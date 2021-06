Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b740ef98-f264-4cc3-b9e2-4ad603263dda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A pályaudvart az elmúlt negyven évben nem újították fel átfogóan.","shortLead":"A pályaudvart az elmúlt negyven évben nem újították fel átfogóan.","id":"20210530_Mar_lathato_a_Nyugati_palyaudvar_felujitott_tetoszerkezete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b740ef98-f264-4cc3-b9e2-4ad603263dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f94fbbe-1ad0-45c1-8a90-577fa45643a9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210530_Mar_lathato_a_Nyugati_palyaudvar_felujitott_tetoszerkezete","timestamp":"2021. május. 30. 14:29","title":"Már látható a Nyugati pályaudvar felújított tetőszerkezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Az állam költekezésének és a lakásépítéseknek köszönhetően nőttek a beruházások az első negyedévben.","shortLead":"Az állam költekezésének és a lakásépítéseknek köszönhetően nőttek a beruházások az első negyedévben.","id":"20210531_beruhazasok_ksh_fejlesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6f2616-2713-4adc-9c20-480304a281b6","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_beruhazasok_ksh_fejlesztes","timestamp":"2021. május. 31. 11:22","title":"A külföldi cégek alig szántak pénzt magyar beruházásokra, annál többet adott az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa3a9a7b-5289-4c83-b33d-a48ec8dd589b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hűvös tavasz miatt ráadásul később is érik be a gyümölcs.","shortLead":"A hűvös tavasz miatt ráadásul később is érik be a gyümölcs.","id":"20210530_Harmadaval_dragult_a_magyar_eper","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa3a9a7b-5289-4c83-b33d-a48ec8dd589b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb0bc8ea-afe6-45ca-bf47-b0986ae00d3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210530_Harmadaval_dragult_a_magyar_eper","timestamp":"2021. május. 30. 20:43","title":"Harmadával drágult a magyar eper","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai és az orosz kutatók brit, amerikai és orosz állampolgárok véreredményeit értékelték ki, majd segítségül hívtak egy matematikai modellt, hogy kiderítsék, legfeljebb mekkora lehet az emberi élettartam.","shortLead":"Az amerikai és az orosz kutatók brit, amerikai és orosz állampolgárok véreredményeit értékelték ki, majd segítségül...","id":"20210531_oregedes_idos_kor_elettartam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46281c69-0e47-4588-844a-2d8cf232e87c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_oregedes_idos_kor_elettartam","timestamp":"2021. május. 31. 20:03","title":"Megvizsgálták 500 ezer ember vérét, kiderült, legfeljebb meddig élhet az ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48130f8-a912-4ef2-bc95-ead3db1c641b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mexikó kulturális kisajátítással vádolja a Zarát több másik ruházati üzletlánc mellett. ","shortLead":"Mexikó kulturális kisajátítással vádolja a Zarát több másik ruházati üzletlánc mellett. ","id":"20210531_Bajban_a_Zara_nehany_ruha_motivuma_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e48130f8-a912-4ef2-bc95-ead3db1c641b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc680ba-14fe-496c-a5db-bec5e52a33dc","keywords":null,"link":"/elet/20210531_Bajban_a_Zara_nehany_ruha_motivuma_miatt","timestamp":"2021. május. 31. 15:06","title":"Bajban a Zara néhány ruha motívuma miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8292b395-482e-4ac8-bbb0-8e054d83d835","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Aki repülővel akar menni, annak be kell mutatnia az oltási igazolványát, vagy teszteltetnie kell magát. ","shortLead":"Aki repülővel akar menni, annak be kell mutatnia az oltási igazolványát, vagy teszteltetnie kell magát. ","id":"20210530_Aki_nem_repulovel_megy_korlatozasok_nelkul_utazhat_Nemetorszagba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8292b395-482e-4ac8-bbb0-8e054d83d835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4669b114-2e5c-4bf5-a9b1-aab59d37c747","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Aki_nem_repulovel_megy_korlatozasok_nelkul_utazhat_Nemetorszagba","timestamp":"2021. május. 30. 17:18","title":"Aki nem repülővel megy, korlátozások nélkül utazhat Németországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6b0d354-023a-404e-9f57-69e50d1358e6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy két évtizeden át tartó brit ktuatás arra jutott, hogy a melanocortin 4 receptor (MC4R) nem megfelelő működése miatt már gyerekkortól kezdve hajlamosak lehetünk az elhízásra.","shortLead":"Egy két évtizeden át tartó brit ktuatás arra jutott, hogy a melanocortin 4 receptor (MC4R) nem megfelelő működése miatt...","id":"20210531_genmutacio_kutatas_mc4r_elhizas_tulsuly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6b0d354-023a-404e-9f57-69e50d1358e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb14786-f727-46c7-8b54-112126d07c49","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_genmutacio_kutatas_mc4r_elhizas_tulsuly","timestamp":"2021. május. 31. 17:03","title":"Van egy génmutáció, amelytől már gyerekkorban kialakulhat a súlyfelesleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"","category":"itthon","description":"Erős kételyei vannak, hogy jó ötlet-e megtartani a gyereknapot vagy bármilyen más rendezvényt a faluban.","shortLead":"Erős kételyei vannak, hogy jó ötlet-e megtartani a gyereknapot vagy bármilyen más rendezvényt a faluban.","id":"20210530_Kevesen_oltakoztak_ezert_Furged_polgarmestere_nem_akarta_megtartani_a_gyereknapot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cd1aac0-6b51-4d19-910c-1764fc595669","keywords":null,"link":"/itthon/20210530_Kevesen_oltakoztak_ezert_Furged_polgarmestere_nem_akarta_megtartani_a_gyereknapot","timestamp":"2021. május. 30. 20:14","title":"Kevesen oltakoztak, ezért Fürged polgármestere nem akarta megtartani a gyereknapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]