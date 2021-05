Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d5698ab4-23ad-4dad-b61e-17fefbe1be07","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Ezüstparton lévő sétány egy régi állami üdülő miatt nem volt bejárható végig.","shortLead":"Az Ezüstparton lévő sétány egy régi állami üdülő miatt nem volt bejárható végig.","id":"20210523_siofoki_parti_setanyon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5698ab4-23ad-4dad-b61e-17fefbe1be07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce94a80-ee60-4da2-a4b9-209849a611e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210523_siofoki_parti_setanyon","timestamp":"2021. május. 23. 20:04","title":"Felszabadult a siófoki parti sétány régóta lezárt szakasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba728c63-c4ff-4b6d-a8c4-fb6b126002de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Epic Gamesszel áll szemben a bíróságon az Apple, azonban úgy véli, hogy a felperes egyik tanúja, a Microsoft a monopóliumellenes eljárás valódi ereje.","shortLead":"Bár az Epic Gamesszel áll szemben a bíróságon az Apple, azonban úgy véli, hogy a felperes egyik tanúja, a Microsoft...","id":"20210524_apple_vs_epic_per_microsoft","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba728c63-c4ff-4b6d-a8c4-fb6b126002de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3165b025-1fe3-46a3-8e05-a956963bda83","keywords":null,"link":"/tudomany/20210524_apple_vs_epic_per_microsoft","timestamp":"2021. május. 24. 11:23","title":"Valójában a Microsoft támad – állítja az Apple az Epic-perben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40dc2d1e-825e-4180-a118-69b4e07b47e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Videoüzenetében a miniszterelnök olyat mondott, amilyet néhány évvel korábban még biztosan nem hallottunk volna tőle: \"lesz még szó migrációról, de a legfontosabb a környezetvédelem és a klímavédelem kérdése\". ","shortLead":"Videoüzenetében a miniszterelnök olyat mondott, amilyet néhány évvel korábban még biztosan nem hallottunk volna tőle...","id":"20210524_Orban_Viktor_bejelentkezett_Brusszelbol_Csatara_fel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40dc2d1e-825e-4180-a118-69b4e07b47e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55562662-1737-4af4-8fc9-4b85d915ac03","keywords":null,"link":"/itthon/20210524_Orban_Viktor_bejelentkezett_Brusszelbol_Csatara_fel","timestamp":"2021. május. 24. 18:47","title":"Orbán Viktor bejelentkezett Brüsszelből: Csatára fel!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1d5b06-c9b7-4793-ae12-c083682a13a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ideológiai alkalmaságért felelős testület döntése miatt tüntetések jöhetnek az országban.","shortLead":"Az ideológiai alkalmaságért felelős testület döntése miatt tüntetések jöhetnek az országban.","id":"20210525_elnokvalasztas_mersekelt_jelolt_iran_orok_tanacsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd1d5b06-c9b7-4793-ae12-c083682a13a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7fd5f0-862d-4205-8ee8-f044d31cfcd7","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_elnokvalasztas_mersekelt_jelolt_iran_orok_tanacsa","timestamp":"2021. május. 25. 06:28","title":"Már az elnökválasztás előtt kiszórt két mérsékelt jelöltet Iránban az Őrök Tanácsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2de1e8d-f0c9-43c5-a878-1a8b15407c82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Élete egyik leghasztalanabb befektetésének bizonyult, de most jó pénzt hozhat.","shortLead":"Élete egyik leghasztalanabb befektetésének bizonyult, de most jó pénzt hozhat.","id":"20210525_Eladja_tenerifei_hazat_Havas_Henrik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2de1e8d-f0c9-43c5-a878-1a8b15407c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f350bd7f-d675-4f2a-9534-9a18e0fe6015","keywords":null,"link":"/elet/20210525_Eladja_tenerifei_hazat_Havas_Henrik","timestamp":"2021. május. 25. 09:34","title":"Eladja tenerifei házát Havas Henrik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a06b6e-cbdd-4533-86b8-0349f5010097","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A négyszeres olimpiai bajnok Simone Biles ismét történelmet írt a tornasportban, ugyanis a nők mezőnyében elsőként ugrotta meg a Jurcsenko-szaltó dupla változatát bicskamozdulattal.\r

\r

","shortLead":"A négyszeres olimpiai bajnok Simone Biles ismét történelmet írt a tornasportban, ugyanis a nők mezőnyében elsőként...","id":"20210523_Simone_Biles_szenzacios_versenyen_is_megcsinalta_a_dupla_Jurcsenkougrast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8a06b6e-cbdd-4533-86b8-0349f5010097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"034b9a6b-27ca-4252-a9a1-5cacd13d60f8","keywords":null,"link":"/elet/20210523_Simone_Biles_szenzacios_versenyen_is_megcsinalta_a_dupla_Jurcsenkougrast","timestamp":"2021. május. 23. 12:11","title":"Simone Biles szenzációs: versenyen is megcsinálta a dupla Jurcsenko-ugrást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7575acb-3414-4fd8-ac40-335158995666","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"A koronavírus-válság okán sok elemzés foglalkozik a részvénypiacok lehetséges jövőjével, a kilátásokkal. Az OTP Trend Alap viszont más utat választ: egyedi részvénykiválasztást támogató modellje segítségével kevésbé nyilvánvaló, a megatrendek árnyékában megjelenő lehetőségeket is meg tud találni. Cikkünkből kiderül, melyek most a legforróbb részvénypiaci trendek.","shortLead":"A koronavírus-válság okán sok elemzés foglalkozik a részvénypiacok lehetséges jövőjével, a kilátásokkal. Az OTP Trend...","id":"20210507_Megatrendek_arnyekaban_mit_tartogatnak_a_reszvenypiacok_OTP_alapkezelo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7575acb-3414-4fd8-ac40-335158995666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a68c206d-fc1d-4682-9f7b-06a5f989d441","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210507_Megatrendek_arnyekaban_mit_tartogatnak_a_reszvenypiacok_OTP_alapkezelo","timestamp":"2021. május. 24. 08:30","title":"Kockázati befektetések: mit tartogatnak a részvénypiacok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4807130-5b65-4fe5-9687-38f1f0beba21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210523_kariko_katalin_rns_dns_duda_erno_negyedik_hullam_facebook_moderator_teabot_pfizer_long_covid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4807130-5b65-4fe5-9687-38f1f0beba21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1bbeaf2-7fdb-49a6-9e56-6eab2e296984","keywords":null,"link":"/tudomany/20210523_kariko_katalin_rns_dns_duda_erno_negyedik_hullam_facebook_moderator_teabot_pfizer_long_covid","timestamp":"2021. május. 23. 12:00","title":"Ez történt: Duda Ernő elmondta, min múlhat a koronavírus-járvány vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]