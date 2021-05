Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"dc4f8ad8-067b-4b53-b27e-05e488a078e2","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság hatalmas erőbedobással készített jogállamisági jelentése reflektorfénybe helyezi a problémákat, de megoldási javaslatot nem kínál. Jogálom című cikksorozatunk 4. része.","shortLead":"Az Európai Bizottság hatalmas erőbedobással készített jogállamisági jelentése reflektorfénybe helyezi a problémákat, de...","id":"20210525_Jogalom_4_jogallamisagi_jelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc4f8ad8-067b-4b53-b27e-05e488a078e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a318f5-936d-4579-8510-ddffd7449e0d","keywords":null,"link":"/eurologus/20210525_Jogalom_4_jogallamisagi_jelentes","timestamp":"2021. május. 25. 11:00","title":"PR-fogásnak pont jó lesz: júliusban jelenik meg a második jogállamisági jelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01224131-bf88-47a4-97be-09b3d9208438","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nemcsak a természetben, de egy jó párkapcsolatban is szabadnak érezheti magát az ember – hangsúlyozta a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi vendége, Belső Nóra pszichiáter. Az est során szó esett arról, milyen változásokat hozott a szabadság terén a Covid–19, mi köze a természetnek a szabadsághoz, és mit számít, ha valaki tisztában van a saját értékeivel.","shortLead":"Nemcsak a természetben, de egy jó párkapcsolatban is szabadnak érezheti magát az ember – hangsúlyozta a HVG Extra...","id":"20210526_Belso_Nora_A_legnagyobb_szabadsag_sajat_magunknak_megfelelni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01224131-bf88-47a4-97be-09b3d9208438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d28e833a-fb05-4075-848e-9726e7c67888","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210526_Belso_Nora_A_legnagyobb_szabadsag_sajat_magunknak_megfelelni","timestamp":"2021. május. 26. 13:30","title":"Belső Nóra: A legnagyobb szabadság saját magunknak megfelelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Feszítővágóval szabadítottak ki egy embert a járműből. ","shortLead":"Feszítővágóval szabadítottak ki egy embert a járműből. ","id":"20210526_A_debreceni_rendorseg_udvaran_landolt_a_kozeli_feluljarorol_lesett_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea819adb-164a-4576-873d-6328cf457778","keywords":null,"link":"/cegauto/20210526_A_debreceni_rendorseg_udvaran_landolt_a_kozeli_feluljarorol_lesett_auto","timestamp":"2021. május. 26. 08:09","title":"A debreceni rendőrség udvarán landolt a közeli felüljáróról lezuhant autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4754f34f-4c32-494d-b9b2-45de76e3b40f","c_author":"Allianz","category":"brandchannel","description":"Időről időre megtörténik a baj, és koccanunk, ütközünk autónkkal. Mit teszünk, vagy mit tettünk mi ezekben a helyzetekben? A nagy ijedtség után hogyan álltunk neki, hogy megpróbáljuk megoldani azt, amit egy ilyen helyzetben fontos és mindenképpen érdemes? ","shortLead":"Időről időre megtörténik a baj, és koccanunk, ütközünk autónkkal. Mit teszünk, vagy mit tettünk mi ezekben...","id":"allianz_20210429_Nekiment_meghuzta_betorte__Karosultak_meselnek_baleseteikrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4754f34f-4c32-494d-b9b2-45de76e3b40f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de75748-161e-4967-84d6-a0c08edc856a","keywords":null,"link":"/brandchannel/allianz_20210429_Nekiment_meghuzta_betorte__Karosultak_meselnek_baleseteikrol","timestamp":"2021. május. 26. 07:33","title":"Károsultak mesélnek baleseteikről – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Allianz Hungária Zrt.","c_partnerlogo":"a984d750-8274-4474-bcfb-aaccf4fd1409","c_partnertag":"Allianz"},{"available":true,"c_guid":"71653cdd-87c9-44f0-a0fa-7290fae12308","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vicces, emellett mégis megszívlelendő videóban magyarázza meg az Apple, miért is vezette be a hirdetők rémálmát, az Alkalmazáskövetés átláthatósága funkcióval.","shortLead":"Vicces, emellett mégis megszívlelendő videóban magyarázza meg az Apple, miért is vezette be a hirdetők rémálmát...","id":"20210526_apple_video_az_alkalmazaskovetesrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71653cdd-87c9-44f0-a0fa-7290fae12308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec719163-21db-4fc4-a143-86a1022135d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_apple_video_az_alkalmazaskovetesrol","timestamp":"2021. május. 26. 13:03","title":"Zseniális videóval magyarázza az Apple, miért érdemes kikapcsolni az alkalmazáskövetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ff0234-7c72-4755-b0ff-0b6789d42d76","c_author":"Ballai Vince","category":"elet","description":"Fél szemmel, monokrómban, csőlátással, számítástechnikai segédeszközökkel, de képes lett újra vizuális ingereket érzékelni a külvilágból egy vak férfi, a magyar születésű Roska Botond és a francia José-Alain Sahel által kidolgozott génterápiás módszerrel. A mindössze egy injekcióból, de hosszú rehabilitációból, a látás újratanulásából álló terápia mögött 20 évnyi kutatás áll. Az eredmény Roska Botond szerint úgy is mérföldkő, hogy csak részlegesen tudták visszaadni egy vak ember látását, és egy új tudományág létrejöttének is megágyaz.","shortLead":"Fél szemmel, monokrómban, csőlátással, számítástechnikai segédeszközökkel, de képes lett újra vizuális ingereket...","id":"20210525_optogenetika_szemeszet_vaksag_genterapia_roska_botond","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18ff0234-7c72-4755-b0ff-0b6789d42d76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"202b26f4-3318-4b6d-88e7-c118efd7fbd5","keywords":null,"link":"/elet/20210525_optogenetika_szemeszet_vaksag_genterapia_roska_botond","timestamp":"2021. május. 25. 20:00","title":" Itt az áttörés: magyar kutató segítségével nyerte vissza részlegesen a látását egy vak ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e46eec6-dc00-4d1f-bb07-50fa92163a15","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Túl didaktikus volna a konkrét mai helyzetről politikai drámát írni – állítja a 38 éves szerző, akinek a napokban online színházi ősbemutatója volt egy kormányozni nem tudó, de legalább a művészetért rajongó uralkodóról. Závada Péter azt mondja: most megjelent a negyedik verseskötetének verseibe sem szűrődik be a politika, de a hangulatára rányomja bélyegét.","shortLead":"Túl didaktikus volna a konkrét mai helyzetről politikai drámát írni – állítja a 38 éves szerző, akinek a napokban...","id":"202120__zavada_peter_kolto_dramairo__presztizsrol_nyereszkedesrol__uralkodo_szelek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e46eec6-dc00-4d1f-bb07-50fa92163a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0638da-788e-4404-8362-5ab6d92b19bf","keywords":null,"link":"/360/202120__zavada_peter_kolto_dramairo__presztizsrol_nyereszkedesrol__uralkodo_szelek","timestamp":"2021. május. 24. 19:00","title":"Závada Péter: Egyszerre érzem, hogy muszáj részt venni a politikában, és hogy a legjobb volna kivonulni belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82fd5d28-9abc-4362-b616-6bf1556b6fbb","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az európai országok sorra döntenek úgy, hogy repülőgépeik elkerülik Fehéroroszország légterét, miután a volt szovjet tagköztársaság hatóságai vasárnap hamis bombariadóval minszki kényszerleszállásra kényszerítették a Ryanair egyik gépét, hogy letartóztathassák a fedélzeten tartózkodó ellenzéki újságírót, Raman Prataszevicset. Más szankciók is várnak a választási csalással vádolt fehérorosz államfőre, Aljakszandr Lukasenkára.","shortLead":"Az európai országok sorra döntenek úgy, hogy repülőgépeik elkerülik Fehéroroszország légterét, miután a volt szovjet...","id":"20210524_Lukasenka_most_tenyleg_tullott_a_celon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82fd5d28-9abc-4362-b616-6bf1556b6fbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5ec406-0100-4748-9aee-abe35d4aa94d","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_Lukasenka_most_tenyleg_tullott_a_celon","timestamp":"2021. május. 24. 20:00","title":"Lukasenka most tényleg túllőtt a célon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]