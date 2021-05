Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"be15893c-1729-4664-9c4d-2b421641a138","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mind több a bizonyíték arra, hogy az Apple tényleg nem akar senkitől sem függeni. Nem véletlen, hogy nemcsak házon belüli lapkakészleten, hanem saját 5G modemen is dolgozik, és immár azt is sejteni lehet, mikor rukkol majd ki vele.","shortLead":"Mind több a bizonyíték arra, hogy az Apple tényleg nem akar senkitől sem függeni. Nem véletlen, hogy nemcsak házon...","id":"20210514_apple_5g_modem_iphone_qualcomm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be15893c-1729-4664-9c4d-2b421641a138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55da9dc6-209b-4954-92a9-6e08ca6a3035","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_apple_5g_modem_iphone_qualcomm","timestamp":"2021. május. 14. 14:03","title":"Saját modemre válthat az iPhone-okban az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89489a37-d9a9-4eec-bc35-09fb2728f5ec","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Hosszú várakozás után végre bemutatták a Spirál című magyar filmet Kiss Diána Magdolnával és Borbély Alexandrával, és olyan mérgező levegővel, hogy szinte kipárállik a nézőtérre. Igazi, nagyvászonra való, gyönyörűen fényképezett film az újranyitás utáni első hazai bemutató.","shortLead":"Hosszú várakozás után végre bemutatták a Spirál című magyar filmet Kiss Diána Magdolnával és Borbély Alexandrával, és...","id":"20210513_spiral_film_kritika_borbely_alexandra_kiss_diana_magdolna_felmeri_cecilia_bogdan_dumitrache_magyar_film_mozi_nyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89489a37-d9a9-4eec-bc35-09fb2728f5ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"221c1a8b-e781-4772-b252-a0ee4352688f","keywords":null,"link":"/kultura/20210513_spiral_film_kritika_borbely_alexandra_kiss_diana_magdolna_felmeri_cecilia_bogdan_dumitrache_magyar_film_mozi_nyitas","timestamp":"2021. május. 13. 18:00","title":"Nemcsak az állatok, minden más is elpusztul ennél a tónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4370efbf-7c64-4e9c-ab04-d648c1381748","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Szerdán zárult le a szavazás, egy hét alatt 75 ezren voksoltak.","shortLead":"Szerdán zárult le a szavazás, egy hét alatt 75 ezren voksoltak.","id":"20210513_Fovarosi_allatkert_kiselefant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4370efbf-7c64-4e9c-ab04-d648c1381748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d57518-bc8e-48c5-bea4-c517b171b86e","keywords":null,"link":"/elet/20210513_Fovarosi_allatkert_kiselefant","timestamp":"2021. május. 13. 15:46","title":"Samu lesz a fővárosi állatkert kiselefántja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2689931-eeec-473c-9d82-137166350f2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit rémhírterjesztés miatt őrizetbe vették. Az eset akkora hullámokat vert, hogy a település polgármesterének közleményben kellett cáfolnia azt.","shortLead":"A férfit rémhírterjesztés miatt őrizetbe vették. Az eset akkora hullámokat vert, hogy a település polgármesterének...","id":"20210513_operativ_torzs_remhirterjesztes_nyiregyhaza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2689931-eeec-473c-9d82-137166350f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"709e90eb-091d-4b96-95cc-0c37adfdb010","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_operativ_torzs_remhirterjesztes_nyiregyhaza","timestamp":"2021. május. 13. 13:37","title":"Operatív törzs: Egy nagykanizsai férfi azt terjesztette, hogy egy faluban mindenki meghalt az oltás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6fded4-4597-4aae-b60e-c455d8bcbafd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA ügyeskedett egy kicsit az Ingenuity harmadik repüléséről készült videóval, így már 3D-ben is megnézhetjük a küldetést.","shortLead":"A NASA ügyeskedett egy kicsit az Ingenuity harmadik repüléséről készült videóval, így már 3D-ben is megnézhetjük...","id":"20210513_nasa_ingenuity_marsi_helikopter_3d_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d6fded4-4597-4aae-b60e-c455d8bcbafd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5670db36-008a-45c5-a786-6d468e4599b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_nasa_ingenuity_marsi_helikopter_3d_video","timestamp":"2021. május. 13. 15:03","title":"Lenyűgöző videót készített a NASA, 3D-ben nézhetjük a marsi helikopter repülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2ac99ca-0e9a-4099-95ea-dea7f86587fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pop-up store-nak hívják az ilyen jellegű kereskedéseket, amely Budapesten nyitott.



","shortLead":"Pop-up store-nak hívják az ilyen jellegű kereskedéseket, amely Budapesten nyitott.



","id":"20210514_Megnyitott_a_magyar_Tesla_bolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2ac99ca-0e9a-4099-95ea-dea7f86587fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bcfb8da-ed02-423c-af73-fe76421260d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210514_Megnyitott_a_magyar_Tesla_bolt","timestamp":"2021. május. 14. 10:25","title":"Megnyitott a magyar Tesla-bolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db3f4df1-a111-45f2-a1e0-e5930eaa91e7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Duma Aktuálban Litkai Gergely káprázatosan tudja védeni a védhetetlent is, sőt pillanatokon belül képes retorikai ellentámadásba lendülni. Ezért lett ő az ördög ügyésze. Most a műsorban egy szóvivő helyzetébe került, ahol a többi stand-upos kérdezi közéleti ügyekről. Levezeti, miért jó, ha drága az euró, miért jobb ember, aki kínai vakcinát kapott, és hogy lesz-e dinoszauruszos csúszda a Fertő tónál.","shortLead":"A Duma Aktuálban Litkai Gergely káprázatosan tudja védeni a védhetetlent is, sőt pillanatokon belül képes retorikai...","id":"20210514_Duma_Aktual_Az_ordog_ugyesze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db3f4df1-a111-45f2-a1e0-e5930eaa91e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9a41e2-69a7-4d83-b46a-824255b1677d","keywords":null,"link":"/360/20210514_Duma_Aktual_Az_ordog_ugyesze","timestamp":"2021. május. 14. 19:00","title":"Kínai egyetem, 360-as euró, keleti vakcinák? Az ördög ügyészének mindenre van válasza ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7103cbf1-2cc1-403d-b15b-d17aad4521af","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Oltakozzunk drágám, ne hagyjuk egymást árván.","shortLead":"Oltakozzunk drágám, ne hagyjuk egymást árván.","id":"20210514_Szent_Efrem_Ferfikar_vakcina_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7103cbf1-2cc1-403d-b15b-d17aad4521af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef00833f-4fe2-477b-961e-6b1ebdc8df13","keywords":null,"link":"/kultura/20210514_Szent_Efrem_Ferfikar_vakcina_oltas","timestamp":"2021. május. 14. 10:11","title":"\"mRNS-kirakó, köszi dr. Karikó!\" – brutális vakcinadallal jelentkezett a Szent Efrém Férfikar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]