[{"available":true,"c_guid":"c96c73df-a921-4e50-90ef-e0a438974162","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A járvány miatt elmaradt a dalszerző-énekes 75. születésnapjának megünneplése, most egy kislemezzel pótolták. ","shortLead":"A járvány miatt elmaradt a dalszerző-énekes 75. születésnapjának megünneplése, most egy kislemezzel pótolták. ","id":"20210530_Kulonleges_bakelittel_leptek_meg_Brody_Janost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c96c73df-a921-4e50-90ef-e0a438974162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5583d1-dfad-4336-8a74-90ab3d861872","keywords":null,"link":"/kultura/20210530_Kulonleges_bakelittel_leptek_meg_Brody_Janost","timestamp":"2021. május. 30. 14:37","title":"Saját dalai kerültek Bródy János különleges, meglepetés bakelitlemezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Altus Zrt. nem a legjobb éveit éli. ","shortLead":"Az Altus Zrt. nem a legjobb éveit éli. ","id":"20210531_Kilencmillios_veszteseggel_zarta_2020at_az_Altus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6722432-3397-4461-8660-7d7f03d801a4","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_Kilencmillios_veszteseggel_zarta_2020at_az_Altus","timestamp":"2021. május. 31. 13:29","title":"Kilencmilliós veszteséggel zárta 2020-at Gyurcsányék családi cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd09367a-ee1f-4105-a6de-cb1796d0ee3c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Görbicz Anita büntetőt hibázott sportolói karrierje utolsó előtti mérkőzésén.","shortLead":"Görbicz Anita büntetőt hibázott sportolói karrierje utolsó előtti mérkőzésén.","id":"20210529_gyor_brest_kezilabda_bajnokok_ligaja_negyes_donto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd09367a-ee1f-4105-a6de-cb1796d0ee3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae3422cf-ac74-4275-a53e-d429de90b5ce","keywords":null,"link":"/sport/20210529_gyor_brest_kezilabda_bajnokok_ligaja_negyes_donto","timestamp":"2021. május. 29. 17:37","title":"Hetespárbajban bukta el a kézilabda BL döntőjét a Győr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"859b09fe-d461-47ae-8dac-2e2abf48590e","c_author":"Huawei","category":"brandcontent","description":"A technológia jelenlegi állása mellett nem kérdés, hogy érdemes-e vacillálni a bluetooth- és a vezetékes megoldások között. A kínálat azonban hatalmas a fej-, illetve fülhallgatók terepén, érdemes alaposan tájékozódni, különböző nézőpontokat megismerni. Videónk főszereplője ezúttal a Huawei Freebuds 4i-t próbálta ki. ","shortLead":"A technológia jelenlegi állása mellett nem kérdés, hogy érdemes-e vacillálni a bluetooth- és a vezetékes megoldások...","id":"20210422_Bekapcsol_parosit_hallgat__mit_tud_most_egy_bluetoothfules_huawei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=859b09fe-d461-47ae-8dac-2e2abf48590e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"154bcfc0-682c-4523-a85b-5bddcca04a5c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210422_Bekapcsol_parosit_hallgat__mit_tud_most_egy_bluetoothfules_huawei","timestamp":"2021. május. 30. 11:30","title":"Bekapcsol, párosít, hallgat – mit tud most egy bluetooth-füles?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2de1fef5-14c5-4eb4-aede-f4ecfd0f88c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az április a kitárulkozások, a május pedig már az élet újraindulásának a hónapja volt: a gyerekek az iskolába, a koncert-, mozi- és színházlátogatók lassacskán a hobbijukhoz térhettek vissza, és úgy tűnik, idén már fesztiválokban sem szenvedünk hiányt. Születésnapokat is ünnepeltünk az elmúlt, esős hetekben, de meghökkentő hírek és hősies tettek is akadtak bőségesen. Ez volt a hónap a Kultúra és az Élet+Stílus rovatban.","shortLead":"Az április a kitárulkozások, a május pedig már az élet újraindulásának a hónapja volt: a gyerekek az iskolába...","id":"20210529_Majus_havi_osszefoglalo_kultura_eletmod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2de1fef5-14c5-4eb4-aede-f4ecfd0f88c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f954daee-d7ba-4c27-993b-c12df5fba16f","keywords":null,"link":"/elet/20210529_Majus_havi_osszefoglalo_kultura_eletmod","timestamp":"2021. május. 29. 17:00","title":"A szabadságillúziótól a mangalicasonkáig tartott a május ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1a0b03-6f49-461c-bda0-8ad9420831db","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az UEFA klubversenyekért felelős bizottsága az idegenben lőtt gólok szabályának eltörlését javasolja.\r

\r

\r

","shortLead":"Az UEFA klubversenyekért felelős bizottsága az idegenben lőtt gólok szabályának eltörlését javasolja.\r

\r

\r

","id":"20210529_Fontos_szabalyvaltozas_johet_az_europai_fociban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e1a0b03-6f49-461c-bda0-8ad9420831db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2ef77a-50e8-4718-b2d5-fad3c88f4930","keywords":null,"link":"/sport/20210529_Fontos_szabalyvaltozas_johet_az_europai_fociban","timestamp":"2021. május. 29. 16:32","title":"Fontos szabályváltozás jöhet az európai fociban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9363b59-eb04-4dd5-b6a0-2b3d01b400db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A legtöbb maszk Ázsiában fogy, közel 2 milliárd darab naponta.","shortLead":"A legtöbb maszk Ázsiában fogy, közel 2 milliárd darab naponta.","id":"20210530_Percenkent_kozel_2_es_fel_millio_egyszerhasznalatos_maszk_fogy_a_vilagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9363b59-eb04-4dd5-b6a0-2b3d01b400db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7311f9f-ee52-47a4-8ad8-0baf3cae4069","keywords":null,"link":"/zhvg/20210530_Percenkent_kozel_2_es_fel_millio_egyszerhasznalatos_maszk_fogy_a_vilagon","timestamp":"2021. május. 30. 21:35","title":"Percenként 2,5 millió egyszer használatos maszk fogy a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" A csehek a jövő héttől már egy oltással is beutazhatnak az országba, és Zágráb további országokkal is tárgyalásokat kezdeményez az ügyben.","shortLead":" A csehek a jövő héttől már egy oltással is beutazhatnak az országba, és Zágráb további országokkal is tárgyalásokat...","id":"20210530_Horvatorszag_tovabbi_engedmenyeket_tesz_a_nyari_szezon_megmentesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21dc276-947a-4afd-8ad9-09fcf5ffdba5","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Horvatorszag_tovabbi_engedmenyeket_tesz_a_nyari_szezon_megmentesere","timestamp":"2021. május. 30. 15:02","title":"Horvátország további engedményeket tesz a nyári szezon megmentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]