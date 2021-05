Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Érdemi válasz helyett oltásellenes ellenzékről szóló tirádát kapott írásbeli kérdésére Szabó Tímea az Emmi államtitkárától.

\r

Érdemi válasz helyett oltásellenes ellenzékről szóló tirádát kapott írásbeli kérdésére Szabó Tímea az Emmi államtitkárától.
Vakcinaadatokra kérdezett rá Szabó Tímea, Rétvári azzal válaszolt: Mert az ellenzék…

Covid-időnkben már nem is számít különösnek, hogy 100. helyett 101. születési évfordulóján mutatják be a Felliniről szóló filmet, ami után új értelmet nyernek az olasz rendező Róma szökőkútjában vagy épp egy porondon játszódó, ikonikus jelenetei.
Fellini szeánszokat tartott, hitt a tarot-kártyának és a boszorkányságnak

Jövőre kereshetővé válik a pedofilok listája: az elkövető neve, születési éve és fényképe mellett az is kiderülne, melyik településen vagy kerületben él. Jelen állás szerint a listát lényegében akárki böngészhetné, akinek 18 éven aluli gyereke van, vagy fiatalt gondoz. De mit tehet egy szülő, ha azonosít egy pedofília miatt elítélt embert a környezetében? Szólhat a gyerekes szomszédoknak vagy az iskolának? Mi a garancia arra, hogy a büntetésüket letöltött elkövetők fényképei nem fognak keringeni a neten? Mely foglalkozástól lesznek pontosan eltiltva az elkövetők és mikortól? Ezek olyan kérdések, amelyekre egyelőre nem ad választ a napokban benyújtott törvényjavaslat.
Káros vagy jó, ha lényegében bárki böngészheti a pedofilok listáját?

Hivatalossá vált, hogy Massimiliano Allegri lesz a Juventus labdarúgócsapatának vezetőedzője.

Hivatalossá vált, hogy Massimiliano Allegri lesz a Juventus labdarúgócsapatának vezetőedzője.
Megvan Pirlo utódja a Juventusnál

Igencsak az extrém tuning kategóriájába tartozik, amit a Posaidon cég művel általában az autók motorjaival.
940 lóerőt hoznak ki manapság egy utcára való E-osztályú AMG Mercedesből

Így már bőven 70 milliárd forint felett van a rendezvény költsége.
Újabb 6 milliárd forinttal drágult a Vadászati Világkiállítás

Az oltások láthatóan megvédik az embereket a súlyos megbetegedéstől.
Gócpontokban terjed az indiai vírusvariáns Nagy-Britanniában, de nem kerülnek miatta többen kórházba

Az ajánlás ugyanaz: két oltást között legalább három hétnek kell eltelnie.
A 12–15 évesek számára is engedélyezi a Pfizer-vakcinát az Európai Gyógyszerügynökség