[{"available":true,"c_guid":"5d1c44bc-b092-4920-86d1-dffaff03517f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közzétették a pilóták közt zajlott beszélgetés leiratát, amiből kiderül, a pilóták sem voltak meggyőződve arról, hogy valós-e a bombafenyegetés.","shortLead":"Közzétették a pilóták közt zajlott beszélgetés leiratát, amiből kiderül, a pilóták sem voltak meggyőződve arról...","id":"20210526_ryanair_feheroroszorszag_elterites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d1c44bc-b092-4920-86d1-dffaff03517f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22ef5381-f7f1-405f-a1b5-af52e3ba7ae0","keywords":null,"link":"/vilag/20210526_ryanair_feheroroszorszag_elterites","timestamp":"2021. május. 26. 12:35","title":"Hezitáltak a Minszkben leszállásra kényszerített gép pilótái, mielőtt visszafordultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8613033b-179c-4561-aad2-6384f840c5e0","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A város kész az ügyben Alkotmánybírósághoz fordulni.","shortLead":"A város kész az ügyben Alkotmánybírósághoz fordulni.","id":"20210525_Szentendre_csaknem_6_milliard_forintot_bukhat_ha_elfogadjak_az_uj_berlakastorvenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8613033b-179c-4561-aad2-6384f840c5e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e17c18b-3eb4-4f32-af46-e40f7a734d97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210525_Szentendre_csaknem_6_milliard_forintot_bukhat_ha_elfogadjak_az_uj_berlakastorvenyt","timestamp":"2021. május. 25. 13:27","title":"Szentendre csaknem 6 milliárd forintot bukhat, ha elfogadják az új bérlakás-törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Online közvetített díszünnepségen köszöntötték szerdán Oslóban a 2021-es és 2020-as Abel-díjjal kitüntetett tudósokat, köztük Lovász László matematikust, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnökét.","shortLead":"Online közvetített díszünnepségen köszöntötték szerdán Oslóban a 2021-es és 2020-as Abel-díjjal kitüntetett tudósokat...","id":"20210525_lovasz_laszlo_abel_dij_atadas_oslo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dddbfa1-0808-4d19-abef-064aa6c65a73","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_lovasz_laszlo_abel_dij_atadas_oslo","timestamp":"2021. május. 25. 18:03","title":"Átvette a matematika legrangosabb nemzetközi díját Lovász László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe07137-9c27-4e58-a20a-caf03f913987","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Életének 82. évében elhunyt Max Mosley, egykori brit autóversenyző, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) korábbi elnöke.","shortLead":"Életének 82. évében elhunyt Max Mosley, egykori brit autóversenyző, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) korábbi...","id":"20210524_Meghalt_Max_Mosley_a_FIA_egykori_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfe07137-9c27-4e58-a20a-caf03f913987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d8e8f31-0855-4477-9db2-c34fac5fda41","keywords":null,"link":"/sport/20210524_Meghalt_Max_Mosley_a_FIA_egykori_elnoke","timestamp":"2021. május. 24. 20:16","title":"Meghalt Max Mosley, a FIA egykori elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64044cb-eb7b-4541-a5a2-2322f72760a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a hírszerzés küldte volna Amerikába, a kémelhárításnak át kellett volna adnia őt, és ezt a kartonján fel kellett volna tüntetni.","shortLead":"Ha a hírszerzés küldte volna Amerikába, a kémelhárításnak át kellett volna adnia őt, és ezt a kartonján fel kellett...","id":"20210524_Ungvary_Krisztian_Kariko_Katalint_nem_kuldtek_kemkedni_Amerikaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d64044cb-eb7b-4541-a5a2-2322f72760a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5ea8c0e-bec2-4d0d-8df2-05432bac7230","keywords":null,"link":"/itthon/20210524_Ungvary_Krisztian_Kariko_Katalint_nem_kuldtek_kemkedni_Amerikaba","timestamp":"2021. május. 24. 15:10","title":"Ungváry Krisztián: Karikó Katalint nem küldték kémkedni Amerikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9290d63-0827-4d1c-88fd-829fa82a9788","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Netflix tervei igencsak ambiciózusak: nem elég a rengeteg film, sorozat és podcast, a játékok kedvelőit is magához csábítaná a streamingszolgáltató.","shortLead":"A Netflix tervei igencsak ambiciózusak: nem elég a rengeteg film, sorozat és podcast, a játékok kedvelőit is magához...","id":"20210526_netflix_videojatek_igazgato_allashirdetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9290d63-0827-4d1c-88fd-829fa82a9788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b38628-7bd8-47d4-aaf9-bb8822e41805","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_netflix_videojatek_igazgato_allashirdetes","timestamp":"2021. május. 26. 10:03","title":"A filmek és sorozatok után hamarosan játékok is érkezhetek a Netflixre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40dc2d1e-825e-4180-a118-69b4e07b47e1","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Véget ért az Európai Unió állam- és kormányfőinek kétnapos rendkívüli csúcstalálkozója, a második napon a koronavírus-járványról és a klímaváltozásról volt szó. Utóbbival kapcsolatban még nagy viták várhatók – a magyar kormány a rezsicsökkentés miatt aggódik.","shortLead":"Véget ért az Európai Unió állam- és kormányfőinek kétnapos rendkívüli csúcstalálkozója, a második napon...","id":"20210525_Magyarorszag_unios_szintre_emeli_a_rezsiharcot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40dc2d1e-825e-4180-a118-69b4e07b47e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe1c12b9-f37d-486e-8e19-10d8c6e6aa87","keywords":null,"link":"/eurologus/20210525_Magyarorszag_unios_szintre_emeli_a_rezsiharcot","timestamp":"2021. május. 25. 17:48","title":"Magyarország uniós szintre emeli a rezsiharcot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac75219-a289-4b10-8991-a9f343cc1c6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Moderna több mint 3700 tizenévesen tesztelte a koronavírus elleni védőoltását, és a vállalat közlése szerint 100 százalékos a hatékonysága.","shortLead":"A Moderna több mint 3700 tizenévesen tesztelte a koronavírus elleni védőoltását, és a vállalat közlése szerint 100...","id":"20210525_koronavirus_vedooltas_vakcina_moderna_covid_19","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dac75219-a289-4b10-8991-a9f343cc1c6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f185b2a0-da3a-4633-a73b-60c859199201","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_koronavirus_vedooltas_vakcina_moderna_covid_19","timestamp":"2021. május. 25. 15:25","title":"A Moderna szerint 100 százalékos védettséget nyújt a kamaszoknak a koronavírus elleni vakcinájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]