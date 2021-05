Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"806ad133-a814-41e2-9c8a-e3461201b48f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, az Apple-lel kapcsolatos cikk megjelenése után nem más kritizálta az amerikai gyártót, mint az egyik legnépszerűbb üzenetküldő, a Telegram kitalálója.","shortLead":"Egy, az Apple-lel kapcsolatos cikk megjelenése után nem más kritizálta az amerikai gyártót, mint az egyik legnépszerűbb...","id":"20210525_telegram_alapito_pavel_durov_apple_iphone_ios","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=806ad133-a814-41e2-9c8a-e3461201b48f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df64f6bf-ad9e-4f2c-81c2-12f14ed87235","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_telegram_alapito_pavel_durov_apple_iphone_ios","timestamp":"2021. május. 25. 11:03","title":"“Amikor egy iPhone-t kell használnom, úgy érzem, mintha visszazökkennék a középkorba\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly augusztusban számoltak be utoljára ennyire kevés új fertőzöttről.","shortLead":"Tavaly augusztusban számoltak be utoljára ennyire kevés új fertőzöttről.","id":"20210525_koronavirus_magyarorszag_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7f09b7f-7afe-4f81-a7d1-00a5dd9944d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_koronavirus_magyarorszag_adatok","timestamp":"2021. május. 25. 08:48","title":"Koronavírus: 21 beteg meghalt, 164 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d080663f-b6e1-474a-9c63-9bcb410e18df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy olyan autó esetében, amelynek lényegében Forma–1-es motorja van, a mérnököknek egészen komoly kihívásokkal kell megküzdeni, hogy az utcán legálisan is használható legyen. ","shortLead":"Egy olyan autó esetében, amelynek lényegében Forma–1-es motorja van, a mérnököknek egészen komoly kihívásokkal kell...","id":"20210526_Alapjaraton_sem_atlagos_a_MercedesAMG_One","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d080663f-b6e1-474a-9c63-9bcb410e18df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e493ca0-1593-44ef-ab1d-3cdadf0a87a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210526_Alapjaraton_sem_atlagos_a_MercedesAMG_One","timestamp":"2021. május. 26. 13:25","title":"Mercedes-AMG One: még az alapjáratát sem könnyű kordában tartani egy utcai Forma–1-es autónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b14e7fc3-80b8-46b2-9070-dafcb1d7691b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sorra jelentik be az európai légitársaságok, hogy gépeik kikerülik Fehéroroszország légterét, s már látszik annak a hatása is, hogy az EU-tagállamok kitiltják az unió területéről a Belaviát, a volt szovjet tagköztársaság nemzeti légiközlekedési vállalatát. A bojkott oka, hogy a fehérorosz hatóságok vasárnap – egy hamis bombariadóra hivatkozva – leszállásra kényszerítették a Ryanair Vilniusba tartó gépét és őrizetbe vették a fedélzeten tartózkodó ellenzékit, Raman Prataszevicset.","shortLead":"Sorra jelentik be az európai légitársaságok, hogy gépeik kikerülik Fehéroroszország légterét, s már látszik annak...","id":"20210525_Kiuruloben_az_eg_Feheroroszorszag_folott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b14e7fc3-80b8-46b2-9070-dafcb1d7691b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ffd6db-02b5-458d-b042-b651f029df49","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_Kiuruloben_az_eg_Feheroroszorszag_folott","timestamp":"2021. május. 25. 16:20","title":"Fehéroroszország egy kis tisztás lett az európai légiforgalom sűrű erdejében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d42eaf75-8870-4e88-b9ab-390e7fcab62a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az érintett termékeket a vásárlás helyén visszaveszik.","shortLead":"Az érintett termékeket a vásárlás helyén visszaveszik.","id":"20210526_nebih_visszahivas_babakeksz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d42eaf75-8870-4e88-b9ab-390e7fcab62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058c154c-ef64-45f9-8741-8d9cf6a042a3","keywords":null,"link":"/kkv/20210526_nebih_visszahivas_babakeksz","timestamp":"2021. május. 26. 15:05","title":"Visszahívtak két babakekszet, mert műanyagszál lehet bennük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f842ab0f-209a-4bfe-93c1-b969a4e7a283","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi az amerikai kormány korábbi döntését a bíróságon megtámadva érte el, hogy ne tekintsenek a vállalatra a kínai hadsereg által befolyásolt cégként.","shortLead":"A Xiaomi az amerikai kormány korábbi döntését a bíróságon megtámadva érte el, hogy ne tekintsenek a vállalatra a kínai...","id":"20210526_xiaomi_egyesult_allamok_kina_gazdasagi_haboru","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f842ab0f-209a-4bfe-93c1-b969a4e7a283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301d76c5-222c-4667-b590-fc57876a1a53","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_xiaomi_egyesult_allamok_kina_gazdasagi_haboru","timestamp":"2021. május. 26. 15:03","title":"Győzött a Xiaomi, visszavonulót fújt az amerikai kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az évismétlő fiúk óra közben akartak kisétálni a teremből, majd amikor a tanáruk rájuk szólt, fenyegetni kezdték.","shortLead":"Az évismétlő fiúk óra közben akartak kisétálni a teremből, majd amikor a tanáruk rájuk szólt, fenyegetni kezdték.","id":"20210526_somogy_diakok_altalanos_iskola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15c9e4e8-731b-4a83-8dc2-a1ae8428690b","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_somogy_diakok_altalanos_iskola","timestamp":"2021. május. 26. 08:09","title":"Fertőzéssel és öngyújtóval fenyegette meg tanárát két somogyi általános iskolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83efeae2-cd1a-4f82-aaf2-8a50cd1ca6bc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A producer azt szeretné, ha az őszödi beszédről készült alkotás \"független filmként\" valósulna meg. Ha Gyurcsány beperli majd, ő örömmel megy bármilyen bíróság elé, mert \"mindent tud bizonyítani\". ","shortLead":"A producer azt szeretné, ha az őszödi beszédről készült alkotás \"független filmként\" valósulna meg. Ha Gyurcsány...","id":"20210526_Kalomista_Elkrtuk_Gyurcsany_Ferenc_oszodi_beszed_film","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83efeae2-cd1a-4f82-aaf2-8a50cd1ca6bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e29ec374-4354-4be7-bc03-227e11e4605a","keywords":null,"link":"/kultura/20210526_Kalomista_Elkrtuk_Gyurcsany_Ferenc_oszodi_beszed_film","timestamp":"2021. május. 26. 14:10","title":"Megszólalt Kálomista az Elk*rtukról: Sokan úgy gondolnak Gyurcsányra, mint egy jópofa gitározós srácra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]