[{"available":true,"c_guid":"ccb54dea-3d21-403e-a56d-f11ad806265d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyolclemezes dobozban jelent meg John Lennon első szólóanyaga, a Plastic Ono Band.



","shortLead":"Nyolclemezes dobozban jelent meg John Lennon első szólóanyaga, a Plastic Ono Band.



","id":"20210608_John_Lennon_elso_szololemeze_nyolclemezes_dobozban_jelent_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccb54dea-3d21-403e-a56d-f11ad806265d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f3db91-9299-4e51-a167-b428cb0bf2e9","keywords":null,"link":"/kultura/20210608_John_Lennon_elso_szololemeze_nyolclemezes_dobozban_jelent_meg","timestamp":"2021. június. 08. 15:05","title":"Nyolclemezes dobozban jelent meg John Lennon első szólólemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f331fdf7-5df9-4757-ba31-9bce6c6d99b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd politikusa napirend előtt értékelte a kormány pálfordulását Fudan témában.","shortLead":"A Párbeszéd politikusa napirend előtt értékelte a kormány pálfordulását Fudan témában.","id":"20210607_Burany_Sandor_Fudan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f331fdf7-5df9-4757-ba31-9bce6c6d99b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e312647-7974-4e1f-bd02-cf88238faedd","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_Burany_Sandor_Fudan","timestamp":"2021. június. 07. 16:39","title":"Burány Sándor: A Fudan-projekt „nem kici és nem occó”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b8cdc24-9f4f-435d-83b6-4b3c2535d2e1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sportolás helyett egy forró fürdővel vagy egy kis szaunázással is sokat tehetünk az egészségünkért. Ez az egyeseket meghökkentő, másokat inkább megnyugtató kijelentés az angliai Coventry Egyetem kutatóitól származik.","shortLead":"Sportolás helyett egy forró fürdővel vagy egy kis szaunázással is sokat tehetünk az egészségünkért. Ez az egyeseket...","id":"202122_futas_helyett_szauna_feltalaltak_ameleg_vizet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b8cdc24-9f4f-435d-83b6-4b3c2535d2e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb945295-63fb-4b85-9cc8-244c0917aee0","keywords":null,"link":"/360/202122_futas_helyett_szauna_feltalaltak_ameleg_vizet","timestamp":"2021. június. 08. 15:30","title":"Futás helyett jó ötlet a szauna?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef4192ef-be48-4e11-a273-989f9ea705a3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jászai Gellért szerint a holdingosítás a társaság menedzsmentjében is változásokkal jár.","shortLead":"Jászai Gellért szerint a holdingosítás a társaság menedzsmentjében is változásokkal jár.","id":"20210607_4ig_holding_operativ_strategiai_feladatok_szetvalasztasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef4192ef-be48-4e11-a273-989f9ea705a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88eeb9c3-5d58-46ac-a087-08c2ec9f4e3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210607_4ig_holding_operativ_strategiai_feladatok_szetvalasztasa","timestamp":"2021. június. 07. 19:53","title":"Szétválik a 4iG irányítása, mert holdinggá alakulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89cf7c15-ee40-4cbe-93ac-fb1d019a9c27","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azzal számolnak, hogy egy hónap múlva érkezik az uniós Covid-útlevél.","shortLead":"Azzal számolnak, hogy egy hónap múlva érkezik az uniós Covid-útlevél.","id":"20210607_csehorszag_beutazas_hatar_korlatozas_nyitas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89cf7c15-ee40-4cbe-93ac-fb1d019a9c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"989380c8-7a81-4c3a-9914-1c9be3424032","keywords":null,"link":"/vilag/20210607_csehorszag_beutazas_hatar_korlatozas_nyitas_koronavirus","timestamp":"2021. június. 07. 21:59","title":"Csehország nem válogat, inkább beenged minden beoltott uniós turistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"786c1594-2689-42f4-8890-e2d0afc65f33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb adatok szerint bár a gyermekek körében továbbra is ritka a koronavírus-fertőzés miatti elhalálozás, az egyre biztosabbnak látszik, hogy a betegség komolyabb gondokat okoz, mint a szezonális influenza.","shortLead":"A legfrissebb adatok szerint bár a gyermekek körében továbbra is ritka a koronavírus-fertőzés miatti elhalálozás...","id":"20210608_koronavirus_influenza_gyerekek_tunetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=786c1594-2689-42f4-8890-e2d0afc65f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5e457db-1278-412b-aacd-67b0f3757b8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_koronavirus_influenza_gyerekek_tunetek","timestamp":"2021. június. 08. 18:28","title":"Kutatók szerint a koronavírus többféle tünetet okoz a gyerekeknél, mint az influenza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66f1a78-732f-463d-b226-4204e7163084","c_author":"HVG","category":"360","description":"A magát kulturális utcalapként meghatározó Csillagszálló 16. évfolyama első számát a bűnbakkeresés-bűnbaklét problematikájának szentelte.","shortLead":"A magát kulturális utcalapként meghatározó Csillagszálló 16. évfolyama első számát a bűnbakkeresés-bűnbaklét...","id":"202122_folyoirat__kikialtas_kerdese_csillagszallo__abunbak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f66f1a78-732f-463d-b226-4204e7163084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367b0f57-31e4-46e3-99fd-520e710e3cb0","keywords":null,"link":"/360/202122_folyoirat__kikialtas_kerdese_csillagszallo__abunbak","timestamp":"2021. június. 08. 12:30","title":"\"Mindenkinek van bűnbakja, még a bűnbakoknak is?\" – folyóiratajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369bb870-7211-490b-9a5e-d2533cc6d298","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Heiko Maas külügyminiszter, bár nem nevezte meg, vélhetően Magyarországra is gondolt, amikor azokról beszélt, akik vétókkal bénítják az európai külpolitikát.","shortLead":"Heiko Maas külügyminiszter, bár nem nevezte meg, vélhetően Magyarországra is gondolt, amikor azokról beszélt, akik...","id":"20210607_veto_europai_unio_magyarorszag_heiko_maas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=369bb870-7211-490b-9a5e-d2533cc6d298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0322a93f-db7f-4b3b-a894-fe2b225d9f41","keywords":null,"link":"/vilag/20210607_veto_europai_unio_magyarorszag_heiko_maas","timestamp":"2021. június. 07. 17:17","title":"Elegük lett a németeknek, megszüntetnék a vétót az EU külpolitikai döntéshozatalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]