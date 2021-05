Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"affae692-c601-446d-9f17-717a29e2170c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A SpaceX Mars- és Hold-utazásra tervezett kísérleti űrhajójának prototípusai az előző négy kísérlet során felrobbantak.\r

","shortLead":"A SpaceX Mars- és Hold-utazásra tervezett kísérleti űrhajójának prototípusai az előző négy kísérlet során...","id":"20210506_starship_urhajo_sikeres_landolas_spacex","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=affae692-c601-446d-9f17-717a29e2170c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0263ac-d812-48b2-b66e-5c692f43e5bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_starship_urhajo_sikeres_landolas_spacex","timestamp":"2021. május. 06. 05:49","title":"Ötödik próbálkozásra sikerrel landolt a Starship űrhajó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ace3c58-229f-464a-9d41-d3b1bbaec842","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nemzetközi csapat Zürich környékén vett részt illegális versenyekben. 200-300 kilométer per órás sebességgel hajtották a kocsikat a forgalomban.","shortLead":"A nemzetközi csapat Zürich környékén vett részt illegális versenyekben. 200-300 kilométer per órás sebességgel...","id":"20210505_svajc_gyorshajtas_kozuti_autoverseny_orizetbe_vetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ace3c58-229f-464a-9d41-d3b1bbaec842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcbb53d4-b05e-457f-8fbf-bece13f5e79b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_svajc_gyorshajtas_kozuti_autoverseny_orizetbe_vetel","timestamp":"2021. május. 05. 18:08","title":"Háromszázzal száguldozó autósokat vettek őrizetbe Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb2c921-cc94-4654-8722-6717d0011b77","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hagyományosan nyáron megtartott, tavaly elmaradt könyves fesztivált szeptember 2. és 5. között rendezik meg a szokott helyszínen.","shortLead":"A hagyományosan nyáron megtartott, tavaly elmaradt könyves fesztivált szeptember 2. és 5. között rendezik meg a szokott...","id":"20210504_Dontottek_szeptemberben_megrendezik_az_Unnepi_Konyvhetet_a_Vorosmarty_teren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fb2c921-cc94-4654-8722-6717d0011b77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a74a3119-2eca-4f32-8f14-575b8dcc2fbe","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_Dontottek_szeptemberben_megrendezik_az_Unnepi_Konyvhetet_a_Vorosmarty_teren","timestamp":"2021. május. 04. 23:13","title":"Döntöttek: szeptemberben megrendezik az Ünnepi Könyvhetet a Vörösmarty téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dél-koreai járványügy idősek körében nézte meg, milyen hatékony a két vakcina első adagja. Röviden: eléggé.","shortLead":"A dél-koreai járványügy idősek körében nézte meg, milyen hatékony a két vakcina első adagja. Röviden: eléggé.","id":"20210505_pfizer_astrazeneca_elso_dozis_oltas_vakcina_idosek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d00f27-7aa6-4f24-bb95-4087104a3c2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_pfizer_astrazeneca_elso_dozis_oltas_vakcina_idosek","timestamp":"2021. május. 05. 11:44","title":"Dél-Koreai kutatók szerint a Pfizer és az AstraZeneca oltásának első dózisa is komoly védelmet ad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba028b5d-cd69-4ef0-9eac-0b5d47be6ba3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 2018-as parlamenti választások előtt néhány hónappal Zuschlag János egy, a politikában is aktív barátjával beszélgetett telefonon arról, hogy “felülről” várnának instrukciót a pártokkal kapcsolatban, és arra utalt, hogy a 2014-es választásoknál is instruálták őket, még Rogán Antal állítólagos ügyvédjét is szóba hozta, mint kapcsolatot. Csakhogy a beszélgetést a NAV nyomozóinak megbízásából a szakszolgálat rögzítette, később egy büntetőeljárás peranyagában bukkant fel, így juthatott el Hadházy Ákoshoz. A független ellenzéki politikus a beszélgetésre hivatkozva feljelentést tett, de a rendőrség arra jutott, hogy semmi nem utal bűncselekményre.","shortLead":"A 2018-as parlamenti választások előtt néhány hónappal Zuschlag János egy, a politikában is aktív barátjával...","id":"20210506_Zuschlag_egy_lehallgatott_beszelgetesben_arra_utal_hogy_a_2014es_valasztasoknal_felulrol_kaptak_segitseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba028b5d-cd69-4ef0-9eac-0b5d47be6ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3139c365-e0b2-4b4c-98d4-f74e48c7c283","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_Zuschlag_egy_lehallgatott_beszelgetesben_arra_utal_hogy_a_2014es_valasztasoknal_felulrol_kaptak_segitseget","timestamp":"2021. május. 06. 12:34","title":"Zuschlag egy lehallgatott beszélgetésben arra utal, hogy a 2014-es választásoknál “felülről” kaptak segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b433964-1ee6-43a4-9b88-6440c7469425","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az integrált OTP banka Srbija 213 fiókkal és 322 ATM-mel rendelkezik Szerbiában.","shortLead":"Az integrált OTP banka Srbija 213 fiókkal és 322 ATM-mel rendelkezik Szerbiában.","id":"20210506_otp_integracio_szerbia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b433964-1ee6-43a4-9b88-6440c7469425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6024e693-cb69-4bec-9664-ed1bfc87f4b4","keywords":null,"link":"/kkv/20210506_otp_integracio_szerbia","timestamp":"2021. május. 06. 14:19","title":"Egyesült az OTP két szerbiai bankja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63d48c5f-9e01-4ec5-ba35-5f309f86e725","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két órán belül elfogták a feltételezett elkövetőt.","shortLead":"Két órán belül elfogták a feltételezett elkövetőt.","id":"20210505_robbantas_fenyegetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63d48c5f-9e01-4ec5-ba35-5f309f86e725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd42af46-b879-4a95-801e-66c68851349a","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_robbantas_fenyegetes","timestamp":"2021. május. 05. 07:21","title":"Robbantással fenyegette egy férfi az óbudai önkormányzatot egy elutasító határozat miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"792ca029-c0c8-4aef-82bc-a753623634b6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Egy olyan jogszabály tárgyalást kezdik meg az EU-ban, amely alapján például az állami támogatást élvező kínai cégek által megnyert nagy értékű közbeszerzéseket az Európai Bizottság leállíthatja. A cél a belső piac védelme.","shortLead":"Egy olyan jogszabály tárgyalást kezdik meg az EU-ban, amely alapján például az állami támogatást élvező kínai cégek...","id":"20210505_Blokkolna_az_EU_a_kulso_hatalmak_piaci_ternyereset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=792ca029-c0c8-4aef-82bc-a753623634b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f5a29a-9131-407d-a6ec-7c43c8500f54","keywords":null,"link":"/eurologus/20210505_Blokkolna_az_EU_a_kulso_hatalmak_piaci_ternyereset","timestamp":"2021. május. 05. 14:15","title":"Blokkolná az EU a kínaiak piaci térnyerését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]