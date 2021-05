Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egy évvel korábbi negyedére esett vissza Tiborcz István cégének profitja.","shortLead":"Az egy évvel korábbi negyedére esett vissza Tiborcz István cégének profitja.","id":"20210531_bdpst_nyereseg_tiborcz_istvan_eves_beszamolo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ac7999-a1fe-488a-800a-74e29f6d09c6","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_bdpst_nyereseg_tiborcz_istvan_eves_beszamolo","timestamp":"2021. május. 31. 12:31","title":"1,2 milliárd forint nyereséget hozott össze a BDPST Zrt., ki is fizette osztalékként majdnem az egészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688652ee-f4af-49bf-bfca-9d159d212159","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Általában június közepénél tovább tart a parlamenti ülésszak, most azonban felpörgött a Ház és a Fidesz-frakció is a kontinenstorna előtt. ","shortLead":"Általában június közepénél tovább tart a parlamenti ülésszak, most azonban felpörgött a Ház és a Fidesz-frakció is...","id":"20210531_europa_bajnoksag_parlamenti_ulesrend","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=688652ee-f4af-49bf-bfca-9d159d212159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19984ebe-2776-4272-9933-1d83491cce7b","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_europa_bajnoksag_parlamenti_ulesrend","timestamp":"2021. május. 31. 13:10","title":"Népszava: A foci-Eb-hez igazították a parlamenti ülésrendet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3aa4c00-2100-4258-b279-281c6507c877","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Mindenki számára egyértelmű: Fehéroroszország egy hamis bombariadóval kényszerítette múlt vasárnap minszki leszállásra a Ryanair repülőjét, hogy a rendőrök őrizetbe vehessék az egyik vezető ellenzékit, Raman Prataszevicset. Oroszország az egyetlen, amely kitart a fehérorosz diktátor, Aljakszandr Lukasenka mellett, ám Moszkva megkéri a támogatás árát.","shortLead":"Mindenki számára egyértelmű: Fehéroroszország egy hamis bombariadóval kényszerítette múlt vasárnap minszki leszállásra...","id":"20210530_Igy_gyuri_egy_hazugsag_Oroszorszag_ala_Feheroroszorszagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3aa4c00-2100-4258-b279-281c6507c877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a92b51-c788-4c19-9826-9e76f97968eb","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Igy_gyuri_egy_hazugsag_Oroszorszag_ala_Feheroroszorszagot","timestamp":"2021. május. 30. 12:00","title":"Így gyűri egy hazugság Oroszország alá Fehéroroszországot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af085dbb-e0a6-4ae4-a1f7-ecf94b5f235f","c_author":"Kovács Gábor","category":"itthon","description":"A járvány harmadik hullámának kezdetén, illetve az arról szóló intenzív kormányzati kommunikációs offenzíva idején regisztráltak legtöbben oltásért. A Kabinetiroda titkolja, mikor hány e-mail-címre küldtek ki a regisztráltaknak \"tájékoztató\" e-mailt.","shortLead":"A járvány harmadik hullámának kezdetén, illetve az arról szóló intenzív kormányzati kommunikációs offenzíva idején...","id":"20210530_Volt_egy_kiugro_het_amikor_432_ezren_jelentkeztek_oltasert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af085dbb-e0a6-4ae4-a1f7-ecf94b5f235f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997ace9e-2a5c-4db0-9486-65c20b213b13","keywords":null,"link":"/itthon/20210530_Volt_egy_kiugro_het_amikor_432_ezren_jelentkeztek_oltasert","timestamp":"2021. május. 30. 14:00","title":"Volt egy hét, amikor majdnem félmillióan jelentkeztek oltásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162987f6-f646-4ce8-a744-b9f048c4c357","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A már kihalt fekete, más néven King-szigeti emu eddig feltárt első és csaknem teljesen ép tojását fedezte fel egy helyi történész és a brit Természettudományi Múzeum egyik kutatója","shortLead":"A már kihalt fekete, más néven King-szigeti emu eddig feltárt első és csaknem teljesen ép tojását fedezte fel egy helyi...","id":"20210530_kihalt_fekete_emu_ep_tojasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=162987f6-f646-4ce8-a744-b9f048c4c357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98a545f-7d22-40c7-9839-0cc8c21d326e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210530_kihalt_fekete_emu_ep_tojasa","timestamp":"2021. május. 30. 16:03","title":"Megtalálták a már kihalt fekete emu egy csaknem teljesen ép tojását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ab48b5-959d-48be-a527-0ab7be35bdff","c_author":"H. A.","category":"sport","description":"Nem jó hír az Eb-re készülő belga válogatott számára.","shortLead":"Nem jó hír az Eb-re készülő belga válogatott számára.","id":"20210530_chelsea_manchester_city_bajnokok_ligaja_donto_kevin_de_bruyne_serules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66ab48b5-959d-48be-a527-0ab7be35bdff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"787af742-3eaf-45d4-b8b4-0e777fd18abc","keywords":null,"link":"/sport/20210530_chelsea_manchester_city_bajnokok_ligaja_donto_kevin_de_bruyne_serules","timestamp":"2021. május. 30. 13:57","title":"Az orra és a szemgödre is eltört Kevin De Bruynének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"247063ee-fb4e-436b-a011-c2ca480828e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Túl sokan érkeznek autóval a környékre, ezért mostantól fizetni kell a parkolásért az Apátkúti-völgyben.","shortLead":"Túl sokan érkeznek autóval a környékre, ezért mostantól fizetni kell a parkolásért az Apátkúti-völgyben.","id":"20210529_Bevezettek_a_fizetos_parkolast_Visegradnal_az_erdoben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=247063ee-fb4e-436b-a011-c2ca480828e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee2b328-3af3-4fad-b529-ebdeec179f27","keywords":null,"link":"/cegauto/20210529_Bevezettek_a_fizetos_parkolast_Visegradnal_az_erdoben","timestamp":"2021. május. 29. 17:44","title":"Fizetős parkolást vezettek be Visegrádnál az erdőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e272d28c-456a-42ba-9b1d-e86b6b77f7df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2010-ben az országgyűlés és a kormányzat működtetése 640 milliárd forintba került az adófizetőknek, ugyanez 2022-ben már 1116 milliárd forint lehet.","shortLead":"2010-ben az országgyűlés és a kormányzat működtetése 640 milliárd forintba került az adófizetőknek, ugyanez 2022-ben...","id":"20210531_miniszteriumok_miniszterelnokseg_kormanyzat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e272d28c-456a-42ba-9b1d-e86b6b77f7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06822dd9-f1a8-4f5f-a5a3-6814e939b1f8","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_miniszteriumok_miniszterelnokseg_kormanyzat","timestamp":"2021. május. 31. 07:27","title":"Közel 12 ezren dolgozhatnak a minisztériumoknál jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]