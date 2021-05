Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"03d0c20c-42fe-4d34-8f56-6203b4ca7dd7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Horváth Péter szerint a pedagógusok fizetése nem követte a minimálbér növekedését.","shortLead":"Horváth Péter szerint a pedagógusok fizetése nem követte a minimálbér növekedését.","id":"20210526_nemzeti_pedagogus_kar_beremeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03d0c20c-42fe-4d34-8f56-6203b4ca7dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff55c87-b7f2-44ac-ab2d-ff0a5eed1add","keywords":null,"link":"/elet/20210526_nemzeti_pedagogus_kar_beremeles","timestamp":"2021. május. 26. 19:40","title":"Nemzeti Pedagógus Kar elnöke: 65 százalékos pedagógusbér-emelésre lenne szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e820d6-0361-4bb4-8623-0e497c58ca21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz távközlési hatóság, a Roszkomnadzor szerint a Google oroszországi tevékenységének politikai színezete lehet.","shortLead":"Az orosz távközlési hatóság, a Roszkomnadzor szerint a Google oroszországi tevékenységének politikai színezete lehet.","id":"20210525_google_oroszorszag_lassitas_tartalmak_torlese_cenzura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36e820d6-0361-4bb4-8623-0e497c58ca21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a633106-8fdc-4e6d-abbc-9d6c0049d6e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_google_oroszorszag_lassitas_tartalmak_torlese_cenzura","timestamp":"2021. május. 25. 13:15","title":"Oroszország megfenyegette a Google-t, bírság és lassítás jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Online közvetített díszünnepségen köszöntötték szerdán Oslóban a 2021-es és 2020-as Abel-díjjal kitüntetett tudósokat, köztük Lovász László matematikust, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnökét.","shortLead":"Online közvetített díszünnepségen köszöntötték szerdán Oslóban a 2021-es és 2020-as Abel-díjjal kitüntetett tudósokat...","id":"20210525_lovasz_laszlo_abel_dij_atadas_oslo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dddbfa1-0808-4d19-abef-064aa6c65a73","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_lovasz_laszlo_abel_dij_atadas_oslo","timestamp":"2021. május. 25. 18:03","title":"Átvette a matematika legrangosabb nemzetközi díját Lovász László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa695918-a89f-441f-b0bd-977e298ebd12","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy közeli házból felvették az egész jelenetet. ","shortLead":"Egy közeli házból felvették az egész jelenetet. ","id":"20210525_Pillanatok_alatt_elnyelt_egy_Smartot_egy_olasz_utcan_kialakulo_krater__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa695918-a89f-441f-b0bd-977e298ebd12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634454ea-4ffa-485f-a984-b69d9f87d38c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210525_Pillanatok_alatt_elnyelt_egy_Smartot_egy_olasz_utcan_kialakulo_krater__video","timestamp":"2021. május. 25. 15:29","title":"Pillanatok alatt elnyelt egy Smartot egy római utcán kialakuló kráter –- videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2eecb7f-5eef-4631-acf1-978fde8bb70b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az Ohrenstein család közel fél évszázadig lakott a 112. szám alatt, a pincében pedig az 1960-as évektől 30 éven át működött a legendás Fiatal Művészek Klubja. 2003-ban Kovács Gábor vette meg az épületet, most pedig Mészáros Lőrincnél landolt a villa. ","shortLead":"Az Ohrenstein család közel fél évszázadig lakott a 112. szám alatt, a pincében pedig az 1960-as évektől 30 éven át...","id":"20210526_Kogart_haz_Meszaros_Lorinc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2eecb7f-5eef-4631-acf1-978fde8bb70b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d001c201-5c3d-42d0-a8c2-0964804f3327","keywords":null,"link":"/elet/20210526_Kogart_haz_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2021. május. 26. 16:33","title":"Sokat látott a Mészáros Lőrinc tulajdonába került Andrássy úti villa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6443ac33-9db1-4c25-a41c-545e71e5d668","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Júliustól a görögkatolikusok fenntartásába kerül a sokmilliárdból kistafírozott Felső-szabolcsi Kórház. A görögkatolikus egyház „negyedik embere” éppen Seszták Miklós öccse – írja a HVG hetilap.","shortLead":"Júliustól a görögkatolikusok fenntartásába kerül a sokmilliárdból kistafírozott Felső-szabolcsi Kórház...","id":"20210526_sesztak_kisvarda_gorogkatolikus_egyhaz_korhaz_HVG","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6443ac33-9db1-4c25-a41c-545e71e5d668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda3dc8f-f387-4b87-b5fe-6ad84eac8c01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210526_sesztak_kisvarda_gorogkatolikus_egyhaz_korhaz_HVG","timestamp":"2021. május. 26. 19:05","title":"Seszták Miklós neve feldereng a kisvárdai kórház egyházi kézbe adása mögött is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07815582-aeb7-480b-82a9-b1dcb1bf9769","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Massimiliano Allegri, vagy Simone Inzaghi lehet az utódja.","shortLead":"Massimiliano Allegri, vagy Simone Inzaghi lehet az utódja.","id":"20210526_antonio_conte_internazionale_tavozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07815582-aeb7-480b-82a9-b1dcb1bf9769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba1b612e-e4da-4b90-b8f0-45ae4752e07e","keywords":null,"link":"/sport/20210526_antonio_conte_internazionale_tavozas","timestamp":"2021. május. 26. 20:39","title":"Távozik Antonio Conte az Intertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78532427-656d-4b36-8ccb-673cad8991d9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy sor lazítást jelentett be szerdán a horvát belügyminiszter.","shortLead":"Egy sor lazítást jelentett be szerdán a horvát belügyminiszter.","id":"20210526_horvatorszag_enyhites_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78532427-656d-4b36-8ccb-673cad8991d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec1d6ad-e1f4-4d78-bb61-8df960ef0b06","keywords":null,"link":"/vilag/20210526_horvatorszag_enyhites_koronavirus","timestamp":"2021. május. 26. 16:05","title":"Újra lehet étteremben enni Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]