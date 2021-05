Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5424b343-a9c3-44c6-a2cc-0409e7031e61","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Moderna amerikai gyógyszergyártó is kérni fogja az európai jóváhagyást a fiatalok oltóanyagához.","shortLead":"A Moderna amerikai gyógyszergyártó is kérni fogja az európai jóváhagyást a fiatalok oltóanyagához.","id":"20210523_A_Moderna_beadja_a_kerelmet_az_EMAhoz_hogy_az_iskolakezdesig_beolthassak_a_kamaszokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5424b343-a9c3-44c6-a2cc-0409e7031e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04905b9-f242-44b8-888b-6b6926b7f4bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210523_A_Moderna_beadja_a_kerelmet_az_EMAhoz_hogy_az_iskolakezdesig_beolthassak_a_kamaszokat","timestamp":"2021. május. 23. 07:21","title":"A Moderna beadja a kérelmét az EMA-hoz, hogy az iskolakezdésig beolthassák a kamaszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96de140-1e0f-4f74-b583-cb3e30b104ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A belorusz állam vezetője Lukasenka maga rendelte el egy Ryanair járat földre kényszerítését, hogy le tudják tartóztatni az ellenzéki Raman Prataszevicset.","shortLead":"A belorusz állam vezetője Lukasenka maga rendelte el egy Ryanair járat földre kényszerítését, hogy le tudják...","id":"20210523_Allami_terrorizmus_egy_polgari_gepet_a_foldre_kenyszeriteni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f96de140-1e0f-4f74-b583-cb3e30b104ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44d2744-523a-4f8c-8366-8d6e36cfc410","keywords":null,"link":"/vilag/20210523_Allami_terrorizmus_egy_polgari_gepet_a_foldre_kenyszeriteni","timestamp":"2021. május. 23. 20:38","title":"„Állami terrorizmus a földre kényszeríteni egy polgári gépet” – államfők tiltakoznak a fehérorosz újságíró letartóztatása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6721604d-3641-439a-8a82-0bdb32a78ffc","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Péterfy Gergelynek most ezekből kellett ihletet merítenie: szabadulás, bulibárók, spionparadicsom, vétóbajnokok, harcmodor.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20210523_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6721604d-3641-439a-8a82-0bdb32a78ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b9fb964-7217-49ff-93f3-f422f4705025","keywords":null,"link":"/360/20210523_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","timestamp":"2021. május. 23. 19:00","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely levont néhány tanulságot a NER természetéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7acdb460-9c8e-46d9-9436-b467de4349a9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lehet, hogy a populizmus sok helyen akadozik, az emberi gyarlóság azonban megújuló forrást jelent az autokraták számára.","shortLead":"Lehet, hogy a populizmus sok helyen akadozik, az emberi gyarlóság azonban megújuló forrást jelent az autokraták számára.","id":"20210523_Nyina_Hruscsova_A_populistak_megusszak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7acdb460-9c8e-46d9-9436-b467de4349a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f5050b7-986f-4609-ac7e-fc6748a05162","keywords":null,"link":"/360/20210523_Nyina_Hruscsova_A_populistak_megusszak","timestamp":"2021. május. 23. 09:00","title":"Nyina Hruscsova: A populisták megússzák?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcadfeb6-14b8-4149-998d-330fe4a48a7c","c_author":"Fekő Ádám","category":"gazdasag","description":"Az eredeti ígérethez képest több mint egy évet késett a Bozsik Aréna építése, jelenlegi számítások szerint a 8200 férőhelyes stadionban nagyjából kétmillió forintba került egy szék. Úgy tudjuk, a VIP-szektort is át kellett építeni. ","shortLead":"Az eredeti ígérethez képest több mint egy évet késett a Bozsik Aréna építése, jelenlegi számítások szerint a 8200...","id":"20210523_bozsik_arena_budapest_honved","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcadfeb6-14b8-4149-998d-330fe4a48a7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5736960e-754d-4471-bab5-36c7673e1b7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210523_bozsik_arena_budapest_honved","timestamp":"2021. május. 23. 14:00","title":"Ha már a Budapest Honvéd kap az utolsók közt stadiont, nem spórolt rajta az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Unió bekérette Fehéroroszország nagykövetét, akit arról tájékoztattak, hogy az EU intézményei és tagállamai határozottan elítélik, hogy a Ryanair járatát a hétvégén Minszkben földre kényszerítették. A gépen utazó, majd a minszki kényszerleszállás után őrizetbe vett újságíró szabadon bocsátására szólították fel a nagykövetet. ","shortLead":"Az Európai Unió bekérette Fehéroroszország nagykövetét, akit arról tájékoztattak, hogy az EU intézményei és tagállamai...","id":"20210524_Elteritett_Ryanairgep_az_Europai_Unio_bekerette_a_feherorosz_nagykovetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cfe9760-2f3b-40ac-8bd5-e0a2554aa104","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_Elteritett_Ryanairgep_az_Europai_Unio_bekerette_a_feherorosz_nagykovetet","timestamp":"2021. május. 24. 15:36","title":"Eltérített Ryanair-gép: az Európai Unió bekérette a fehérorosz nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113cc3d1-4888-422c-bb13-164df1647267","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Megjelent az egyik legmenőbb, milliónyi rajongóval rendelkező kiadó új játéka, de valamiért nagy csend övezi. Pedig a Pendulum képes valami egészen újat mutatni, és ettől olyan izgalmassá válik, hogy még a hibáit is könnyen elfelejtjük.","shortLead":"Megjelent az egyik legmenőbb, milliónyi rajongóval rendelkező kiadó új játéka, de valamiért nagy csend övezi. Pedig...","id":"20210524_pendulum_tarsasjatek_kritika_ajanlo_legjobb_tarsasjatekok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=113cc3d1-4888-422c-bb13-164df1647267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff3684d-4834-4b26-aa67-b51026d37c86","keywords":null,"link":"/elet/20210524_pendulum_tarsasjatek_kritika_ajanlo_legjobb_tarsasjatekok","timestamp":"2021. május. 24. 20:00","title":"De miért nem lett világszenzáció ebből a társasjátékból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba728c63-c4ff-4b6d-a8c4-fb6b126002de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Epic Gamesszel áll szemben a bíróságon az Apple, azonban úgy véli, hogy a felperes egyik tanúja, a Microsoft a monopóliumellenes eljárás valódi ereje.","shortLead":"Bár az Epic Gamesszel áll szemben a bíróságon az Apple, azonban úgy véli, hogy a felperes egyik tanúja, a Microsoft...","id":"20210524_apple_vs_epic_per_microsoft","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba728c63-c4ff-4b6d-a8c4-fb6b126002de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3165b025-1fe3-46a3-8e05-a956963bda83","keywords":null,"link":"/tudomany/20210524_apple_vs_epic_per_microsoft","timestamp":"2021. május. 24. 11:23","title":"Valójában a Microsoft támad – állítja az Apple az Epic-perben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]