[{"available":true,"c_guid":"b1bdcd35-eaae-469c-8317-6641f99d1e5a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vevő mindent vinne, beleértve a Lamborghini Sant'Agatában lévő központját is.","shortLead":"A vevő mindent vinne, beleértve a Lamborghini Sant'Agatában lévő központját is.","id":"20210526_75_milliard_euros_ajanlatot_kapott_a_Lamborghinire","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1bdcd35-eaae-469c-8317-6641f99d1e5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b4effd-882e-4582-8dd8-ed63397e8fc5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210526_75_milliard_euros_ajanlatot_kapott_a_Lamborghinire","timestamp":"2021. május. 26. 09:15","title":"7,5 milliárd euróért megvenné egy svájci társaság a Lamborghinit a Volkswagen-csoporttól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"761973cb-d831-4c32-b9ac-f754de11cd43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ügynökségnek orosz háttere van.","shortLead":"Az ügynökségnek orosz háttere van.","id":"20210525_fazze_influenszerek_pr_pfizer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=761973cb-d831-4c32-b9ac-f754de11cd43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a041a37b-676f-4b0e-9767-077ae3f75542","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_fazze_influenszerek_pr_pfizer","timestamp":"2021. május. 25. 20:10","title":"Influenszereknek fizetett volna egy PR-ügynökség, hogy azt hazudják, a Pfizer-vakcinák több száz ember halálát okozták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Brüsszel azt követeli a brit–svéd gyógyszergyártó vállalattól, hogy hozza be lemaradását, és szállítson le 90 millió vakcinát a 27 tagállamnak.\r

","shortLead":"Brüsszel azt követeli a brit–svéd gyógyszergyártó vállalattól, hogy hozza be lemaradását, és szállítson le 90 millió...","id":"20210526_Belga_birosag_astrazeneca_europai_bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696dfc9a-0461-4093-a62c-67d8239dc09c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210526_Belga_birosag_astrazeneca_europai_bizottsag","timestamp":"2021. május. 26. 13:45","title":"Belga bíróság előtt az Európai Bizottság és az AstraZeneca vitája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8137c19-f049-4146-9165-2dd104a1301f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A román diktátor Mohammad Reza Pahlavitól, Irán utolsó sahjától kapta az autót elismerése jeléül. ","shortLead":"A román diktátor Mohammad Reza Pahlavitól, Irán utolsó sahjától kapta az autót elismerése jeléül. ","id":"20210527_Ceausescu_irani_autoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8137c19-f049-4146-9165-2dd104a1301f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fabd7fbb-5e1b-4080-8b7f-b9a211ec75c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210527_Ceausescu_irani_autoja","timestamp":"2021. május. 27. 14:27","title":"Sorban állnak a gyűjtők Ceausescu Iránban készült autójáért, amelyet a perzsa sahtól kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd2a3c5-24db-46a9-8bfe-8678d216cc39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Híradó kérdésére tömören válaszolta meg a kormány, hogy áll a gyártás.","shortLead":"Az RTL Híradó kérdésére tömören válaszolta meg a kormány, hogy áll a gyártás.","id":"20210525_Raktarban_pihen_az_500_darab_magyar_fejlesztesu_lelegeztetogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cd2a3c5-24db-46a9-8bfe-8678d216cc39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e94f4d5-329c-4157-8dc5-11748de957bf","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_Raktarban_pihen_az_500_darab_magyar_fejlesztesu_lelegeztetogep","timestamp":"2021. május. 25. 21:35","title":"Raktárban pihen az 500 darab magyar fejlesztésű lélegeztetőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3aa4c00-2100-4258-b279-281c6507c877","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az EU szankciókkal, Oroszország látszólag közönyösen válaszolt arra, hogy a fehérorosz hatóságok egy állítólagos bombafenyegetés miatt minszki leszállásra kényszerítették a Ryanair Vilniusba tartó gépét, és letartóztatták a repülőn tartózkodó ellenzéki újságírót, Raman Prataszevicset.","shortLead":"Az EU szankciókkal, Oroszország látszólag közönyösen válaszolt arra, hogy a fehérorosz hatóságok egy állítólagos...","id":"20210526_Legi_tamadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3aa4c00-2100-4258-b279-281c6507c877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d09eed-eac4-47d2-8ebc-7c1b28714de7","keywords":null,"link":"/360/20210526_Legi_tamadas","timestamp":"2021. május. 26. 11:00","title":"Bármilyen áron levadássza ellenségeit Lukasenka, amíg Putyin engedi neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"300de0a1-11e4-4bed-881a-2003900f9445","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járvány miatt nem tudják fenntartani a veszteséges ágazat működtetését.","shortLead":"A járvány miatt nem tudják fenntartani a veszteséges ágazat működtetését.","id":"20210527_duna_hajjozas_bkv_kishajok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=300de0a1-11e4-4bed-881a-2003900f9445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd68ffcf-fd64-4048-8927-1b3fd21707d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210527_duna_hajjozas_bkv_kishajok","timestamp":"2021. május. 27. 15:19","title":"Nyáron nem járnak majd a menetrend szerinti BKV-hajók a Dunán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85fe2f0b-92ef-46c8-b0ef-d1f023c9e0e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök is megemlékezett a tizenöt éves évfordulóról. A posztra Gyurcsány maga úgy reagált: és te hol voltál, amikor a Fidesz szétlopta az országot?","shortLead":"A miniszterelnök is megemlékezett a tizenöt éves évfordulóról. A posztra Gyurcsány maga úgy reagált: és te hol voltál...","id":"20210526_Ki_hol_volt_amikor_eloszor_hallotta_az_oszodi_beszedet__kerdezi_Orban_Viktor_a_Facebookon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85fe2f0b-92ef-46c8-b0ef-d1f023c9e0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c6d1d3a-cd38-4ec3-92d1-7a22e99e2d93","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_Ki_hol_volt_amikor_eloszor_hallotta_az_oszodi_beszedet__kerdezi_Orban_Viktor_a_Facebookon","timestamp":"2021. május. 26. 13:05","title":"„Ki hol volt, amikor először hallotta az őszödi beszédet?” – kérdezi Orbán Viktor a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]