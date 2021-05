Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Gyurcsány Ferenc pedig Orbán Viktor bejegyzése alatt, kommentben szólt vissza a miniszterelnöknek.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc pedig Orbán Viktor bejegyzése alatt, kommentben szólt vissza a miniszterelnöknek.","id":"20210527_Radar360_Orban_a_Facebookon_Kalomista_mozifilmben_Gyurcsanyozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24db9395-89fc-4857-a3ec-8b9c905d2e23","keywords":null,"link":"/360/20210527_Radar360_Orban_a_Facebookon_Kalomista_mozifilmben_Gyurcsanyozik","timestamp":"2021. május. 27. 08:04","title":"Radar360: Orbán a Facebookon, Kálomista mozifilmben gyurcsányozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A felcsúti milliárdos egyebek között arról beszélt a Nemzeti Sportnak, hogy az Eszék futballcsapatának tulajdonosi köréből kiszálltak, Diósgyőrben szerinte a foci nem tartozik hozzájuk.","shortLead":"A felcsúti milliárdos egyebek között arról beszélt a Nemzeti Sportnak, hogy az Eszék futballcsapatának tulajdonosi...","id":"20210527_meszaros_lorinc_felcsut_puskas_akademia_budapest_bazis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e86dbeb2-9ac6-45b7-a0cb-b2edfbb25883","keywords":null,"link":"/sport/20210527_meszaros_lorinc_felcsut_puskas_akademia_budapest_bazis","timestamp":"2021. május. 27. 11:28","title":"Mészáros Lőrinc kétlaki életbe kezd: Budapesten is lesz „bázisa”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e42a074-2e3e-42f9-98aa-a1c6b48561c0","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Ami történt, nem bűncselekmény – ezzel utasította el a rendőrség a Fővárosi Önkormányzat feljelentését a Tarlós-érában levezényelt járműfelújítás ügyében.","shortLead":"Ami történt, nem bűncselekmény – ezzel utasította el a rendőrség a Fővárosi Önkormányzat feljelentését a Tarlós-érában...","id":"20210527_Nem_nyomoz_a_rendorseg_a_felujitott_orosz_metrokocsik_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e42a074-2e3e-42f9-98aa-a1c6b48561c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"479b62f7-ea41-473c-be50-064dda3a0543","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_Nem_nyomoz_a_rendorseg_a_felujitott_orosz_metrokocsik_ugyeben","timestamp":"2021. május. 27. 12:14","title":"Nem nyomoz a rendőrség a felújított orosz metrókocsik ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0b835f-efd6-4a5f-bdcf-42d67955cfda","c_author":"Bod Péter Ákos","category":"360","description":"A társasági adózás nemzetközi rendje elavult, még jórészt a huszadik század fogalmait, normáit és eljárásait tükrözi, ezért fontos átnézni, mivel járna a nemzetközi adóminimum kijelölése. Vélemény.","shortLead":"A társasági adózás nemzetközi rendje elavult, még jórészt a huszadik század fogalmait, normáit és eljárásait tükrözi...","id":"20210527_Bod_Peter_Akos_Tenyleg_karunkra_lenne_a_vilagmeretu_vallalati_minimumado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da0b835f-efd6-4a5f-bdcf-42d67955cfda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"717cc061-dcd5-44bc-b6e7-5a661e3a80e9","keywords":null,"link":"/360/20210527_Bod_Peter_Akos_Tenyleg_karunkra_lenne_a_vilagmeretu_vallalati_minimumado","timestamp":"2021. május. 27. 13:00","title":"Bod Péter Ákos: Tényleg kárunkra lenne Biden globális társasági minimumadója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704f24c9-c6f0-48dc-88fc-418c81696d57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy nap alatt jött össze 5 millió forint.","shortLead":"Négy nap alatt jött össze 5 millió forint.","id":"20210528_jakab_peter_rekordbuntetes_adomany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=704f24c9-c6f0-48dc-88fc-418c81696d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"958d1a1c-bee3-418e-b111-726c32163e61","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_jakab_peter_rekordbuntetes_adomany","timestamp":"2021. május. 28. 16:50","title":"Már összegyűlt Jakab Péter 10 milliós rekordbüntetésének a fele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c697d4f-d785-436f-9b92-5e25d919ebda","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azért vezették be a tiltást, mert a bezárt szórakozóhelyekről a kiadó lakásokba menekültek a bulizók.","shortLead":"Azért vezették be a tiltást, mert a bezárt szórakozóhelyekről a kiadó lakásokba menekültek a bulizók.","id":"20210528_airbnb_parti_buli_tiltas_frissites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c697d4f-d785-436f-9b92-5e25d919ebda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"446f3477-e13b-4961-aecc-96e3ff776e76","keywords":null,"link":"/kkv/20210528_airbnb_parti_buli_tiltas_frissites","timestamp":"2021. május. 28. 11:28","title":"Az Airbnb-s szállásokon nyár végéig nem lehet bulizni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309d3ba0-b45a-47a6-9530-dddc4a6cbf4f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki metróra vár, annak fel kell vennie a maszkot, mindenki másnak elég közvetlenül a felszállás előtt.","shortLead":"Aki metróra vár, annak fel kell vennie a maszkot, mindenki másnak elég közvetlenül a felszállás előtt.","id":"20210527_BKK_maszk_jarvany_megallo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=309d3ba0-b45a-47a6-9530-dddc4a6cbf4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81de8fb8-ebd2-4026-bd7d-cb549ae61c3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210527_BKK_maszk_jarvany_megallo","timestamp":"2021. május. 27. 10:18","title":"BKK: Az utcai megállókban nem kell maszkot hordani, a járműveken igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a7cad9-3eb0-443c-8266-0713e1e10ffe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar technológiai vállalat, a Leopoly végezte annak a kiterjesztett valóságra (AR) alapozó tréningalkalmazásnak a fejlesztését, amellyel a PwC üzleti szolgáltató vállalat világszerte segíteni kíván ügyfeleinek Covid-biztosabbá tenni a munkahelyeket. Az okostelefonokkal használható alkalmazással sajátíthatják el a dolgozók a koronavírus-járvány miatt életbelépett, szigorúbb egészségvédelmi munkahelyi szabályokat.","shortLead":"Magyar technológiai vállalat, a Leopoly végezte annak a kiterjesztett valóságra (AR) alapozó tréningalkalmazásnak...","id":"20210527_pwc_leopoly_koronavirus_szabalyok_trening_alkalmazas_ar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23a7cad9-3eb0-443c-8266-0713e1e10ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0891fb5c-a48e-4943-8e21-be43654caeb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_pwc_leopoly_koronavirus_szabalyok_trening_alkalmazas_ar","timestamp":"2021. május. 27. 13:03","title":"Egy magyar cég fejlesztette a mobilos tréninget, amellyel visszaengedik a dolgozókat a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]