmutatni, Mészáros Lőrinc mennyit jótékonykodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296d3884-917b-405b-bfd5-1e695bc0f89b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az érintett terméket az üzletlánc bármely magyarországi egységében blokk nélkül visszaveszik.","shortLead":"Az érintett terméket az üzletlánc bármely magyarországi egységében blokk nélkül visszaveszik.","id":"20210427_aldi_gabonakeverek_rakkelto_visszahivas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=296d3884-917b-405b-bfd5-1e695bc0f89b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8875fac7-ebb2-4915-b7be-74f3de85e486","keywords":null,"link":"/kkv/20210427_aldi_gabonakeverek_rakkelto_visszahivas","timestamp":"2021. április. 27. 17:52","title":"Rákkeltő anyaggal szennyezett müzlit hív vissza az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc65f169-23a2-4bd8-b6a8-fab6f6f5de3f","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Ma reggel jelentették be annak a mentelmi szavazásnak az eredményét az Európai Parlament plenáris ülésén, amelynek köszönhetően szinte azonnal kattant a bilincs Joannisz Lagosz csuklóján Brüsszelben. Lagosz a görög neonáci párt, az Arany Hajnal egyik vezető alakja.","shortLead":"Ma reggel jelentették be annak a mentelmi szavazásnak az eredményét az Európai Parlament plenáris ülésén, amelynek...","id":"20210427_Letartoztattak_egy_gorog_ujnaci_EPkepviselot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc65f169-23a2-4bd8-b6a8-fab6f6f5de3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8d31e23-5318-4f87-8be7-8e1139d92d60","keywords":null,"link":"/eurologus/20210427_Letartoztattak_egy_gorog_ujnaci_EPkepviselot","timestamp":"2021. április. 27. 16:49","title":"Letartóztattak egy görög újnáci EP-képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]