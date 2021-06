Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Az Európai Parlament közzétette legfrissebb Eurobarometer-felmérését, amelynek a járvány kezelésére adott uniós megoldások, illetve a válság egészségügyi hatásai voltak a fő témái. A közvélemény-kutatás szerint míg az európaiak szerint az intézkedések egészségügyi haszna nagyobb, mint a gazdasági károkozás, a magyarok szerint ez pont fordítva van. Az egy évvel korábbihoz viszonyítva – amikor épp komoly lezárások voltak – óriási növekedést mértek, de ennél fontosabb, hogy az idén márciusihoz képest visszaesett a forgalom. Úgy tűnik, hiába volt gyors az újranyitás, sokan nem mertek még költekezni. Az egy évvel korábbihoz viszonyítva – amikor épp komoly lezárások voltak – óriási növekedést mértek, de ennél fontosabb, hogy az idén márciusihoz képest visszaesett a forgalom. Úgy tűnik, hiába volt gyors az újranyitás, sokan nem mertek még költekezni. Az elektromobilitási programra épült vállalkozói klaszter alapítói vagy tönkrementek, vagy pereskednek egymással. Az előírt feltételek mellett jövő hónaptól azonban még egy kritériumnak meg kell felelnie a bankoknak, július 1. után ugyanis minden fogyasztóbarát személyi kölcsönnek 100 százalékban online is elérhetőnek kell lennie. Utánajártunk, hogy állnak a bankok egy hónappal a határidő előtt. ","shortLead":"A járművek többsége a Készenléti Rendőrséghez kerül. ","id":"20210604_Tiz_mentoautot_vasarolt_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eec3c6d6-272e-48e2-a1f1-d45d646a24af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66deff3d-8312-4f7d-a4ec-d08c1abae073","keywords":null,"link":"/cegauto/20210604_Tiz_mentoautot_vasarolt_a_rendorseg","timestamp":"2021. június. 04. 07:44","title":"Mentőautókat vásárolt a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]