[{"available":true,"c_guid":"162f9fcc-f482-4020-9ef8-9638e2ee246e","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Egy ENSZ-jelentés szerint tavaly líbiai lázadókat pilóta nélküli harci repülőgépek bombáztak, emberi beavatkozás nélkül. Halálos áldozatok is lehetnek.","shortLead":"Egy ENSZ-jelentés szerint tavaly líbiai lázadókat pilóta nélküli harci repülőgépek bombáztak, emberi beavatkozás...","id":"20210601_dronok_dron_ensz_kargu_2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=162f9fcc-f482-4020-9ef8-9638e2ee246e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07337207-27cd-4e6c-ab91-4222b02aeb48","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_dronok_dron_ensz_kargu_2","timestamp":"2021. június. 01. 08:03","title":"Megtörtént, amitől féltek: magától támadt emberre egy drónhadsereg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bedbaa8c-c9af-42aa-9deb-0260b3d65f87","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden bizonnyal fényes jövő vár a kétéves Kashe Questre.","shortLead":"Minden bizonnyal fényes jövő vár a kétéves Kashe Questre.","id":"20210531_Keteves_kislany_Mensa_IQ","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bedbaa8c-c9af-42aa-9deb-0260b3d65f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29dcfb19-1b09-4d5a-8069-087f2a3c55bb","keywords":null,"link":"/elet/20210531_Keteves_kislany_Mensa_IQ","timestamp":"2021. május. 31. 15:08","title":"Egy kétéves kislány lett az amerikai Mensa legfiatalabb tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04c920ed-4c78-4dd8-a355-d50e23f0059d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ausztria tőszomszédságában, három kormány számára is ellenségképet jelent a liberális demokrácia: Magyarország, Lengyelország nyíltan harcol ellene, de egyre inkább csatlakozik hozzájuk Szlovénia is – írja az osztrák Profil. A szerzők közt ott van az az újságírónő is, akit a magyar kormánymédiában támadtak, mert kérdezett a Fidesztől.","shortLead":"Ausztria tőszomszédságában, három kormány számára is ellenségképet jelent a liberális demokrácia: Magyarország...","id":"20210531_Profil_A_magyarlengyelszloven_trio_megmutatja_mikent_kell_szetverni_a_demokraciat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04c920ed-4c78-4dd8-a355-d50e23f0059d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fdd4ddc-1a6d-46b0-b067-144cc0904ed9","keywords":null,"link":"/360/20210531_Profil_A_magyarlengyelszloven_trio_megmutatja_mikent_kell_szetverni_a_demokraciat","timestamp":"2021. május. 31. 08:30","title":"Profil: A magyar–lengyel–szlovén trió megmutatja, miként kell szétverni a demokráciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a3ca7b3-794f-4feb-bd3f-c6a5a3b95648","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Története első fináléját simán nyerte a norvég csapat.","shortLead":"Története első fináléját simán nyerte a norvég csapat.","id":"20210530_Kezilabda_BL_iden_a_Vipers_Europa_legjobbja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a3ca7b3-794f-4feb-bd3f-c6a5a3b95648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5511bbc0-a435-4487-bc7e-6a0d1b008bb6","keywords":null,"link":"/sport/20210530_Kezilabda_BL_iden_a_Vipers_Europa_legjobbja","timestamp":"2021. május. 30. 21:55","title":"Kézilabda BL: idén a Vipers Európa legjobbja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4272f2c6-855e-47f9-8463-25474d3182f7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210530_indiai_mutans_tunetek_gmail_google_photos_knai_vakcina_hatasossaga_alkalmazaskovetes_osrobbanas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4272f2c6-855e-47f9-8463-25474d3182f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99398fd-754a-41d4-8513-fd9d6116b439","keywords":null,"link":"/tudomany/20210530_indiai_mutans_tunetek_gmail_google_photos_knai_vakcina_hatasossaga_alkalmazaskovetes_osrobbanas","timestamp":"2021. május. 30. 12:00","title":"Ez történt: Elmondták, mik a Magyarországra érkezett indiai variáns tünetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd18c8b7-3c28-4fa2-9a45-6996e841c2dd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA oldalán lehet majd próbálkozni a vásárlással.","shortLead":"Az UEFA oldalán lehet majd próbálkozni a vásárlással.","id":"20210531_foc_eb_jegy_vasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd18c8b7-3c28-4fa2-9a45-6996e841c2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd2ad878-8280-4475-9ef9-d2541d409fe7","keywords":null,"link":"/sport/20210531_foc_eb_jegy_vasarlas","timestamp":"2021. május. 31. 18:31","title":"Szerdától ismét lehet jegyeket venni a foci-Eb meccseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9eeb2f6-c190-409c-a76b-2468e466be79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a nagyobb teljesítményű laptopok áramellátása sem okozhat majd gondot az USB Type-C legfrissebb változatával.","shortLead":"Még a nagyobb teljesítményű laptopok áramellátása sem okozhat majd gondot az USB Type-C legfrissebb változatával.","id":"20210531_usb_c_2_1_szabvany_240_watt_toltes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9eeb2f6-c190-409c-a76b-2468e466be79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1124078f-f7c2-473a-aa35-cf99110de651","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_usb_c_2_1_szabvany_240_watt_toltes","timestamp":"2021. május. 31. 11:03","title":"Jön az újfajta USB, ez már 240 W-os töltésre is képes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f521c948-a016-44d2-8928-2f97b9760e5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Naomi Oszaka a mentális egészsége érdekében tartja távol magát az újságíróktól.","shortLead":"Naomi Oszaka a mentális egészsége érdekében tartja távol magát az újságíróktól.","id":"20210531_Nem_hajlando_szoba_allni_a_mediaval_kitehetik_a_Roland_Garrosrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f521c948-a016-44d2-8928-2f97b9760e5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b5c75c-706f-43fc-add3-2458c4f47e6a","keywords":null,"link":"/elet/20210531_Nem_hajlando_szoba_allni_a_mediaval_kitehetik_a_Roland_Garrosrol","timestamp":"2021. május. 31. 10:00","title":"Nem hajlandó szóba állni a médiával, kitehetik a Roland Garrosról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]