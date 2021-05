Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"208c37ea-08f5-4147-8140-01c74ba59dc5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A biokémikus férjével is Szegeden ismerkedett meg, és a lánya is ebben a városban született.","shortLead":"A biokémikus férjével is Szegeden ismerkedett meg, és a lánya is ebben a városban született.","id":"20210521_szeged_kariko_katalin_diszpolgar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=208c37ea-08f5-4147-8140-01c74ba59dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a613ceb9-516a-4ade-858c-0a91e3c54664","keywords":null,"link":"/elet/20210521_szeged_kariko_katalin_diszpolgar","timestamp":"2021. május. 21. 21:33","title":"Szeged díszpolgárává választották Karikó Katalint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7748c66b-2a68-4260-951e-e00e793b0f99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első körben az amerikai felhasználók számára elérhetővé tett gyors jelszócserélőt világszerte bevezeti majd a Google az androidos Chrome alkalmazásban. ","shortLead":"Az első körben az amerikai felhasználók számára elérhetővé tett gyors jelszócserélőt világszerte bevezeti majd a Google...","id":"20210521_google_chrome_bongeszo_android_jelszo_csereje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7748c66b-2a68-4260-951e-e00e793b0f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ece6a38-257f-4699-80b4-c568bfd32834","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_google_chrome_bongeszo_android_jelszo_csereje","timestamp":"2021. május. 21. 09:03","title":"Újdonság a Chrome-ban: egy gomb az egész, de nagyon hasznos az ellopott jelszavak ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa38167-20e6-4be6-b727-108e87c69445","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Bár az épületek lapos vagy sátortetőinél kreatívabban is elhelyezhetők, mi több, sokszor hatékonyabban üzemeltethetők a napelemek, a látványos alternatívák nem mindig fenntarthatók.","shortLead":"Bár az épületek lapos vagy sátortetőinél kreatívabban is elhelyezhetők, mi több, sokszor hatékonyabban üzemeltethetők...","id":"202120__szokatlan_napelemek__vizi_aram__zsakutcak__becsatornazzak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1aa38167-20e6-4be6-b727-108e87c69445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeec5359-5a3b-4602-b3bf-b64c20a103cf","keywords":null,"link":"/360/202120__szokatlan_napelemek__vizi_aram__zsakutcak__becsatornazzak","timestamp":"2021. május. 23. 08:15","title":"Nem csak a háztetőre lehet napelemet tenni – sőt jobb is lehet, ha nem ott van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3acd8f4f-2c93-49e6-b893-50b1a18f8ac4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Május 27-én, a világpremierrel egy időben, csütörtök délelőtt az HBO GO-n is elérhető lesz a Jóbarátok: Újra együtt című különkiadás.","shortLead":"Május 27-én, a világpremierrel egy időben, csütörtök délelőtt az HBO GO-n is elérhető lesz a Jóbarátok: Újra együtt...","id":"20210521_Jobaratok_kulonkiadas_a_vilagpremierrel_egy_idoben_mutatjak_be_Magyarorszagon_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3acd8f4f-2c93-49e6-b893-50b1a18f8ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1ac0aa6-97f5-48ac-abe3-6039ad227410","keywords":null,"link":"/kultura/20210521_Jobaratok_kulonkiadas_a_vilagpremierrel_egy_idoben_mutatjak_be_Magyarorszagon_is","timestamp":"2021. május. 21. 09:42","title":"Jóbarátok különkiadás: az előzetes tervekkel ellentétben mégis a világpremierrel egy időben mutatják be Magyarországon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfe9a30f-3932-4134-881e-d9dbc9695008","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, az Apple mobilrendszerében hosszabb ideje fennálló probléma olyannyira zavart egy amerikai felhasználót, hogy inkább lecserélte a készüléket. A slusszpoén: az illető azt állítja, régebben az amerikai gyártónak dolgozott.","shortLead":"Egy, az Apple mobilrendszerében hosszabb ideje fennálló probléma olyannyira zavart egy amerikai felhasználót...","id":"20210521_apple_samsung_okostelefon_ios_ertesites_hiba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfe9a30f-3932-4134-881e-d9dbc9695008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ae9421-29f3-43c6-b92b-526b7ab1ab3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_apple_samsung_okostelefon_ios_ertesites_hiba","timestamp":"2021. május. 21. 14:33","title":"Nem bírta tovább elviselni az iPhone hibáját egy volt Apple-dolgozó, ezért Samsungra váltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f2ac3ab-4283-4003-b57b-fbe5e000d94d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyilvánossá vált a nagy titkolózás közepette készülő film oldala.\r

\r

","shortLead":"Nyilvánossá vált a nagy titkolózás közepette készülő film oldala.\r

\r

","id":"20210522_oszodi_beszed_film_facebook_elkxurtuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f2ac3ab-4283-4003-b57b-fbe5e000d94d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01669205-554c-48e7-8458-36885cf2e406","keywords":null,"link":"/kultura/20210522_oszodi_beszed_film_facebook_elkxurtuk","timestamp":"2021. május. 22. 16:05","title":"Nem sok kétséget hagy Facebook-oldala arról, milyen fajta film készül az őszödi beszédről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b54bd37-6ff0-4885-8897-d1425cad0a8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mintegy százmillió forintot szerzett két nő és egy férfi egy 64 éves férfitól. A rendőrök elkapták őket.","shortLead":"Mintegy százmillió forintot szerzett két nő és egy férfi egy 64 éves férfitól. A rendőrök elkapták őket.","id":"20210521_zsarolas_csalas_elfogas_ujpest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b54bd37-6ff0-4885-8897-d1425cad0a8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85e6a3a-5ec3-4839-8399-bdfe981cb585","keywords":null,"link":"/itthon/20210521_zsarolas_csalas_elfogas_ujpest","timestamp":"2021. május. 21. 10:55","title":"Négy éven át több mint százmillió forintot csaltak ki egy idős férfitől, többek közt álterhességre és álműtétekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"566ced22-8666-4691-8c91-a5f2b611ba6e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A művészetközvetítési, a pedagógus- és a hitéleti képzést végzők viszont nem számíthatnak csúcsfizetésre.","shortLead":"A művészetközvetítési, a pedagógus- és a hitéleti képzést végzők viszont nem számíthatnak csúcsfizetésre.","id":"20210521_Palyakezdo_informatikus_alapszak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=566ced22-8666-4691-8c91-a5f2b611ba6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce3c0e3a-e40e-473e-8fc5-80a6e55ff3c4","keywords":null,"link":"/kkv/20210521_Palyakezdo_informatikus_alapszak","timestamp":"2021. május. 21. 09:20","title":"A 226 ezertől az 500 ezerig – ennyit keresnek a friss diplomások ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]