Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Személygépkocsi és elektromos kerékpáros ütközött Debrecen és Balmazújváros között a 33-as számú főúton szombat délután, a balesetben a kerékpáros meghalt - közölte a hajdú-bihari rendőr-főkapitányság sajtóügyelete az MTI-vel.","shortLead":"Személygépkocsi és elektromos kerékpáros ütközött Debrecen és Balmazújváros között a 33-as számú főúton szombat...","id":"20210515_Kerekparost_gazolt_halalra_egy_szemelykocsi_a_33as_fouton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28eaaa09-8789-4320-a08a-e2d4fa4b9807","keywords":null,"link":"/cegauto/20210515_Kerekparost_gazolt_halalra_egy_szemelykocsi_a_33as_fouton","timestamp":"2021. május. 15. 19:18","title":"Kerékpárost gázolt halálra egy személykocsi a 33-as főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8af3b5a-04b6-49f1-afe7-a5c268c256ac","c_author":"HVG","category":"360","description":"A világ legtöbb országában évente (tíz)milliókra rúg a repülés közben magas épületeknek csapódó és elhulló madarak száma. A kutatók különféle módokon próbálják védeni az állatokat az ütközésektől. ","shortLead":"A világ legtöbb országában évente (tíz)milliókra rúg a repülés közben magas épületeknek csapódó és elhulló madarak...","id":"202119_utkozo_madarak_hangos_riasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8af3b5a-04b6-49f1-afe7-a5c268c256ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b019716-1725-4c5b-a1a1-cdceed157a85","keywords":null,"link":"/360/202119_utkozo_madarak_hangos_riasztas","timestamp":"2021. május. 15. 16:10","title":"Kitalálták, hogy ijesszék el a tornyok mellől a kevésbé elszánt madarakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az új típusú koronavírus indiai variánsa a jelek szerint más változatoknál könnyebben terjed, azonban egyre nagyobb bizalommal kijelenthető, hogy az oltások e variáns ellen is védelmet nyújtanak - mondta vasárnap a brit egészségügyi miniszter.","shortLead":"Az új típusú koronavírus indiai variánsa a jelek szerint más változatoknál könnyebben terjed, azonban egyre nagyobb...","id":"20210516_Brit_egeszsegugyi_miniszter_az_oltasok_vedenek_az_indiai_varians_ellen_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c12dc9-6aaa-4e5e-9724-e95ff6c9f0bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210516_Brit_egeszsegugyi_miniszter_az_oltasok_vedenek_az_indiai_varians_ellen_is","timestamp":"2021. május. 16. 21:47","title":"Brit egészségügyi miniszter: az oltások védenek az indiai variáns ellen is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e659dc00-4a85-457a-a879-ce47d4aeafe9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiskunhalason torkollott garázdaságba és testi sértésbe egy maszkviselés miatt kialakult konfliktus.","shortLead":"Kiskunhalason torkollott garázdaságba és testi sértésbe egy maszkviselés miatt kialakult konfliktus.","id":"20210517_maszk_verekedes_kopkodes_elado_bolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e659dc00-4a85-457a-a879-ce47d4aeafe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0670d2ea-3ae7-4e95-8c3a-92d3f92819d1","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_maszk_verekedes_kopkodes_elado_bolt","timestamp":"2021. május. 17. 09:11","title":"Nem volt hajlandó maszkot húzni, leköpte az eladót és megverte a bolt tulajdonosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55e4fe4-9d45-4301-9248-b0d2ddd5fde1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új szereplőkkel érkezik ősztől a Dancing with the Stars.","shortLead":"Új szereplőkkel érkezik ősztől a Dancing with the Stars.","id":"20210516_Visszater_a_TV2_egyik_legnepszerubb_showmusora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c55e4fe4-9d45-4301-9248-b0d2ddd5fde1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09a259ee-b6cb-4f73-b83e-daebb3b071ce","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Visszater_a_TV2_egyik_legnepszerubb_showmusora","timestamp":"2021. május. 16. 09:42","title":"Visszatér a TV2 egyik legnépszerűbb showműsora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a066adc-147b-40dc-9027-f5d072596495","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A legendás dzsekije például 81 ezer dollárért kelt el.

","shortLead":"A legendás dzsekije például 81 ezer dollárért kelt el.

","id":"20210516_Janet_Jackson_55_eves_lett_es_megszabadult_tobb_fontos_ruhadarabjatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a066adc-147b-40dc-9027-f5d072596495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d6566ab-8c10-43dc-bd85-03e5f5b260b4","keywords":null,"link":"/kultura/20210516_Janet_Jackson_55_eves_lett_es_megszabadult_tobb_fontos_ruhadarabjatol","timestamp":"2021. május. 16. 18:55","title":"Janet Jackson 55 éves lett, és megszabadult több fontos ruhadarabjától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d57d5d-406c-4dee-90fd-15dda0c1e94b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állítólagos affér ügyében vizsgálatot is indított a vállalat igazgatótanácsa tavaly.","shortLead":"Az állítólagos affér ügyében vizsgálatot is indított a vállalat igazgatótanácsa tavaly.","id":"20210517_Bill_Gatesnek_viszonya_lehetett_egy_Microsoftalkalmazottal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06d57d5d-406c-4dee-90fd-15dda0c1e94b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d889bc-f848-41d1-b052-d21ac4f5455e","keywords":null,"link":"/elet/20210517_Bill_Gatesnek_viszonya_lehetett_egy_Microsoftalkalmazottal","timestamp":"2021. május. 17. 09:11","title":"Bill Gatesnek viszonya lehetett egy Microsoft-alkalmazottal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1f31e5-1034-4243-8ace-3d92ebbc1c0b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tizenheten verekedtek össze a reptéri váróteremben.","shortLead":"Tizenheten verekedtek össze a reptéri váróteremben.","id":"20210516_Tomegverekedes_tort_ki_a_Luton_repteren_harom_sulyos_serult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d1f31e5-1034-4243-8ace-3d92ebbc1c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc26911-2064-4dc5-bb6f-560599fd9388","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210516_Tomegverekedes_tort_ki_a_Luton_repteren_harom_sulyos_serult","timestamp":"2021. május. 16. 13:21","title":"Tömegverekedés tört ki a Luton reptéren, hárman súlyosan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]