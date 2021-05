Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3aa35106-fabb-448a-8b9d-eef6258b8821","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Blikk szerint már tárgyalnak az olasz labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitányával, aki Szerhij Rebrov távozása esetén az FTC új vezetőedzője lehet.","shortLead":"A Blikk szerint már tárgyalnak az olasz labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitányával, aki Szerhij Rebrov...","id":"20210512_ferencvaros_roberto_donadonivol_is_targyal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3aa35106-fabb-448a-8b9d-eef6258b8821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bd2787-76d3-47ce-8ac6-b4b4b6836e6f","keywords":null,"link":"/sport/20210512_ferencvaros_roberto_donadonivol_is_targyal","timestamp":"2021. május. 12. 10:42","title":"Roberto Donadoni is lehet a Ferencváros következő vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f4070f3-638f-4cb1-b143-1a033c4f620f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A University College London kutatói szerint az okostelefon ma már nem eszköz, hanem konkrétan az otthonunk.","shortLead":"A University College London kutatói szerint az okostelefon ma már nem eszköz, hanem konkrétan az otthonunk.","id":"20210510_okostelefon_mobilozas_kutatas_antropologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f4070f3-638f-4cb1-b143-1a033c4f620f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c0c5d0d-8bb2-4e32-8472-f3d9c71dc745","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_okostelefon_mobilozas_kutatas_antropologia","timestamp":"2021. május. 10. 20:03","title":"Már otthonként tekintunk a mobilunkra, és ez nagy baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4fb7524-c75b-4b5d-9a44-45f0d565ffe7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A svéd Linköpingi Egyetem kutatói arra voltak kíváncsiak, miként befolyásolhatja a kutyák stressz-szintjét a gazdával való kapcsolatuk, illetve a gazda személyisége.","shortLead":"A svéd Linköpingi Egyetem kutatói arra voltak kíváncsiak, miként befolyásolhatja a kutyák stressz-szintjét a gazdával...","id":"20210511_kutya_stressz_kortizol_gazda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4fb7524-c75b-4b5d-9a44-45f0d565ffe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dcdb9ea-c1fe-4f53-8da9-134cb1bae339","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_kutya_stressz_kortizol_gazda","timestamp":"2021. május. 11. 20:03","title":"Olyan szoros a kutya-ember kapcsolat, hogy a kutyák stresszelhetnek miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f955eff0-e7e2-4d41-be1b-47598d109885","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten és Gyömrőn vettek őrizetbe három férfit, akik közül kettőt a bűncselekmény konkrét elkövetésével gyanúsítják.","shortLead":"Budapesten és Gyömrőn vettek őrizetbe három férfit, akik közül kettőt a bűncselekmény konkrét elkövetésével gyanúsítják.","id":"20210511_tek_elfogas_katzenbach_imre_gyilkossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f955eff0-e7e2-4d41-be1b-47598d109885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"617d9a1c-09b5-476d-bdcb-933a8bb2a7dd","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_tek_elfogas_katzenbach_imre_gyilkossag","timestamp":"2021. május. 11. 18:10","title":"Három embert elfogtak a TEK-esek a meggyilkolt Katzenbach Imre ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61c80505-fba9-40ed-b1c9-a84d627ad308","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Emmy-jelölt színész, producer és rendező Los Angeles-i otthonában halt meg 106 évesen. 